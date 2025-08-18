Home > लाइफस्टाइल > जानिए क्यों लाल रंग होता हैं खतरे का सिग्नल? इसके पीछे छुपा हैं एक खास कारण

जानिए क्यों लाल रंग होता हैं खतरे का सिग्नल? इसके पीछे छुपा हैं एक खास कारण

Published By: Anuradha Kashyap
Published: August 18, 2025 15:36:54 IST

रंग हमारे जीवन को काफी सुंदर बनाते हैं और यह काफी ज्यादा सिग्नल भी देते हैं, अक्सर ऐसे देखा जाता है कि खतरे वाली चीजों पर लाल रंग का साइन बना हुआ होता है फिर बचाए सड़क पर हो फैक्टरी पर हो या फिर किसी भी टेक्निकल चीज पर है अगर आपको किसी को किसी भी खतरे से आगाह करना है तो आप उसे पर तुरंत लाल रंग से हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि लाल रंग हमारे दिमाग को काफी ज्यादा एक्टिव कर देता है।  

लाल रंग करता है हमारे ध्यान को खुद की तरफ जल्दी अट्रैक्ट

रेड कलर की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि वह हमें काफी ज्यादा जल्दी दिखाई देता है और हमारे दिमाग को बहुत ही जल्दी एक्टिव कर देता है। जिससे कि हमारा ध्यान तुरंत उसकी तरफ अट्रेक्ट हो जाता है यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि सड़क पर रेड सिग्नल और खतरनाक  उपकरणों और खतरनाक चीजों के पैकेज पर लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। यह हमें चेतावनी देता है कि लाल रंग वाली चीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इफेक्ट डालती है।  

लाल रंग देता है हमें सेफ्टी और चेतावनी का सिग्नल

किसी भी खतरे की चेतावनी के लिए अक्सर लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है वह सिर्फ दिखावटी नहीं होता है बल्कि यह हमारी सुरक्षा यानी सेफ्टी से रिलेटेड होता है। फैक्ट्री में मशीनों पर भी लाल रंग का निशान लगाया जाता है ताकि उनका इस्तेमाल करते समय लोग सावधानी बरतें।  रेड रंग हमारे दिमाग को काफी ज्यादा चेतावनी देता है कि हमें खतरनाक सिचुएशन से बचना चाहिए यही कारण है कि अक्सर स्कूल, अस्पताल और पब्लिक प्लेस पर भी सुरक्षा के लिए रेड रंग का इस्तेमाल किया जाता है।  

लाल रंग का होता है कल्चरल और मनोवैज्ञानिक इंपॉर्टेंस 

लाल रंग केवल हमारी सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि कल्चरल और मनोवैज्ञानिक रूप से भी इंपॉर्टेंट माना जाता है।  यह हमें एनर्जी और खतरे के प्रति पहले से ही सिग्नल्स देने लगता हैं। माना जाता है मनोवैज्ञानिक रूप से लाल रंग हमें काफी ज्यादा एक्टिव और अलर्ट कर देता है यही वजह से सड़कों पर खतरे के निशाने को अक्सर लाल रंग से बनाया जाता है या किसी भी वार्निंग वाले बोर्ड पर भी लाल रंग का इस्तेमाल ही किया जाता है। 

लाल रंग बढ़ता है हमारी सेफ्टी को और रखता हैं हमें सुरक्षित 

 यह कहा जा सकता है कि लाल रंग हमें केवल मॉर्निंग ही नहीं बल्कि हमारी सेफ्टी काफी ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि इसको देखकर हमारा हम काफी जल्दी इसकी तरह अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारा दिमाग काफी जल्दी सतर्क हो जाता है जिसके कारण यह हमें याद दिलाता है कि हमें उन सभी चीजों से दूर रहना है जिन पर लाल रंग से कोई भी निशाना बना हुआ है

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

