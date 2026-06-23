पुराने घरों की यह तकनीक आज भी है सुपरहिट, जानिए दो पल्लों वाले दरवाजों के फायदे,आज भी है ट्रेंड में

Double Leaf Doors: समय के साथ इंसानों की जरूरतें बदलीं, घरों की बनावट बदली और उसी के साथ दरवाजों की डिजाइन भी बदलती चली गई. आज के आधुनिक घरों में एक पल्ले वाले दरवाजे, स्लाइडिंग डोर, फोल्डिंग डोर और कई आधुनिक विकल्प देखने को मिलते हैं. लेकिन अगर आप किसी पुराने गांव के घर, हवेली या नानी-दादी के घर जाएं तो वहां अक्सर दो पल्लों वाले बड़े दरवाजे नजर आते हैं. कई लोग इन्हें सिर्फ पुराने समय की डिजाइन समझते हैं, जबकि इनके पीछे वास्तुकला, पारिवारिक जरूरतों और दैनिक जीवन की सुविधाओं से जुड़ा गहरा तर्क छिपा हुआ था. यही वजह है कि दो पल्लों वाले दरवाजे वर्षों तक भारतीय घरों की पहचान बने रहे.

बड़े परिवारों की जरूरत से जुड़ा था दो पल्लों वाला दरवाजा

पुराने समय में संयुक्त परिवारों का चलन था. एक ही घर में दादा-दादी, चाचा-ताऊ, उनके बच्चे और कई पीढ़ियां साथ रहती थीं. ऐसे घरों में लोगों की संख्या अधिक होने के कारण आने-जाने वालों की भीड़ भी ज्यादा रहती थी. शादी, त्योहार, धार्मिक आयोजन या पारिवारिक समारोह के समय घर में बड़ी संख्या में मेहमान आते थे. ऐसे में दो पल्लों वाले दरवाजे पूरी तरह खोल दिए जाते थे, जिससे लोगों का आवागमन आसान हो जाता था. बड़े सामान को घर के अंदर लाने और बाहर ले जाने में भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती थी.

प्राइवेसी की सुरक्षा में भी थे मददगार

आज के अधिकांश एक पल्ले वाले दरवाजे जब पूरी तरह खुलते हैं तो घर का बड़ा हिस्सा बाहर से दिखाई देने लगता है. इससे घर के अंदर की गतिविधियां और सामान आसानी से नजर आ सकते हैं. इसके विपरीत दो पल्लों वाले दरवाजों में केवल एक हिस्सा खोलकर भी काम किया जा सकता था. इससे घर में आने-जाने की सुविधा बनी रहती थी, लेकिन बाहर से अंदर का पूरा दृश्य दिखाई नहीं देता था. इस तरह ये दरवाजे परिवार की निजता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे.

कम वजन और आसान संचालन का था फायदा

एक बड़े आकार का एक पल्ले वाला दरवाजा काफी भारी हो सकता है. ऐसे दरवाजों को संभालने के लिए मजबूत कब्जों और अतिरिक्त सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. इसके अलावा उन्हें लगाने और स्थानांतरित करने में भी अधिक मेहनत लगती है. वहीं दो पल्लों वाले दरवाजों में वजन दो हिस्सों में बंट जाता है. इससे दोनों पल्ले अपेक्षाकृत हल्के हो जाते हैं और उन्हें खोलना-बंद करना आसान हो जाता है. साथ ही दरवाजे को लगाने और उसकी देखरेख में भी सुविधा रहती है.

घर में रोशनी पहुंचाने का प्राकृतिक तरीका

पुराने समय में आज की तरह हर कमरे में बिजली और आधुनिक लाइटिंग की व्यवस्था नहीं होती थी. ऐसे में प्राकृतिक रोशनी का महत्व काफी ज्यादा था. दो पल्लों वाले दरवाजों का एक बड़ा फायदा यह था कि लोग जरूरत के अनुसार केवल एक हिस्सा खोल सकते थे. इससे पर्याप्त रोशनी घर के अंदर पहुंचती रहती थी. वहीं पूरी तरह दरवाजा खोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी. इसके मुकाबले एक पल्ले वाले दरवाजे को बंद करने पर रोशनी का रास्ता लगभग पूरी तरह बंद हो जाता है.

हवा के बेहतर प्रवाह के लिए भी थे उपयोगी

पुराने घरों की डिजाइन इस तरह बनाई जाती थी कि प्राकृतिक हवा का अधिकतम लाभ मिल सके. दो पल्लों वाले दरवाजे इसमें अहम भूमिका निभाते थे. दरवाजे का एक हिस्सा खुला और दूसरा बंद रखने पर घर में लगातार हवा का आवागमन बना रहता था. इससे कमरों में घुटन नहीं होती थी और वातावरण ठंडा बना रहता था. साथ ही तेज आंधी या हवाओं के दौरान भी पूरा दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जिससे घर के अंदर सुरक्षा और आराम दोनों बने रहते थे.

आर्किटेक्चर और व्यावहारिकता का बेहतरीन मेल

दो पल्लों वाले दरवाजे सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं बनाए जाते थे. वे उस दौर की जीवनशैली, पारिवारिक संरचना और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग का उदाहरण थे. आज भले ही आधुनिक वास्तुकला में नए-नए विकल्प आ गए हों, लेकिन पुराने घरों के ये दरवाजे हमें बताते हैं कि पहले की डिजाइनें केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि उपयोगिता को ध्यान में रखकर बनाई जाती थीं.

आज भी क्यों पसंद किए जाते हैं दो पल्लों वाले दरवाजे?

आज भी कई लोग अपने बंगले, फार्महाउस, पारंपरिक घरों और बड़े प्रवेश द्वारों पर दो पल्लों वाले दरवाजे लगवाना पसंद करते हैं. इसकी वजह केवल उनका आकर्षक लुक नहीं, बल्कि बेहतर वेंटिलेशन, प्राइवेसी और सुविधा भी है. यही कारण है कि सदियों पुरानी यह डिजाइन आज भी पूरी तरह प्रासंगिक मानी जाती है.