Home > लाइफस्टाइल > Facts About Nailcutter: क्या आप नेलकटर पर बने छेद का मतलब जानते हैं?

Facts About Nailcutter: हम बहुत सी चीजों का यूज करते हैं लेकिन कभाी किसी चीजों पर सही से ध्यान नहीं देते है, जैसे कि बहुत कम लोगों को ही पता होता है कि नेलकटर के पीछे जो एक छोटा सा छेद होता है उसका मतलब क्या है. क्या आपको पता है, अगर नहीं तो आइए जानते हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: February 3, 2026 7:41:54 PM IST

Facts About Nailcutter: हम रोजमर्रा में कई चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके छोटे-छोटे हिस्सों पर ध्यान नहीं देते. हम बस अपना काम होने के बाद वो सामान छोड़ देते है. नेल कटर भी ऐसी ही एक आम चीज है. अक्सर लोग देखते हैं कि नेल कटर के पीछे एक छोटा सा छेद बना होता है, लेकिन ज्यादातर को ये नहीं पता होता कि इसका असली काम क्या है. क्या आपको इसके बारे में पता है, अगर नहीं तो आज आप जान ही लिजिए ताकि आपसे कोई पूछे तो आपको पता हो.

नेल कटर के पीछे बना ये छोटा छेद सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता. इसे इस तरह बनाया जाता है ताकि नेल कटर को किसी चाबी के गुच्छे, हुक, चेन या धागे में आसानी से लगाया जा सके. इससे नेल कटर को संभालकर रखना आसान हो जाता है और उसके खोने की संभावना कम हो जाती है.

 Benefits of Nail Cutter: रोजमर्रा की जिंदगी में इसका फायदा

जो लोग अक्सर सफर करते रहते हैं, जैसे यात्री, सैनिक या नाविक, उनके लिए ये छेद बहुत काम का और जरूरी होता है. वे अपने नेल कटर को हमेशा एक ही जगह टांगकर या चाबी के साथ रख सकते हैं. कई लोग तो इसे अपने की-चेन में लगा लेते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल कर सकें.

 छोटी चीज, बड़ा काम

नेल कटर में बना ये छोटा सा छेद भले ही मामूली लगे, लेकिन इससे इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है. इसे रखना, ढूंढना और साथ ले जाना आसान हो जाता है. अगली बार जब आप नेल कटर देखें, तो समझ पाएंगे कि इस छोटे से छेद के पीछे भी एक समझदारी भरा कारण छिपा है.

नेलकटर साथ रखना काफी जरूरी होता है ये आपके शरीर में किसी भी तरह की गंदगी को रोकने से बचाता है. क्योंकि हमारे शरीर में हाथों का बहुत बड़ा रोल होता है, उससे ही सारी गंदगी अंदर जाती है. इसलिए नाखुन साफ रखना बेहद जरूरी है. 

