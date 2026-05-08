Mother’s Day 2026 Date: 2026 में कब मनाया जाएगा ‘मदर्स डे’, जानें कब और कैसे हुई थी इस खास दिन की शुरुआत?

Mother’s Day 2026 Date: मां का प्यार अपने बच्चे के लिए कभी कम नहीं होता है. बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, वह अपनी मां के लिए हमेशा छोटा सा मासूम ही रहता है. मां के इसी प्यार को और ज्यादा खास बनाने के लिए एक दिन रखा गया है. मदर्स डे उसी खास मौकों में शामिल है, जिसे लोग कभी भूलते नहीं है. लेकिन हर साल इसकी तारीख में बदलाव होने की वजह से लोग गूगल जरूर करते हैं. मदर्स डे को खास बनाने के लिए फूलों की डिलीवरी और फैमिली लंच की प्लानिंग के साथ हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर मदर्स डे कब है?

मदर्स डे 2026 कब है?

इस साल 2026 में मदर्स डे मई के दूसरे रविवार 10 तारीख को मनाया जाएगा. भारत के साथ-साथ अमेरिका और कनाडा में भी यह मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है.

क्यों हर साल बदलती है इसकी तारीख?

मदर्स डे की तारीख तय नहीं होती है, यह एक खास दिन के आधार पर मनाया जाता है. क्योंकि इसे मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है, जिसके कारण इसकी तारीख में हर साल बदलाव होता रहता है. हालांकि, हर देश में इसे एक ही दिन मनाया जाता है.

मदर्स डे की शुरुआत कैसे हुई?

मदर्स डे सबसे पहले 20वीं सदी की शुरुआत में, 1908 में संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्ना जार्विस द्वारा मनाया गया था. उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया के ग्राफ्टन में अपनी माँ की याद में एक स्मारक कार्यक्रम आयोजित किया था. पहला औपचारिक मदर्स डे समारोह 10 मई, 1908 को वेस्ट वर्जीनिया के ग्राफ्टन में स्थित एंड्रयूज मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च में आयोजित किया गया था. उनके अभियान के बाद, राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 1914 में एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके द्वारा मई महीने के दूसरे रविवार को आधिकारिक तौर पर मदर्स डे के रूप में स्थापित किया गया.

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मदर्स डे का महत्व

मदर्स डे सभी माताओं को समर्पित एक दिन है, जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती हैं—उनकी देखभाल करने से लेकर उनकी हर ज़रूरत पूरी करने तक—और बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं करतीं. यह दिन उन सभी माताओं को समर्पित है जो अपने बच्चों और परिवार को खुश रखने के लिए अपनी चीज़ों का त्याग करती हैं. इस दिन, आपको अपनी माँ द्वारा किए गए हर काम के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए; इसके लिए आप उन्हें उपहार, प्यार, शुभकामनाएँ, फूल और दिल को छू लेने वाले संदेश दे सकते हैं.

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