Dates Benefits: दिन में कब खाना चाहिए खजूर, किस टाइम मिलता है ज्यादा फायदा?

Khajur Khane Ka Sahi Samay: खजूर एक प्राकृतिक फल है जो मीठा होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. इसमें फाइबर, प्राकृतिक शक्कर और कई जरूरी खनिज पाए जाते हैं. अगर इसे सही समय पर खाया जाए, तो इसके फायदे और बेहतर हो सकते हैं. नीचे आसान भाषा में बताया गया है कि खजूर कब और कैसे खाना लाभदायक हो सकता है.

सुबह के समय: पाचन को बेहतर बनाने के लिए

खजूर में घुलनशील और न घुलनशील दोनों तरह का फाइबर होता है. ये आंतों की सफाई में मदद करता है और मल को नरम बनाकर आसानी से बाहर निकालने में सहायक होता है. जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, उनके लिए सुबह खजूर खाना फायदेमंद हो सकता है.

खजूर में प्राकृतिक शुगर अल्कोहल भी होता है, जो कुछ लोगों में पेट साफ होने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है. रोज सीमित मात्रा में खजूर खाने से पेट की गति नियमित रहने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा, कुछ अध्ययनों से ये संकेत मिला है कि खजूर आंतों में अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को बेहतर बना सकता है, जिससे पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है.

शाम के समय: मीठी तलब को शांत करने के लिए

शाम या रात में अक्सर मीठा खाने की इच्छा होती है. ऐसे समय में खजूर एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है. इसका स्वाद मीठा होता है, लेकिन इसमें मौजूद फाइबर रक्त शर्करा को अचानक बढ़ने से रोकने में मदद करता है.

खजूर का ग्लाइसेमिक प्रभाव अपेक्षाकृत कम माना जाता है, इसलिए सीमित मात्रा में यह उन लोगों के लिए भी ठीक हो सकता है जो शुगर पर ध्यान रखते हैं. फिर भी, इसकी मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि इसमें प्राकृतिक शक्कर और कैलोरी अधिक होती है.

कसरत से पहले: ऊर्जा बढ़ाने के लिए

वर्कआउट या शारीरिक मेहनत से पहले खजूर खाना शरीर को तुरंत ऊर्जा दे सकता है. इसमें प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो धीरे-धीरे ऊर्जा प्रदान करते हैं. खजूर में पोटैशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और थोड़ा सोडियम भी होता है, जो शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने और मांसपेशियों के काम में मदद करता है. पोटैशियम मांसपेशियों में ऐंठन से बचाने में सहायक हो सकता है, जबकि आयरन शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है.

यह एक ऐसा नाश्ता है जिसे कहीं भी आसानी से खाया जा सकता है और इसे बनाने की जरूरत नहीं होती.

खजूर के पोषक तत्व

कैलोरी: लगभग 66

कार्बोहाइड्रेट: 18 ग्राम

प्रोटीन: 0.4 ग्राम

वसा: बहुत कम

फाइबर: 1.5–1.6 ग्राम

शक्कर: 16 ग्राम

पोटैशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की अच्छी मात्रा

खजूर में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो दिल की सेहत के लिए सहायक माने जाते हैं.

खजूर को खाने के आसान तरीके

खजूर को ठंडी जगह पर रखें ताकि इसका स्वाद और गुणवत्ता बनी रहे.

इसे सीधे नाश्ते के रूप में खाया जा सकता है.

स्मूदी, दही, सलाद या अनाज के साथ मिलाकर भी खाया जा सकता है.

हल्के नमकीन व्यंजनों में मिठास के लिए खजूर का उपयोग किया जा सकता है.

ध्यान रखें कि कुछ लोगों को पराग (pollen) से एलर्जी होती है, ऐसे लोगों में खजूर खाने से मुंह या गले में हल्की परेशानी हो सकती है.