What to Eat in the Morning for Energy: सुबह क्या खाएं ताकि दिनभर रहें ऊर्जा से भरपूर और मन खुशहाल

What to Eat in the Morning for Energy: हमारा शरीर पूरी रात एक लंबे उपवास पर रहता है, जो सुबह के नाश्ते से टूटता है. सुबह का नाश्ता केवल पेट भरने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह पूरे दिन की एनर्जी, मूड और काम करने की क्षमता तय करता है. सही नाश्ता लेने से थकान दूर होती है, मस्तिष्क सक्रिय रहता है और शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है. सुबह का नाश्ता लेने के कई फायदे हैं. यह शरीर में ग्लूकोज़ भरता है, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, मेटाबॉलिज़्म को एक्टिव करता है और कैलोरी बर्न करने में मदद करता है. दिमाग सक्रिय रहता है जिससे काम में फोकस बढ़ता है, मूड सकारात्मक रहता है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और वजन नियंत्रित रहता है. साथ ही, सुबह का नाश्ता दिनभर के लिए आवश्यक विटामिन, खनिज और फाइबर भी प्रदान करता है.

सुबह क्या खाना चाहिए

हेल्दी और सात्विक नाश्ता दिनभर ऊर्जा बनाए रखने के लिए जरूरी है. इसमें अंकुरित अनाज या स्प्राउट्स जैसे मूंग शामिल किए जा सकते हैं, जो प्रोटीन, विटामिन C और फाइबर से भरपूर होते हैं. दलिया या मूंग दाल खिचड़ी हल्की, पचने में आसान और ऊर्जा देने वाली होती है. ताजे फल जैसे केला, सेब या मौसमी फल खाली पेट खाने से तुरंत प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है. गुनगुना दूध कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होता है और इसमें हल्दी या इलायची मिलाकर पीने से शरीर ऊर्जावान रहता है.

बादाम और अखरोट मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बढ़ाते हैं