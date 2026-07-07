Laziness and procrastination: आज छोड़ो, कल देखेंगे…क्या आप भी हर काम टाल देते हैं? जानिए कैसे होते हैं ऐसे लोग

Laziness and procrastination: अभी समय है, कल कर लेंगे…यह वाक्य शायद हर व्यक्ति ने कभी न कभी खुद से कहा होगा. काम टालना एक आम मानवीय व्यवहार है, लेकिन जब यह आदत बन जाती है तो जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है. दिलचस्प बात यह है कि हर बार काम टालने वाला व्यक्ति आलसी नहीं होता. कई बार इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण और भावनात्मक दबाव छिपे होते हैं.

क्या काम टालने वाले लोग सचमुच आलसी होते हैं?

अधिकांश लोग यह मान लेते हैं कि जो व्यक्ति काम को बार-बार टालता है, वह आलसी है. लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है. कई बार इंसान काम इसलिए नहीं टालता क्योंकि वह मेहनत नहीं करना चाहता, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उस काम को लेकर मानसिक दबाव महसूस कर रहा होता है. उसे डर होता है कि कहीं उससे गलती न हो जाए, वह अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाए या फिर लोगों की आलोचना का सामना न करना पड़े. ऐसे में वह उस काम से दूरी बनाने लगता है और खुद को यह समझाकर संतुष्ट कर लेता है कि अभी नहीं, बाद में कर लेंगे.

असफलता का डर भी बन सकता है बड़ी वजह

काम टालने की आदत के पीछे असफलता का डर एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है. कई लोग किसी काम को शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम को लेकर चिंतित हो जाते हैं. उन्हें लगता है कि अगर काम उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ तो उनकी छवि खराब हो सकती है. यही चिंता उन्हें शुरुआत करने से रोक देती है और वे काम को आगे के लिए टालते रहते हैं.

बड़े काम देखकर क्यों घबरा जाता है दिमाग?

जब किसी व्यक्ति के सामने बहुत बड़ा या जटिल काम होता है, तो कई बार वह समझ नहीं पाता कि शुरुआत कहां से करे. यही उलझन धीरे-धीरे टालमटोल में बदल जाती है. व्यक्ति सोचता रहता है कि वह जल्द ही काम शुरू करेगा, लेकिन योजना बनाते-बनाते समय निकल जाता है. देखते ही देखते दिन, हफ्ते और कभी-कभी महीने भी गुजर जाते हैं.

मोबाइल और सोशल मीडिया क्यों जीत जाते हैं?

कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो विकल्प हैं. पहला, एक घंटे तक बैठकर जरूरी काम करना. दूसरा, मोबाइल चलाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या पसंदीदा वेब सीरीज देखना. ज्यादातर लोगों का झुकाव दूसरे विकल्प की ओर होता है क्योंकि वहां तुरंत आनंद मिलता है. जबकि किसी जरूरी काम को पूरा करने का लाभ भविष्य में मिलता है. दिमाग तत्काल मिलने वाली खुशी को प्राथमिकता देता है और यही कारण है कि कई लोग जरूरी कामों को छोड़कर मनोरंजन में समय बिताने लगते हैं.

परफेक्ट बनने की चाह भी बन सकती है बाधा

कुछ लोग चाहते हैं कि उनका हर काम बिल्कुल बेहतरीन हो. वे तब तक शुरुआत नहीं करते जब तक उन्हें सही समय, सही माहौल या पूरी तैयारी न मिल जाए. लेकिन वास्तविक जीवन में हर बार परिस्थितियां आदर्श नहीं होतीं. ऐसे में परफेक्शन का इंतजार करते-करते वे काम शुरू ही नहीं कर पाते और समय हाथ से निकल जाता है. कई लोगों को लगता है कि वे दबाव में बेहतर प्रदर्शन करते हैं. इसलिए वे जानबूझकर काम को अंतिम समय तक टालते रहते हैं. भले ही कुछ बार वे समय पर काम पूरा कर लें, लेकिन यह आदत लगातार तनाव बढ़ाती है. लंबे समय में इससे मानसिक दबाव बढ़ सकता है और काम की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है.

धीरे-धीरे आदत बन जाता है टालमटोल का व्यवहार

यदि कोई व्यक्ति रोजाना छोटे-छोटे काम टालता रहता है, तो यह व्यवहार धीरे-धीरे उसकी आदत बन जाता है. इसके बाद वह सिर्फ बड़े काम ही नहीं बल्कि सामान्य और जरूरी जिम्मेदारियों को भी टालने लगता है. फोन कॉल करना, बिजली का बिल भरना, डॉक्टर से मिलना, बैंक का काम निपटाना या जरूरी ईमेल भेजना जैसे छोटे काम भी लंबित रहने लगते हैं. इससे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता है और तनाव भी लगातार बढ़ने लगता है.

कैसे बदली जा सकती है यह आदत?

काम टालने की आदत को पूरी तरह बदला जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले बड़े कामों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए. खुद पर पूरा काम खत्म करने का दबाव डालने के बजाय सिर्फ पहला कदम उठाने पर ध्यान दें. इसके अलावा काम करते समय मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाना भी मददगार हो सकता है. एक निश्चित समय तय करके उसी समय काम शुरू करने की आदत विकसित करें. अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा शुरुआत करना होता है. एक बार शुरुआत हो जाए तो काम पहले की तुलना में आसान लगने लगता है.

सफलता का पहला कदम है शुरुआत

हर इंसान कभी न कभी किसी काम को टालता है. यह एक सामान्य व्यवहार है. लेकिन जब यह रोजमर्रा की आदत बन जाए तो इसका असर पढ़ाई, करियर, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य तक पर पड़ सकता है. इसलिए अगली बार जब मन कहे कि “कल कर लेंगे”, तो एक पल रुककर खुद से जरूर पूछिए कि क्या वास्तव में कल करेंगे या यह सिर्फ टालने का एक और बहाना है. क्योंकि कई बार सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने काम कब खत्म किया, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आपने शुरुआत कब की.