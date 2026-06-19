जब कुछ बनाने का मन न हो, झटपट कुकर में बनाएं ‘वेज सोया पुलाव’, बेहतरीन स्वाद के साथ पूरा करें daily protein intake

Veg Soya Pulao Recipe: कभी-कभी कुछ भी खाना बनाने का मन नहीं होता, ऐसे में कुछ ऐसी रेसिपी ट्राई करनी चाहिए, जो झटपट से बिना ज्यादा मेहनत के बन जाए. वेज सोया पुलाव एक ऐसी ही डिश है, जो बहुत कम समय में आसानी से बन जाती है.
यह पुलाव खाने में तो टेस्टी होता ही है, साथ ही इसका पोषण मूल्य भी बहुत ज्यादा है. एक प्लेट वेज सोया पुलाव आपकी डेली प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है. आइये देखते हैं इसकी रेसिपी.
सामग्री (Ingredients)
सोया चंक्स- 1 कप
गर्म पानी (सोया चंक्स भिगोने के लिए)- 2 कप
बासमती चावल- 1 कप
पानी (चावल भिगोने के लिए)- 1 कप
तेज पत्ता- 2
साबुत हरी इलायची- 2
दालचीनी (का छोटा टुकड़ा)- 1 टुकड़ा
लौंग- 2-3
जीरा- 1 छोटा चम्मच
सरसों (राई)- ½ छोटा चम्मच
तेल- 1 चम्मच
देसी घी- 2 चम्मच
प्याज (बारीक कटा)- 2 मध्यम आकार का
नमक- स्वादानुसार
अदरक-लहसुन का पेस्ट- 1 चम्मच
हरी मिर्च (कटी)- 2-3
हल्दी पाउडर- ½ छोटा चम्मच
धनिया पाउडर- 2 छोटे चम्मच
लाल मिर्च पाउडर- 2 छोटे चम्मच
गरम मसाला- 1 छोटा चम्मच
बिरयानी मसाला- 1 छोटा चम्मच
मिक्स सब्जियां (बींस, गाजर, पत्तागोभी)- 1 कप
फ्रेश हरी मटर- ¼ कप
टमाटर (कटा)- 1 मध्यम आकार का
पानी (पुलाव बनाने के लिए)- 1.5 कप
कसूरी मेथी- 1 छोटा चम्मच
हरा धनिया (गार्निशिंग के लिए)- थोड़ा सा
बनाने की विधि
स्टेप 1: सोया चंक्स भिगोएं
सोया चंक्स को गर्म पानी में लगभग 20 मिनट के लिए भिगोकर रख दें. फिर इन्हें निचोड़कर इनका पानी निकालें और चाकू की मदद से दो टुकड़ों में काटकर रख लें. साथ ही चावल को भी लगभग आधा घंटा पहले ही भिगोकर रखें.
स्टेप 2: प्रेशर कुकर में मसाला भूनें
प्रेशर कुकर में तेल और घी गर्म करें. तेल गरम हो जाए तो अंदर आधा चम्मच जीरा डालें. जीरा अच्छे से फ्राय हो जाए तो राई (मस्टर्ड) डालें. दोनों चीजें चटकने के बाद सूखे मसाले डालें. कुछ खड़े मसाले जैसे तेज पत्ता, साबुत हरी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग और जीरा मिलाएं. बारीक कटी हुई प्याज और नमक एड करें. प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करें.
स्टेप 3: मसाले और सब्जियां डालें
अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला मिलाएं. मसाला अच्छे से भूनें जब तक तेल अलग न हो जाए. कटे हुए टमाटर, प्याज, हरी मिर्च डालें और सब्जियों के गलने तक इंतजार करें. मिक्स सब्जियां (बींस, गाजर, पत्तागोभी) और फ्रेश हरी मटर डालें. सब्जियों को 2-3 मिनट भूनें.
स्टेप 4: सोया चंक्स और चावल डालें
निचोड़े हुए सोया चंक्स डालें. भिगोए हुए चावल डालें और अच्छे से कोटिंग करके मिक्स कर लें. पूरे राइस को मिक्स कर लें. एक कप पानी मिक्स करके चावल में डालें. अच्छे से मिलाएं. कुकर का ढक्कन लगाएं और 2-3 सिटी तक पकाएं. इसके बाद गैस बंद कर दें. प्रेशर निकलने के बाद हरा धनिया और कसूरी मेथी डालकर पकाएं. ठंडे-ठंडे रायते के साथ सर्व करें.