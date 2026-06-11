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भारतीय पुरुषों के ही ज्यादातर क्यों निकले होते हैं ‘तोंद’? विदेशी पुरुषों की फिटनेस का ये है सबसे बड़ा राज़!

why indian men have belly fat: क्या आपका भी पेट लगातार बाहर निकल रहा है? जानिए आखिर भारतीय पुरुषों में ही ज्यादातर क्यों बढ़ता है बेली फैट और एक्सपर्ट्स ने इससे बचने के क्या तरीके बताए हैं.

By: Shivani Singh | Published: June 11, 2026 1:30:19 PM IST

क्या आपका भी पेट लगातार बाहर निकल रहा है? जानिए आखिर भारतीय पुरुषों में ही ज्यादातर क्यों बढ़ता है बेली फैट
क्या आपका भी पेट लगातार बाहर निकल रहा है? जानिए आखिर भारतीय पुरुषों में ही ज्यादातर क्यों बढ़ता है बेली फैट


आज भारत में पुरुषों में मोटापा और पेट निकलना आम समस्याएं बन गई हैं. पहले ज़्यादा वजन की समस्या कुछ ही लोगों तक सीमित थी, लेकिन अब कम उम्र के पुरुषों में भी पेट निकलने की समस्या देखी जा रही है जो पश्चिमी देशों के पुरुषों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वे उम्र बढ़ने पर भी अक्सर फिट और मस्कुलर दिखते हैं. एक्सपर्ट्स इसका कारण जेनेटिक्स को नहीं, बल्कि हमारी खराब रोज़मर्रा की आदतों और खान-पान के तरीकों को मानते हैं. समय रहते इन आदतों को सुधारकर आप पेट की चर्बी कम कर सकते हैं और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं. लेकिन सबसे पहले, आइए भारतीय पुरुषों में इस ट्रेंड के पीछे के कारणों को समझते हैं.

कम प्रोटीन और ज़्यादा कार्ब्स लेने की आदत

भारतीय पुरुषों में मोटापे का मुख्य कारण खान-पान है. आमतौर पर, भारतीय डाइट में प्रोटीन कम और कार्बोहाइड्रेट (जैसे रोटी और चावल) बहुत ज़्यादा होता है. इसके उलट, पश्चिमी देशों के पुरुष अक्सर संतुलित और ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं. साथ ही, भारतीय पुरुष अक्सर दिन भर मीठी चाय, बिस्कुट और नमकीन स्नैक्स खाते रहते हैं, जिससे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी जमा हो जाती है. पश्चिमी जीवनशैली में आमतौर पर प्रोसेस्ड फूड और मिठाइयों का सेवन कम होता है.

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खाने का गलत समय और सुस्त जीवनशैली

भारतीय काम-काज के तरीके की वजह से ज़्यादातर पुरुषों की जीवनशैली सुस्त हो गई है, जिसमें शारीरिक गतिविधि बहुत कम होती है. एक बड़ी समस्या रात के खाने के समय की है; भारतीय घरों में अक्सर रात में देर से लगभग 10 या 11 बजे भारी खाना खाया जाता है और उसके तुरंत बाद सो जाया जाता है. इसके विपरीत, पश्चिमी देशों में लोग आमतौर पर शाम 7 से 8 बजे के बीच हल्का खाना खा लेते हैं. देर से खाना और कम शारीरिक गतिविधि के कारण कैलोरी बर्न नहीं हो पाती, जिससे पेट के आसपास सीधे चर्बी जमा होने लगती है.

नींद की कमी, ज़्यादा तनाव और डिहाइड्रेशन

मोटापा सीधे तौर पर मानसिक स्वास्थ्य और नींद के पैटर्न से भी जुड़ा है. काम के दबाव के कारण भारतीय पुरुष अक्सर ज़्यादा तनाव महसूस करते हैं और उन्हें सिर्फ़ 5-6 घंटे की अपर्याप्त नींद मिलती है, जिससे हार्मोनल असंतुलन हो सकता है. इसके उलट, पश्चिमी जीवनशैली में तनाव को सही ढंग से मैनेज करने और 7-8 घंटे की गहरी नींद लेने को प्राथमिकता दी जाती है. साथ ही, भारतीय पुरुषों की डाइट में अक्सर पर्याप्त फाइबर और पानी की कमी होती है, जिससे पाचन धीमा हो जाता है.

पेट की चर्बी कम करने के लिए क्या किया जा सकता है?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप निकले हुए पेट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सिर्फ़ क्रैश डाइट से काम नहीं चलेगा; आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी। हर खाने में प्रोटीन के स्रोत जैसे अंडे, पनीर या दालें शामिल करें. रोज़ाना कम से कम 8,000 से 10,000 कदम चलने की आदत डाले. चीनी, मीठी चाय और जंक फ़ूड का सेवन तुरंत कम कर दें. कोशिश करें कि रात का खाना शाम 7-8 बजे तक खा लें और 7-8 घंटे की अच्छी नींद लें. साथ ही, हफ़्ते में 4 से 5 दिन कसरत ज़रूर करें.

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