झूठ! सिर्फ पानी पीना काफी नहीं; जानें ग्लोइंग स्किन का वो ‘सीक्रेट’ जो डॉक्टर आपसे छुपाते हैं

सिर्फ पानी पीना ग्लोइंग स्किन के लिए काफी नहीं है! जानिए डर्मेटोलॉजिस्ट का वो 3-स्टेप सीक्रेट जो आपकी त्वचा को अंदर से हाइड्रेट कर उसे असली चमक देगा. पढ़िए यहाँ...

By: Shivani Singh | Published: January 6, 2026 2:32:57 PM IST

हम सभी को ग्लोइंग स्किन के लिए “ज़्यादा पानी पीने” की सलाह दी जाती है. यह सलाह अच्छी है लेकिन अधूरी है. एक्सपर्ट की नज़र से यह एक अंदरूनी हाइड्रेशन का सिर्फ़ एक हिस्सा है. स्किन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, और इसे भरा-भरा और हेल्दी रखने के लिए अंदरूनी देखभाल सही स्किनकेयर और बैरियर प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है. इस लेख में आपको बताता है कि स्किन को सही तरीके से कैसे हाइड्रेट करें ताकि ग्लो बना रहे.

स्किन केयर के लिए पानी पर्याप्त नहीं 

जब आप पानी पीते हैं, तो यह उन अंगों में बंट जाता है जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जैसे दिमाग, दिल, किडनी और खून. स्किन इस लिस्ट में सबसे नीचे आती है. इसीलिए आप बहुत सारा लिक्विड पीने के बाद भी अपने चेहरे को टाइट या रूखा महसूस कर सकते हैं. अच्छी स्किन हाइड्रेशन के लिए अंदरूनी लिक्विड और सतह पर लोकल सपोर्ट दोनों की ज़रूरत होती है.

पहले बैरियर के बारे में सोचें, फिर पानी के बारे में

नमी का असली रखवाला स्किन बैरियर है, जो लिपिड और प्रोटीन का एक जीवित मिक्सचर है जो पानी को अंदर रखता है और इरिटेंट को बाहर। अगर बैरियर डैमेज हो जाता है, तो पानी तेज़ी से भाप बनकर उड़ जाता है, इस प्रोसेस को ट्रांसएपिडर्मल वॉटर लॉस कहते हैं. उस लीकेज को रोकने के लिए आपको ऐसे प्रोडक्ट्स और आदतों की ज़रूरत है जो बैरियर को ठीक करें और उसकी रक्षा करें। यह आपकी स्किन को हाइड्रेट करने का प्रैक्टिकल तरीका है.

तीन-हिस्सों वाली टॉपिकल स्ट्रेटेजी जो सच में काम करती है

टॉपिकल केयर वह जगह है जहां ज़्यादातर लोग सबसे तेज़ी से सुधार कर सकते हैं. डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन थेरेपिस्ट इसे तीन कैटेगरी में बाँटते हैं. इन्हें एक साथ इस्तेमाल करें.

ह्यूमेक्टेंट: ये स्किन में पानी खींचते हैं। हयालूरोनिक एसिड, ग्लिसरीन और पैन्थेनॉल के बारे में सोचें। ह्यूमेक्टेंट ही वह वजह हैं जिससे सीरम तुरंत स्किन को भरा-भरा महसूस कराते हैं.

इमोलिएंट: ये स्किन की सतह को चिकना और मुलायम बनाते हैं. उदाहरणों में स्क्वालेन, फैटी एसिड और कुछ एस्टर शामिल हैं. ये स्किन को रेशमी बनाते हैं और खुरदरापन कम करते हैं.

ऑक्लूसिव: ये एक हल्की सील बनाते हैं जो नमी को बाहर निकलने से रोकती है. शिया बटर, पेट्रोलियम जेली और कुछ तेल ऑक्लूसिव के रूप में काम करते हैं। इन्हें रात में या जब हवा सूखी हो तब इस्तेमाल करें.

लेयरिंग ज़रूरी है: नम स्किन पर पहले ह्यूमेक्टेंट लगाएं, उसके बाद इमोलिएंट लगाएं, और अगर ज़रूरत हो तो आखिर में ऑक्लूसिव लगाएं. यह हाइड्रेशन को लॉक करने का सबसे आसान तरीका है.

ऐसे इंग्रीडिएंट्स जो आपके रूटीन में जगह पाने के हकदार हैं

स्किन हाइड्रेशन की बात करें तो कुछ इंग्रीडिएंट्स अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करते हैं.

हयालूरोनिक एसिड: अपने वज़न से कई गुना ज़्यादा पानी रोक सकता है. सुबह और शाम को हल्का HA सीरम इस्तेमाल करें.

ग्लिसरीन: एक पुराना ह्यूमेक्टेंट जो क्रीम और सीरम में बहुत अच्छा काम करता है.

सेरामाइड्स: ये स्किन बैरियर को रिपेयर करते हैं और पानी की कमी को कम करते हैं. ऐसे मॉइस्चराइज़र देखें जिनमें इंग्रीडिएंट पैनल पर सेरामाइड्स ज़्यादा मात्रा में हों.

नियासिनमाइड: बैरियर रिपेयर में मदद करता है और टेक्सचर को बेहतर बनाता है.

हल्के तेल या स्क्वालेन: बेहतरीन एमोलिएंट्स जो रोमछिद्रों को बंद नहीं करते.

इनका ज़िक्र करना सिर्फ़ दिखावा नहीं है. यह ठीक उसी तरह का टारगेटेड सपोर्ट है जो इस सवाल का जवाब देता है कि स्किन को प्रैक्टिकल तरीके से हाइड्रेट कैसे करें.

सिंपल, एक्सपर्ट-फ्रेंडली रूटीन (सुबह और रात)

सुबह:

हल्के, नॉन-स्ट्रिपिंग क्लींजर से धीरे से साफ़ करें.

जब स्किन थोड़ी नम हो, तो हाइल्यूरोनिक एसिड या ग्लिसरीन-बेस्ड सीरम लगाएं.

इसके बाद सेरामाइड्स या स्क्वालेन वाला मॉइस्चराइज़र लगाएं.

ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाकर खत्म करें.

शाम:

दोबारा चेक करें कि दिन भर की गंदगी स्किन से हट गई है, लेकिन हार्श स्क्रब से बचें.

नम स्किन पर ह्यूमेक्टेंट सीरम लगाएं.

अगर स्किन बहुत ज़्यादा सूखी है, तो ज़्यादा रिच मॉइस्चराइज़र या ऑक्लूसिव का इस्तेमाल करें.

हफ़्ते में एक या दो बार, प्रोडक्ट्स को स्किन में अंदर तक जाने में मदद करने के लिए एक जेंटल एक्सफोलिएंट मिलाएं, लेकिन ज़्यादा न करें.

ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो बिना किसी झंझट के आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के सवाल का जवाब देते हैं.

लाइफ़स्टाइल में छोटे-छोटे बदलाव जो मायने रखते हैं

टॉपिकल केयर बहुत मदद करती है, लेकिन लाइफ़स्टाइल में छोटे-छोटे बदलाव नतीजों को और बेहतर बनाते हैं:

बहुत गर्म पानी से नहाने से बचें क्योंकि गर्मी तेल को हटा देती है और स्किन को सूखा देती है.

सूखे महीनों में आसपास की नमी बढ़ाने के लिए ह्यूमिडिफ़ायर का इस्तेमाल करें.

शराब और सिगरेट कम करें; दोनों पानी की कमी को बढ़ाते हैं.

ज़रूरी फैटी एसिड वाला बैलेंस्ड खाना खाएं, जो आपकी स्किन को अंदर से पोषण देता है.

स्ट्रेस मैनेज करना और नींद दोनों स्किन बैरियर फंक्शन पर असर डालते हैं.

हाँ, पानी पिएं लेकिन इसे टारगेटेड टॉपिकल हाइड्रेशन और बैरियर केयर के साथ करें.

प्रोफ़ेशनल से कब मिलें

अगर लगातार देखभाल के बाद भी स्किन टाइट, पपड़ीदार या रिएक्टिव रहती है, तो कंसल्टेशन बुक करें. इन-क्लिनिक हाइड्रेटिंग ट्रीटमेंट, मेडिकल-ग्रेड सीरम, या ऐसे प्रोसीजर जो डर्मल वॉटर रिटेंशन को बढ़ाते हैं, बहुत बड़ा फ़र्क ला सकते हैं. एक एक्सपर्ट उन अंदरूनी समस्याओं की भी जाँच कर सकता है जो डिहाइड्रेशन जैसी दिखती हैं, जैसे एक्जिमा या रोसैसिया.

पानी पीने से ओवरऑल हेल्थ में मदद मिलती है, लेकिन त्वचा को हाइड्रेट कैसे करें, इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब एक मिली-जुली रणनीति है: बैरियर को ठीक करें, हाइल्यूरोनिक एसिड जैसे ह्यूमेक्टेंट का इस्तेमाल करें, एमोलिएंट्स और ऑक्लूसिव्स से सील करें, और बाहरी स्ट्रेसर्स से बचाएं. यह आसान साइंस है जिसे फ्रेंडली सलाह के रूप में बताया गया है. इन चीज़ों को लगातार करें और त्वचा आपको वह कोमल, शांत, हाइड्रेटेड लुक देगी जो आप सच में चाहते हैं.

