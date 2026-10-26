बिस्तर पर महिलाओं को पार्टनर से चाहिए ये 6 चीजें, बढ़ जाएगी एक्साइटमेंट; सेक्स में मजा आएगा कई गुना

what women want in bed, Women intimacy tips: अब यह वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है कि सेक्स (शारीरिक संबंध) ना केवल शरीर को सुकून देता है बल्कि मानसिक तनाव और चिंता को भी कम करने में मदद करता है. इसके अलावा बेहतर नींद आती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है. इसके साथ ही अच्छे सेक्स से संतुष्टि पार्टनर की पर्सनैलिटी में भी देखने को मिलती है. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे वो 6 चीज़ें जो महिलाएं बिस्तर में अपने सेक्स पार्टनर से चाहती हैं?

फोरप्ले (Foreplay): पुरुष हो या स्त्री, ज्यादातर लोग बड़ी गलती करते हैं और सेक्स का ठीक से आनंद नहीं ले पाते हैं. सेक्स सिर्फ शारीरिक सुख नहीं है, बल्कि तन और मन दोनों का आनंद है. ऐसे में सेक्स से पहले लंबे समय तक फोरप्ले करने से पार्टनर को बहुत आनंद मिलता है. सेक्स का मजा भी इससे दोगुना हो जाता है. फोरप्ले के दौरान पार्टनर के नाजुक अंगों को/पर किस करना, सहलाना और सेंसुअल टचिंग आनंद देती है.ऐसा रने से अराउज़ल बढ़ता है, जिससे एक्साइटमेंट और प्लेज़र में कई गुना इजाफा होता है.

बातचीत (Conversation): सेक्स जल्दबाजी की चीज नहीं है. यह फुर्सत में लिया गया आनंद है, लेकिन लोग इसके बारे में गलत धारणा रखते हैं. सेक्स की शुरुआत कपल बातचीत से शुरू कर सकते हैं. सेक्स से पहले बातचीत में इच्छाओं, फैंटेसी और पसंद पर अपना सुझाव और इच्छा रख सकते हैं. इससे लव/लाइफ पार्टनर को शरीर से पहले मन का जुड़ाव और अपनापन महसूस होता है. बातचीत करने से सेक्स के दौरान एक्साइटमेंट और सैटिस्फैक्शन बढ़ता है, जो कपल के लिए बहुत जरूरी है.

क्लिटोरल स्टिमुलेशन (Clitoral stimulation): क्लिटोरल स्टिमुलेशन भी सेक्स के दौरान बहुत ही जरूरी होता है. क्लिटोरल स्टिमुलेशन ध्यान देने से सेक्स का मजा दोगुना हो जाता है. क्लिटोरल स्टिमुलेशन के दौरान पार्टनर के हाथ से छूने से, ओरल सेक्स से या सेक्स टॉयज़ के इस्तेमाल से भी कई महिलाओं में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और प्लेज़र मिलता है. यहां यह भी जान लें कि क्लिटोरिस सेक्सुअल प्लेज़र का मुख्य सोर्स है.

वैरायटी (Variety): कई कपल एक तरह या एक ही तरीके से सेक्स करने से बोर हो जाते हैं. यहां से एक-दूसरे के प्रति आकर्षण खत्म होने लगता है. सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में वैरायटी लाना बहुत जरूरी है. सेक्स के दौरान नई पोज़िशन, लोकेशन आज़माना या रोल प्ले और फैंटेसी आनंद बढ़ाता है. एक्सपीरियंस में एक्साइटमेंट और नयापन लाता है, जो पार्टनर के बिस्तर पर बहुत पसंद आता है.

इमोशनल कनेक्शन (Emotional connection): सेक्स के दौरान अपने पार्टनर से इमोशनली कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है. इस दौरान यानी सेक्स के दौरान आप किस तरह की बातें करते हैं यह भी मायने रखता है.एक-दूसरे को वैल्यूड महसूस कराना भी जरूरी होता है. यह सब सेक्स के दौरान महिलाओं के लिए एक्साइटमेंट और सैटिस्फैक्शन को बढ़ाता है. इंटीमेसी से लव कपल का एहसास भी बढ़ता है.

ऑर्गेज्म (Orgasm) : ऑर्गेज्म सेक्स का अंतिम चरण है और सबसे जरूरी भी है. क्लिटोरल स्टिमुलेशन से या फिर वजाइनल पेनिट्रेशन से ऑर्गेज्म पाना अहम होता है. कई बार क्लिटोरल स्टिमुलेशन और वजाइनल पेनिट्रेशन, दोनों से सेक्स में ऑर्गेज्म मिलता है.बिस्तर पर महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुशी का सोर्स यही दोनों होते हैं. इन दोनों से सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन मिलती है. इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं.