चाशनी से लहराती हुई Jalebi को इंग्लिश में क्या कहते हैं?

Jalebi in English : जलेबी एक ऐसी मिठाई है जो भारत में काफी खाई जाती है, छोटा हो या बड़ा हर कोई इसे बेहद ही शौक से खाता है. ये खासतौर पर त्योहारों, शादियों और खास अवसरों पर खाई जाती है, लेकिन अब बहुत से लोग इस सुबह के नाश्ते में भी खाते हैं. इसे इंग्लिश में ‘स्वीट प्रेट्जल’ या ‘कोइल्ड फनल केक’ कहा जाता है. जलेबी के बाहर की कुरकुरी परत और अंदर की चाशनी से भरी नर्म मिठास इसे अन्य मिठाईयों से अलग और स्पेशल बनाती है.

जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले refined flour (मैदा) का एक मुलायम बैटर तैयार किया जाता है, जिसमें कभी-कभी दही भी मिलाया जाता है ताकि उसमें खमीर आ सके. इस बैटर को गरम तेल या घी में घुमावदार आकृतियों में डाला जाता है और तब तक तला जाता है जब तक ये बाहर से कुरकुरी न हो जाए. फिर इसे गरम शक्कर के सिरप में डुबोकर इसकी चमकदार और मीठी संरचना तैयार होती है. यही तरीका जलेबी की खास आकृति और स्वाद को बनाता है.

जलेबी का स्वाद

जलेबी का स्वाद बाहर से कुरकुरा और अंदर से चाशनी में लहराता हुआ मीठा होता है. जब इसे खाया जाता है, तो जलेबी के अंदर की चाशनी मुंह में मीठी और ताजगी का अहसास कराती है. ये मिठाई अक्सर गर्म और ताजगी से भरी हुई खाई जाती है और कभी-कभी इसे रबड़ी के साथ मिलाकर और भी ज्यादा टेस्टी बनाया जाता है.

भारत में जलेबी की प्रसिद्धि

भारत में जलेबी एक फेमस मिठाई है, जिसे डेजर्ट के रूप में खाया जाता है. कुछ क्षेत्रों में इसे नाश्ते के रूप में भी पसंद किया जाता है, खासकर पोहा या समोसा के साथ. त्योहारों जैसे दीपावली, होली, ईद और शादियों में जलेबी एक अहम मिठाई होती है. सड़क किनारे के विक्रेता सुबह और रात को ताजे जलेबी बेचते हैं, जो मिठाई प्रेमियों के लिए एक शानदार स्नैक बन जाता है.

जलेबी के बारे में दिलचस्प तथ्य

जलेबी की उत्पत्ति मध्य पूर्व में मानी जाती है, जहां इसे ‘ज़ुलबिया’ या ‘जलाबिया’ कहा जाता था. ये दिखाता है कि जलेबी कैसे भारत की सबसे प्रिय मिठाई बन गई.

भारत के कुछ राज्यों में जलेबी को दूध के साथ परोसा जाता है, जिससे ये एक पारंपरिक संयोजन बन जाता है. ये विशेष रूप से सर्दियों में लोकप्रिय होता है, क्योंकि ये गर्मी और मिठास दोनों का आनंद देता है.

वर्ल्ड जलेबी डे: 30 जुलाई को ‘वर्ल्ड जलेबी डे’ मनाया जाता है, जो इस प्रिय मिठाई को सम्मानित करता है. इस दिन कई मिठाई की दुकानें और खाने के शौकिन जलेबी के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं.