पास्ते के साथ क्यों सर्व की जाती है ब्रेड, इटली के कल्चर की फेमस परंपरा से जुड़ा है इतिहास

Italian Pasta and Bread Combination: अक्सर जब लोग किसी अच्छे कैफे या इटैलियन रेस्टोरेंट में पास्ता का ऑर्डर करते हैं, तो उन्हें पास्ते के साथ एक या दो गार्लिक ब्रेड भी परोसे जाते हैं. लोग इसे सजावट का तरीका और साइड डिशा मानते हैं. हालांकि इसका सही कारण बहुत कम लोग ही जानते होंगे. इस कॉम्बिनेश के पीछे एक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक कारण भी है, जिसे लगभग 99 फीसदी लोग नहीं जानते होंगे. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो इसकी शुरुआत इटली से हुई और ये इटैलियन कल्चर की फेमस परंपरा है.

क्या है ब्रेड परोसने का इतिहास

जानकारी के अनुसार, पास्ता के साथ ब्रेड परोसने की शुरुआत इटली से हुई थी, जिसे फेयर ला स्कारपेटा परंपरा कहा जाता है. इस इटैलियन मुहावरे का मतलब है कि अपनी प्लेट को ब्रेड से साफ करना. इटली में पास्ता खाने के बाद लोग गाढ़ी और स्वादिष्ट सॉस को ब्रे़ड के टुकड़े से पोंछकर खाते हैं. इसे शेफ के प्रति सम्मान जताने का तरीका माना जाता है.

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स्पंज की तरह काम करता है सॉस

बता दें कि पास्ता बनाते समय ऑलिव ऑयल, चीज, टमाटर समेत तमाम मसालों का इस्तेमाल कर सॉस बनाया जाता है. जब लोग पास्ता खाते हैं, तो अक्सर उसका सॉस प्लेट में लगा रहता है. ऐसे में ब्रेड स्पंज की तरह काम करता है और प्लेस से बची हुई सॉस को पूरी तरह से सोख लेता है. इससे पास्ता का स्वाद भी खराब नहीं होता और सॉस का पूरा टेस्ट भी मिल जाता है.

टेक्सचर को बनाए रखने के लिए

सॉस के साथ ब्रेड परोसने का फंडा केवल पारंपरिक नहीं बल्कि इसके टेक्सचर के लिए भी मायने रखता है. पास्ता सॉफ्ट और जूसी होता है, वहीं ब्रेड क्रिस्पी होती है. ये कॉम्बिनेशन खाने को एक बेहतरीन एक्सपीरिएंस देता है. वहीं अमेरिका में ब्रेड देने के पीछे का लॉजिक है कि कस्टमर को स्वाद के साथ उनका पेट भी भर सके और वो संतुष्ट होकर जाएं.

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