लेटे हुए इंसान को क्यों नहीं लांघना चाहिए? जाने इसके पीछे के 10 कारण

Crossing is not Auspicious: हिंदू धर्म में मान्यता है कि लेटे हुए व्यक्ति को पार नहीं करना चाहिए. ऐसा कहा जाता है कि सोते हुए व्यक्ति को पार करना शुभ नहीं होता.

By: Shubahm Srivastava | Published: September 29, 2025 6:21:59 PM IST

Stepping Over Someone Meaning
Stepping Over Someone Meaning

Stepping Over Someone Meaning: हिंदू धर्म में शुभ-अशुभ शकुनों से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं. इसके अलावा, कुछ नियम भी हैं जो हमें बचपन से ही सिखाए जाते हैं. इन्हीं नियमों में से एक है कि लेटे हुए व्यक्ति को पार नहीं करना चाहिए. ऐसा कहा जाता है कि सोते हुए व्यक्ति को पार करना शुभ नहीं होता.

महाभारत से जुड़ा हुआ है इसका नाता

महाभारत की एक घटना के अनुसार, एक बार जब भीम युद्ध के लिए जा रहे थे, तो हनुमान जी एक बूढ़े वानर का रूप धारण करके भीम का रास्ता रोकने के लिए रास्ते में लेट गए. उनकी पूंछ पूरे रास्ते को अवरुद्ध कर रही थी. जब भीम उस रास्ते से गुजरे, तो उन्होंने पूंछ को पार नहीं किया, बल्कि हनुमान जी से उसे हटाने के लिए कहा. हालांकि, कमजोरी के कारण भगवान हनुमान ने पूंछ हटाने से इनकार कर दिया और उन्हें पूंछ पार करके आगे बढ़ने के लिए कहा. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

कहा जाता है कि भीम द्वारा भगवान हनुमान को पार न करने के दिए गए कारण को ध्यान में रखते हुए, हमारे पूर्वजों ने ये नियम बनाए ताकि कोई भी सोते हुए या लेटे हुए व्यक्ति को पार करके भगवान का अपमान न करे.

लेटे हुए इंसान को क्यों नहीं लांघना चाहिए, इसके पीछे की 10 वजह को जान लेते हैं-

बड़ों का सम्मान

यह बड़ों और परिवार के सदस्यों के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका है. किसी का अपमान करना असभ्य और अपमानजनक माना जाता है.

पैर अशुद्ध हैं

हिंदू संस्कृति में, पैरों को शरीर का सबसे अशुद्ध अंग माना जाता है. इसलिए, किसी के ऊपर से पैर रखना अपशकुन माना जाता है.

ऊर्जा पर प्रभाव

यह भी माना जाता है कि किसी के सिर या शरीर के ऊपर से पैर रखने से उसकी ऊर्जा अवरुद्ध हो सकती है.

विकास के संबंध में

एक पुरानी कहावत है कि इससे विकास रुक जाता है. हालाँकि, इसके असली कारण सामाजिक और नैतिक हैं.

सुरक्षा और सावधानी

प्राचीन काल में, लोग ज़मीन पर बैठते या सोते थे. यह नियम लोगों को गलती से किसी पर पैर रखने या उसे चोट पहुँचाने से रोकने के लिए था.

अच्छे शिष्टाचार

यह बच्चों को दूसरों के स्थान का सम्मान करना और हमेशा सोच-समझकर व्यवहार करना सिखाता है.

विनम्रता का पाठ

यह हमें विनम्रता और दूसरों के प्रति जागरूकता भी सिखाता है.

शांति और सद्भाव

जब लोग एक-दूसरे के सामने आने से बचते हैं, तो घर में शांति और सम्मान का माहौल बनता है.

पारिवारिक एकता

पीढ़ी-दर-पीढ़ी चला आ रहा यह नियम परिवार को उसकी जड़ों से जोड़े रखता है.

ऐतिहासिक जड़ें

जब पूरा परिवार एक ही कमरे में सोता था, तो यह नियम बहुत व्यावहारिक था. इससे एक-दूसरे के प्रति देखभाल और सम्मान का भाव झलकता था.

