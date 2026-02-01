Home > लाइफस्टाइल > दक्षिण एशियाई लोगों में फैटी लिवर क्यों बढ़ रहा है? डॉक्टर ने बताईं रोज़मर्रा की तीन बड़ी गलतियां और सुझाव

दक्षिण एशियाई लोगों में फैटी लिवर क्यों बढ़ रहा है? डॉक्टर ने बताईं रोज़मर्रा की तीन बड़ी गलतियां और सुझाव

mistakes fatty liver disease: डॉ. तनीषा शेखदार के मुताबिक साउथ एशियाई पुरुष और महिला में लाइफस्टाइल पैटर्न हमेशा एक जैसे होते हैं.

Published: February 1, 2026 10:46:18 PM IST

दक्षिण एशियाई लोगों में बढ़ रहा फैटी लिवर, डॉक्टर ने बताईं रोज़मर्रा की तीन बड़ी गलतियां
दक्षिण एशियाई लोगों में बढ़ रहा फैटी लिवर, डॉक्टर ने बताईं रोज़मर्रा की तीन बड़ी गलतियां


Fatty Liver Disease: नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, या NAFLD, एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके लिवर में ज़्यादा फैट जमा हो जाता है, जो ज़्यादा शराब पीने से नहीं होता. यह दुनिया भर में एक बढ़ती हुई चिंता है, साउथ एशियाई देशों में अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से इसका प्रचलन दिन-ब-दिन बढ़ रहा है.
 
डॉ. तनीषा शेखदार, जो हर हफ़्ते साउथ एशियाई मरीज़ों में फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस और प्री-डायबिटीज का पता लगाने में मदद करती हैं, उन्होंने पाया कि हर साउथ एशियाई पुरुष और महिला में लाइफस्टाइल पैटर्न हमेशा एक जैसे होते हैं.
 
13 जनवरी को एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, उन्होंने उन तीन आदतों पर ज़ोर दिया जो वह मेटाबॉलिक रूप से परेशान लोगों में बार-बार देखती हैं, और उन्हें ठीक करने के तरीके भी बताए.
 
डॉ. तनीषा ने वीडियो को कैप्शन दिया, “फैटी लिवर वाले साउथ एशियाई लोग रोज़ाना ये 3 गलतियाँ कर रहे हैं.” यहाँ वे 3 व्यवहार पैटर्न हैं जो उन्होंने क्लिप में बताए:
 
1. देर रात खाना
डॉ. तनीषा के अनुसार, देर रात स्नैकिंग, सोने के बाद स्नैकिंग, डिनर के समय के करीब खाना, और इंसुलिन को कभी भी सही ब्रेक न देना साउथ एशियाई लोगों में फैटी लिवर की बीमारी के बड़े कारण हैं.
 
2. ऐसा नाश्ता जिसमें प्रोटीन न हो
ऐसा नाश्ता जिसमें प्रोटीन न हो — कॉफी, कुछ हल्का, शायद कुछ कार्ब्स — यह गारंटी देता है कि ब्लड शुगर क्रैश होगा, जिससे दोपहर तक आपको खाने की क्रेविंग होगी.
 
3. कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं
डॉ. तनीषा ने समझाया “बहुत कम या बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी कभी बेहतर नहीं होती”. उनके अनुसार, फैटी लिवर वाले औसत साउथ एशियाई लोग ज़ीरो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, और या तो घंटों कार्डियो करते हैं या दिन में 12 से 14 घंटे अपनी डेस्क पर बैठे रहते हैं.
 
उन्होंने चेतावनी दी “इंसुलिन सेंसिटिविटी या मांसपेशियों में ग्लूकोज लेने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है, और कोई भी इन लोगों को यह नहीं सिखा रहा है कि ये आदतें चुपचाप इंसुलिन को बढ़ा रही हैं और उनके लिवर में फैट जमा कर रही हैं”.
 
ये आदतें इसलिए होती हैं क्योंकि किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी क्या है. इसलिए डॉ. तनीषा यहाँ से शुरू करने का सुझाव देती हैं:
 
1. व्यापक लैब टेस्ट
उन्होंने समझाया”सिर्फ़ ग्लूकोज नहीं, हम इंसुलिन, लिवर एंजाइम, इन्फ्लेमेटरी मार्कर, मेटाबॉलिक जोखिम और अनुपात देख रहे हैं. हम टेस्ट कर रहे हैं, अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं”.
 
2. खाने में प्रोटीन और फाइबर शामिल करना
उन्होंने हर खाने में 30-40 ग्राम प्रोटीन और फाइबर शामिल करने का सुझाव दिया. डॉ. तनीषा ने बताया कि सिर्फ़ इससे ही 3 दिनों में ब्लड शुगर और भूख को कंट्रोल किया जा सकता है.
 
3. उपवास
उपवास, खासकर डिनर और सोने के समय के बीच 2 घंटे का गैप रखने से इंसुलिन का लेवल कम होता है. इसके अलावा, उन्होंने बताया कि डिनर और सोने के समय के बीच 2 घंटे का गैप रखने से इंसुलिन का लेवल कम होता है, और मेटाबॉलिक रिपेयर शुरू होता है.
 
पाठकों के लिए नोट: यह लेख सिर्फ़ जानकारी के लिए है और प्रोफेशनल मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है. किसी भी मेडिकल कंडीशन के बारे में कोई भी सवाल होने पर हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें.

