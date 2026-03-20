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Cooking Oil: तेल चुपके से आपके दिल को कर रहा है कमजोर, हेल्दी ऑयल चुनें वरना शरीर को होंगे ये नुकसान

Most Harmful Cooking Oil: खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला गलत तेल आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है. ट्रांस फैट, रिफाइंड और बार-बार गर्म किया गया तेल हृदय रोग, मोटापा और लीवर की समस्याओं का जोखिम बढ़ाता है.

By: Ranjana Sharma | Published: March 20, 2026 11:55:26 AM IST

Cooking Oil: तेल चुपके से आपके दिल को कर रहा है कमजोर, हेल्दी ऑयल चुनें वरना शरीर को होंगे ये नुकसान


Most Harmful Cooking Oil:  खाना बनाते समय इस्तेमाल होने वाला तेल सिर्फ स्वाद का सवाल नहीं है, ये सीधे आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है. आजकल के रिफाइंड और तले हुए तेलों के इस्तेमाल से हृदय, वजन और पाचन पर असर पड़ सकता है. विशेषज्ञों ने साफ किया है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए कुछ तेल बिलकुल सुरक्षित नहीं हैं, जबकि कुछ विकल्प सेहत के लिए फायदेमंद हैं.

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हानिकारक तेलों से बचें

डॉक्टरों का कहना है कि ट्रांस फैट वाले तेल, रिफाइंड वनस्पति तेल और बार-बार गर्म किए गए डीप फ्राई तेल सबसे हानिकारक हैं. इन तेलों में ओमेगा-6 फैटी एसिड ज्यादा होता है, जो शरीर में सूजन बढ़ाता है और हृदय रोग, मोटापा और लीवर संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है. लगातार इनका इस्तेमाल लंबे समय में गंभीर बीमारियों की ओर ले जाता है. पाम ऑयल और बटर जैसे हाई सैचुरेटेड फैट वाले तेल भी रोजाना इस्तेमाल करने के लिए सही नहीं हैं.

ये हैं सुरक्षित विकल्प

अगर आप अपने खाने में हेल्दी ऑप्शन चाहते हैं, तो विशेषज्ञ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का सुझाव देते हैं. ये हृदय के लिए सबसे बेहतर है और सलाद, हल्की तली चीज़ों या दाल में इस्तेमाल किया जा सकता है. भारतीय रसोई का पारंपरिक सरसों का तेल भी दिल और रक्त संचार के लिए फायदेमंद है और हल्की तली सब्जियों में अच्छा काम करता है.
इसके अलावा, हाई ओलेइक सूरजमुखी तेल रोजमर्रा के खाने के लिए सुरक्षित है और ओमेगा-9 फैटी एसिड से भरपूर है. थोड़ी मात्रा में नारियल तेल भी हल्की तली चीज़ों और सॉस में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो वसा संतुलन बनाए रखने में मदद करता है.

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बार-बार गर्म न करें तेल को

तेल को बार-बार गर्म न करें और डीप फ्राई को सीमित रखें. सलाद या दाल में तेल का कच्चा इस्तेमाल सबसे फायदेमंद है. रोजाना तेल के मिश्रण का सही उपयोग हृदय, पाचन और वजन नियंत्रण के लिए जरूरी है. कोशिश करें कि ओमेगा-3 और ओमेगा-9 फैटी एसिड वाले तेलों को प्राथमिकता दें.

यह बातें रखें याद 

खाना पकाने के तेल का चुनाव सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं होना चाहिए. ये आपकी सेहत का भी अहम हिस्सा है. रोजमर्रा के खाने में सुरक्षित और हेल्दी तेलों का इस्तेमाल आपकी हृदय, पाचन और वजन पर पॉजिटिव असर डाल सकता है. अगली बार जब रसोई में तेल चुनें, तो सिर्फ खाना स्वादिष्ट बनाने के बजाय अपनी सेहत के बारे में भी सोचें.

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Tags: home-hero-pos-4most harmful cooking oil
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