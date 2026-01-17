नींद चुराने वाली भूख! देर रात जगने पर क्यों लगती है अचानक तेज क्रेविंग? चौंकाने वाला राज आया सामने

Late-Night Hunger: आजकल लोगों का लाइफस्टाइल काफी ज्यादा बदल चुकी है. अधिकतर लोग देर रात तक जागते है. अगर आप भी देर रात तक जागते हैं, तो भूख तो लगती ही होगी. डिनर अच्छे से करने के बावजूद रात में भूख लगने लगती है. कई लोग इसे नॉर्मल समझ लेते हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके पीछे शरीर के हार्मोन की बड़ी भूमिका है. देर रात लगने वाली भूख सिर्फ आपकी इच्छा नहीं बल्कि शरीर को लेकर एक अलार्म है.

क्या कहते हैं स्लीप एक्सपर्ट्स?

स्लीप एक्सपर्ट्स के अनुसार, हमारे शरीर में घ्रेलिन और लेप्टिन नाम के दो हार्मोन होते हैं. यह हार्मोन भूख को कंट्रोल करते हैं. लेप्टिन हार्मोन हमें पेट भरे होने के बारे में सकेंत देता है. इसकी कमी के कारण ज्यादा भूख लगने लगती है. देर रात जागने से घ्रेलिन हार्मोन बढ़ जाता है, जिसके कारण भूख लगने लगती है. इस असंतुलन की वजह से दिमाग को लगता है कि शरीर को खाना चाहिए.

बिगड़ता बायोलॉजिकल क्लॉक

रात में देर तक जागने से शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक भी बिगड़ जाती है. दरअसल, यह क्लॉक तय करती है कि कभी भूख लगेगी? और शरीर को कब आराम चाहिए. जब नींद पूरी नहीं होती है, तो शरीर को एनर्जी की कमी महसूस होने लगती है. उसे पूरा करने के लिए खाने की इच्छा होती है. रात में लोगों को मीठी या हाई-कैलोरी फूड्स अधिक खाने का मन करता है. देर रात तक काम करना, मोबाइल या टीवी देखना भी इस असंतुलन को बढ़ावा देता है. स्क्रीन देखने से दिमाग एक्टिव रहता है, जिसके कारण देर रात कुछ खाने की इच्छा तीव्र हो जाती है.

क्या कहते हैं डॉक्टर्स?

डॉक्टर्स के मुताबिक, देर रात लगने वाली भूख का रिलेशन ब्लड शुगर लेवल से भी हो सकता है. नींद की कमी के कारण इंसुलिन की कार्यक्षमता प्रभावित होने लगती है. जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल गिर जाता है. फिर शरीर को इंस्टेंट एनर्जी पाने के लिए खाने की जरुरत पड़ती है. इसी कारण रात में कुछ मीठा खाने का मन करता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, देर रात भूख से बचने के लिए हेल्दी डिनर करें और सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम कर दें.