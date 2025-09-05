Home > लाइफस्टाइल > गाजियों की कब्र, खूबसूरत चट्टानें! इतना खास है तुर्की, जानें के लिए बेताब रहते हैं भारतीय

गाजियों की कब्र, खूबसूरत चट्टानें! इतना खास है तुर्की, जानें के लिए बेताब रहते हैं भारतीय

Tourism in Turkey: तुर्की जाने का सपना हमेशा से भारतीय देखा करते थे। अब यह घूमने के लिए लोगों की पहली पसंद बन गया है। इसके पीछे के कई कारण हैं। यह खूबसूरत शहर सस्ता होने के साथ-साथ रहस्य से भरा हुआ भी है। आइए, बताते हैं कि इस नए पसंदीदा डेस्टिनेशन के पीछे का कारण आखिर क्या है?

Turkey Tourism: भारतीय नागरिकों में पिछले कुछ सालों से विदेश घूमने जाने का क्रेज काफी बढ़ गया है। लोगों को बाहर विदेश में घूमना काफी ज्यादा पसंद है। घूमने के लिए विदेशी देश काफी सुंदर है। लेकिन इनमें से लोगों को जो शहर घूमने के लिहाज से काफी पसंद है, वह है तुर्की (Turkey)। यह देश काफी खूबसूरत, ऐतिहासिक जगहों और सस्ते सफर के कारण मशहूर है। इसके साथ ही तुर्की का स्वादिष्ट खाना, यहां की संस्कृति और घूमने की जगह काफी मशहूर हैं। इस खूबसूरत जगह हर साल लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं। 

तुर्की पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी सस्ता है। यह शहर काफी बेहतर और खूबसूरत है। इसी कारण यह शहर भारतीयों की पहली पसंद बन गई है। इसके साथ ही इस देश को पसंद करने के कई और भी कारण है। 

सुंदरता और संस्कृति का संगम

तुर्की में घूमने की कई जगह हैं। जहां संस्कृति का अनुठा संगम देखने को मिलता हैं। यहां की संस्कृति में यूरोप और एशिया का मिला-जुला रूप है। यहां स्तांबुल की हागिया सोफिया और कैपाडोसिया की अनोखी चट्टानों की बनावट लोगों को अपनी तरफ आकृषित करता है। 

कम बजट (Low Budget)

भारतीयों की पहली पसंद होने का एक कारण यहां का कम बजट है। तुर्की बाकी देशों के लिहाज से कम खर्चीला है। तुर्की में घूमना, रहना और खाना-पीना काफी कम बजट में हो जाता है। साथ ही आप यहां कम पैसों में कई जगह घूम सकते हैं। 

सस्ता ट्रेवल 

तुर्की में घूमने का खर्चा (india to Turkey) काफी कम है। तुर्की जाने के लिए सीधी और सस्ती फ्लाइट भी भारत में आसानी से मिल जाती है। इसी कारण यहां की यात्रा करना काफी आसान हो जाता है। इसके सात ही यहां की सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए काफी नीतियां अपना रही हैं। इसी कारण भारतीय लोग तुर्की ज्यादा घूमने का प्लान करते हैं।

घूमने की ऐतिहासिक जगह

तुर्की एक ऐसा देश है जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहां हागिया सोफिया, टोपकापी पैलेस, इफिसस, कप्पडोसिया और अंताल्या (Hagia Sophia, Topkapi Palace, Ephesus, Cappadocia and Antalya)। 

