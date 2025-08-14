सावधान! समोसा या फिर बिस्किट किस से बढ़ता है वजन? जानकर हो जायेंगे हैरान

Which Increases Weight, Samosa Or Biscuit? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि समोसा सबसे ऑयली और अनहेल्दी खाना है, क्योंकि यह डीप-फ्राई होता है और तले हुए खाने को लेकर यही समझा जाता है कि “यह तो फैट से भरा होगा!”, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि बिस्किट हेल्दी हैं तो आप यह आर्टिकल जरूर पढ़े और जाने असली जानकारी।

समोसा सहीं है या बिस्किट

एक समोसा में लगभग 15–17 ग्राम फैट होता है और यह फैट ज्यादातर तेल से आता है, क्योंकि यह डीप-फ्राई होता है, लेकिन बिस्किट जो एक “टी-टाइम स्नैक” है, जिसमें 15 ग्राम से लेकर 22 ग्राम तक फैट मिलता है और शुगरसे भरपूर होता है यह फैट सिर्फ तेल से नहीं, बल्कि हाइड्रोजिनेटेड ऑयल और ट्रांस फैट से आता है, जो हमारे दिल और कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए और बहुत ज्यादा खतरनाक होता है।

किस से बढ़ता है वजन समोसा या फिर बिस्किट

वजन बढ़ने के हिसाब से तुलना करें, तो कई बिस्किट ब्रांड्स में फैट की मात्रा समोसे से भी ज्यादा होती है और शुगर का एडिशन भी एक्स्ट्रा होता है। यानि, हम जिस स्नैक को “कम हानिकारक” मानते हैं, वह असल में हमारे शरीर पर ज्यादा बोझ डाल सकता है।

तो फिर खाना किसे चाहिए?