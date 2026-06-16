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Waxing vs Shaving: वैक्सिंग या शेविंग? आपकी स्किन के लिए कौन-सा विकल्प है सबसे बेस्ट

Waxing vs Shaving: जब बालों को हटाने की बात आती है, तो ज़्यादातर लोग कुछ हफ़्तों में वैक्सिंग बनाम शेविंग पर सोचते हैं. दोनों ही तरीकों से स्किन मुलायम होती है, लेकिन ये अलग-अलग तरह से काम करते हैं.

By: Heena Khan | Published: June 16, 2026 2:07:38 PM IST

shaving or waxing
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Waxing vs Shaving: जब बालों को हटाने की बात आती है, तो ज़्यादातर लोग कुछ हफ़्तों में वैक्सिंग बनाम शेविंग पर सोचते हैं. दोनों ही तरीकों से स्किन मुलायम होती है, लेकिन ये अलग-अलग तरह से काम करते हैं. आपके लिए क्या सही है, यह आपकी स्किन के प्रकार, दर्द सहने की क्षमता और लाइफ़स्टाइल पर निर्भर करता है. तो, आप कैसे तय करें? आइए इसे समझते हैं.

आपकी स्किन पर क्या असर होता है

शेविंग एक झटपट तरीका है जिससे रेज़र का इस्तेमाल करके स्किन की सतह से बाल हटाए जाते हैं. इसलिए नतीजे तुरंत मिलते हैं लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं टिकते; बाल आमतौर पर कुछ ही दिनों में वापस आ जाते हैं और कभी-कभी रेज़र की वजह से कटे हुए बालों के सिरे खुरदरे होने के कारण वे मोटे महसूस हो सकते हैं. इसके उलट, वैक्सिंग बालों को जड़ से हटाती है, जिससे बाल देर से उगते हैं और समय के साथ बाल पतले और कम हो सकते हैं.

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सेंसिटिव स्किन वालों के लिए क्या बेहतर 

जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव या रिएक्टिव है, उनके लिए साफ़ रेज़र और सही तरीके से शेविंग करना ज़्यादा सुरक्षित विकल्प लग सकता है. हालाँकि, इससे भी जलन हो सकती है, जैसे रेज़र बर्न, छोटे कट और इनग्रोन हेयर (बालों का अंदर की ओर उगना). वैक्सिंग शुरू में थोड़ी तकलीफ़देह हो सकती है क्योंकि इसमें गर्मी और बालों को खींचना शामिल है, जिससे कुछ समय के लिए लालिमा या जलन हो सकती है, खासकर अगर स्किन पहले से ही सूजी हुई हो, मुँहासे वाली हो या सनबर्न हो.

आराम और आसानी के मामले में दोनों तरीकों के बीच का फ़र्क साफ़ दिखता है. सावधानी से करने पर शेविंग में आमतौर पर दर्द नहीं होता और इसे घर पर बिना ज़्यादा तैयारी के जल्दी किया जा सकता है. दूसरी ओर, वैक्सिंग थोड़ी तकलीफ़देह हो सकती है, खासकर नए लोगों के लिए, लेकिन इसके नतीजे काफ़ी लंबे समय तक (आमतौर पर तीन से चार हफ़्ते) टिकते हैं, जिससे समय के साथ इसे बार-बार करने की ज़रूरत कम पड़ती है.

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स्किन का टेक्सचर और नतीजे

वैक्सिंग से स्किन ज़्यादा समय तक मुलायम महसूस होती है क्योंकि यह बालों को जड़ से हटाने के साथ-साथ डेड स्किन सेल्स को भी हटाती है. शेविंग से कभी-कभी बाल जल्दी उग सकते हैं, असमान रूप से उग सकते हैं और स्किन का टेक्सचर थोड़ा खुरदरा हो सकता है, हालाँकि, तेज़ रेज़र, अच्छे शेविंग जेल और बाद में सही मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करके इन असर को कम किया जा सकता है. दोनों तरीकों से इनग्रोन हेयर हो सकते हैं, लेकिन यह शेविंग के साथ ज़्यादा आम है, खासकर तब जब रेज़र कुंद (धारहीन) हो, बालों को उनकी प्राकृतिक दिशा के विपरीत शेव किया जाए, या एक्सफोलिएशन न किया जाए.

Tags: Shavingwaxingwomen skincare
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