Home > लाइफस्टाइल > सबसे ज्यादा कमाते हैं जहां के लोग, उन्हीं की हो रही हार्ट अटैक से सबसे ज्यादा मौत; हैरान कर देगी 10 राज्यों की चौंकाने वाली रिपोर्ट

सबसे ज्यादा कमाते हैं जहां के लोग, उन्हीं की हो रही हार्ट अटैक से सबसे ज्यादा मौत; हैरान कर देगी 10 राज्यों की चौंकाने वाली रिपोर्ट

NCRB Heart Attack Data: भारत में 2024 के दौरान हार्ट अटैक से सबसे ज्यादा होने वाली मौतों के सामने आए आंकड़े ने जनता और विशेषज्ञों को संकट में डाल दिया है. एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे ने हर किसी को हैरान कर दिया है.

By: Preeti Rajput | Published: May 11, 2026 2:15:34 PM IST

किस राज्य में हुई हार्ट अटैक से सबसे अधिक मौतें?
किस राज्य में हुई हार्ट अटैक से सबसे अधिक मौतें?


NCRB Heart Attack Data: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के 2024 के सामने आए आंकड़ों ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है. भारत में बीते साल हार्ट अटैक से करीब 38,599 लोगों की मौत हुई थी. सबसे अधिक मौत महाराष्ट्र में दर्ज की गई हैं. दिल की बीमारियां अब एक गंभीर राष्ट्रीय संकट का विषय बन चुका है. 

किस राज्य में हुई हार्ट अटैक से सबसे अधिक मौतें?

  • केरल- 5,015
  • गुजरात – 3,253
  • कर्नाटक – 2,568
  • मध्य प्रदेश – 2,115
  • तमिलनाडु – 1,606
  • राजस्थान – 1,604
  • हरियाणा – 1,564
  • पंजाब – 1,050
  • उत्तर प्रदेश – 972

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज 

  • सीने में दबाव, जकड़न या दर्द होना हार्ट अटैक का आम संकेत हो सकता है.
  • चलते समय या लेटे हुए सांस लेने में तकलीफ होना गंभीर लक्षण है.
  • सीने का दर्द अगर हाथ, पीठ, जबड़े या पेट तक फैल जाए तो यह खतरे की निशानी है.
  • बिना वजह बहुत ज्यादा थकान महसूस होना या चक्कर आना भी चेतावनी हो सकता है.
  • अचानक जी मिचलाना या पसीना आना दिल की समस्या का संकेत हो सकता है.
  • दिल की धड़कन का बहुत तेज होना या अनियमित होना भी नजरअंदाज न करें.

हार्ट अटैक के पीछे छिपे कारण 

हार्ट अटैक के पीछे कई कारण होते हैं, इन कारणों को रिस्ट फैक्टर कहा जाता है. हाई ब्लड प्रेश को साइलेंट किलर कहा जाता है. बता दें कि, हार्ट अटैक के कोई साफ लक्षण नहीं होते हैं. लेकिन यह दिल को भीतर से खोखला कर देता है. जिसके पीछे कई कारण होते हैं. जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल धमनियों में रुकावट पैदा करने का काम करता है, जिससे खून का बहाव रुक जाता है या फिर धीमा हो जाता है. डायबिटीज और धुम्रपान धमनियों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. मोटापा खासतौर पेट की चर्बी और शारीरिक निष्क्रियता भी इसके बड़े कारण हैं. इसके अलावा अगर परिवार में कोई पहले से दिल की बीमारी से जूझ रहा है, तो खतरा और भी अधिक बढ़ जाता है. आज के दौर में मानसिक तनाव और नींद की कमी भी दिल से जुड़ी बीमारियों को न्योता देती हैं. 

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हार्ट अटैक से कैसे करें बचाव?

  • समय-समय पर बॉडी चेकअप करवाते रहना चाहिए.
  • हफ्ते में कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए.
  • खान-पान में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन को जरूर शामिल करें.
  • तनाव को कम करने के लिए योग करें.
  • हर रात 7 से 8 घंटे की भरपूर और सुकून भरी नींद जरूर लें.

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Tags: heart attackMaharashtrauttar pradesh
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