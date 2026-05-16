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टॉयलेट में 15 मिनट से ज्यादा बैठना पड़ सकता है भारी! डॉक्टर ने बताए चौंकाने वाले खतरे

Sitting Too Long On Toilet: टॉयलेट में 15 मिनट से ज्यादा बैठकर मोबाइल चलाने की आदत से बवासीर, कब्ज और नसों पर दबाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं. डॉक्टर इसे सेहत के लिए खतरनाक मानते हैं.

By: Preeti Rajput | Published: May 16, 2026 4:10:17 PM IST

टॉयलेट में 15 मिनट से ज्यादा बैठना पड़ सकता है भारी
टॉयलेट में 15 मिनट से ज्यादा बैठना पड़ सकता है भारी


Sitting Too Long On Toilet: आजकल कई लोग टॉयलेट में बैठकर मोबाइल चलाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या वीडियो देखना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है? डॉक्टरों के मुताबिक, टॉयलेट सीट पर 15 मिनट से ज्यादा समय बिताने से शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे कई बीमारियां हो सकती हैं. छोटी लगने वाली यह आदत धीरे-धीरे गंभीर परेशानी की वजह बन सकती है. आखिर क्यों डॉक्टर बार-बार इससे बचने की सलाह देते हैं, आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी वजह.

बेहद खतरनाक हो सकती है ये आदत

गैस्ट्रो और जीआई सर्जनों के मुताबिक,  लंबे समय तक टॉयलेट सीट पर बैठने से रेक्टम और एनस की नसों पर अधिक दबाव पड़ता है. अगर ऐसा लगातार होता है, तो नसों में सूजन आ सकती है. जिससे बवासीर की समस्या भी शुरू हो सकती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, वेस्टर्न स्टाइल कमोड पर बैठने की पोजीशन भी कई बार इस बीमारी को न्योता देती है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति फोन का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा देर तक उस स्थिति में बैठा रहता है, तो उसे भी इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है. 

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कब्ज की समस्या 

कब्ज होने पर कई लोग लंबे समय तक टॉयलेट में बैठे रहते हैं. उन्हें लगता है ऐसा करने से पेट पूरी तरह से साफ हो सकता है. लेकिन यह कब्ज को बढ़ा सकती है. इसलिए अधिक देर तक जोर लगाने से पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों पर अधिक असर पड़ता है. इसके अलावा  एनल फिशर और रेक्टल प्रोलैप्स जैसी समस्या भी बढ़ सकती है. 

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इस समस्या से कैसे बचें? 

डॉक्टरों के मुताबिक, मोबाइल फोन का टॉयलेट में इस्तेमाल कम करना होगा. इसके साथ ही पानी पर्याप्त मात्रा में पीना, हर रोज एक्सरसाइज कपना और फाइबर की मात्रा बढ़ाना बेहद जरूरी है. इन सभी चीजों से पाचन तंत्र बेहतर रहता है. अगर किसी व्यक्ति को हर रोज टॉयलेट में 10 मिनट लग रहा है या मल त्याग के दौरान दर्द हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसे में तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. 

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Tags: digestive health tipsmobile phone in toilettoilet scrolling habit
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