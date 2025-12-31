FAQ: Aviva Baig: कौन हैं अवीवा बेग? बनने जा रहीं गांधी-वाड्रा परिवार की बहू; जानें धर्म से लेकर पढ़ाई तक हर सवाल का जवाब

Who Is Aviva Baig: काफी समय बाद गांधी परिवार में खुशी का माहौल है. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा सगाई हो गई है. रेहान ने अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई कर ली है. दोनों जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक, बेग खानदान काफी पहले से प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को जानता है. बेग परिवार और गांधी परिवार का नाता इंदिरा गांधी के समय से रहा है. बता दें कि, रेहान और अवीवा पिछले सात साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. लेकिन अब यह रिश्ता ऑफिशियल हो चुका है.

सवाल: रेहान वाड्रा कौन हैं ?

जवाब: रेहान वाड्रा (पूरा नाम: रेहान राजीव वाड्रा) कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं. वे 25 साल के हैं और एक विजुअल आर्टिस्ट व फोटोग्राफर हैं. उन्होंने दिल्ली, देहरादून (द दून स्कूल) और लंदन (SOAS यूनिवर्सिटी) से पढ़ाई की है.

सवाल: अवीवा बैग कौन हैं?

जवाब: अवीवा बैग दिल्ली में रहने वाली एक फोटोग्राफर, प्रोड्यूसर और इंटीरियर डिजाइनर हैं. वे Atelier 11 नाम की फोटोग्राफिक स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी की को-फाउंडर हैं. उन्होंने मॉडर्न स्कूल दिल्ली और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन की डिग्री ली है.

सवाल: रेहान और अवीवा का रिश्ता कितना पुराना है?

जवाब: दोनों का रिश्ता लगभग 7 साल पुराना है. वे लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे और दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता आगे बढ़ा.

सवाल: अवीवा के परिवार से गांधी परिवार का क्या है नाता ?

जवाब: अवीवा की मां नंदिता बेग और प्रियंका गांधी पुरानी दोस्त हैं. कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन की अंदरूनी सजावट में नंदिता ने प्रियंका गांधी का हाथ बंटाया था. रेहान वाड्रा और अवीवा बचपन से एक-दूसरे को जानते हैं.

सवाल: कौन है अवीवा बैग के माता-पिता ?

जवाब: अवीवा बेग दिल्ली की एक नामी बिजनेस फैमिली से आती हैं. उनके पिता इमरान बेग एक बिजनेसमैन हैं, जबकि उनकी मां नंदिता बेग एक जानी-मानी इंटीरियर डिजाइनर हैं.

सवाल: क्या मुस्लिम हैं अवीवा बैग ?

जवाब: रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत और पाकिस्तान में बेग सरनेम मुस्लिम धर्म के लोग इस्तेमाल करते हैं. खासतौर पर वह लोग जो मुगल वंश से जुड़े हुए हैं. यह सरनेम एक सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है. ‘बेग’ उपनाम वाले ज्यादातर लोग सुन्नी मुस्लिम होते हैं.

सवाल: कब होगी अवीवा और रेहान की शादी ?

जवाब: सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कपल की शादी किसी शाही ठिकाने पर की जा सकती है. संभावना है कि दोनों जनवरी में शादी के बंधन में बंध सकते हैं. दो से तीन दिन का भव्य निजी कार्यक्रम होगा. जिसमें गांधी और वाड्रा परिवार के सभी लोग शिरकत करेंगे. हालांकि अभी तक शादी की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है.