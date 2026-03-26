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What to Eat in the Morning for Energy: सुबह क्या खाएं ताकि दिनभर रहें ऊर्जा से भरपूर और मन खुशहाल

What to Eat in the Morning for Energy: सुबह का नाश्ता सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि पूरे दिन की ऊर्जा, मूड और फोकस बनाए रखने का सबसे अहम हिस्सा है. हेल्दी और सात्विक नाश्ता लेने से शरीर और मस्तिष्क दोनों सक्रिय रहते हैं, थकान दूर होती है, वजन नियंत्रित रहता है और रोगों से बचाव होता है.

By: Ranjana Sharma | Published: March 26, 2026 6:12:07 PM IST

What to Eat in the Morning for Energy: सुबह क्या खाएं ताकि दिनभर रहें ऊर्जा से भरपूर और मन खुशहाल


What to Eat in the Morning for Energy: हमारा शरीर पूरी रात एक लंबे उपवास पर रहता है, जो सुबह के नाश्ते से टूटता है. सुबह का नाश्ता केवल पेट भरने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह पूरे दिन की एनर्जी, मूड और काम करने की क्षमता तय करता है. सही नाश्ता लेने से थकान दूर होती है, मस्तिष्क सक्रिय रहता है और शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है. सुबह का नाश्ता लेने के कई फायदे हैं. यह शरीर में ग्लूकोज़ भरता है, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, मेटाबॉलिज़्म को एक्टिव करता है और कैलोरी बर्न करने में मदद करता है. दिमाग सक्रिय रहता है जिससे काम में फोकस बढ़ता है, मूड सकारात्मक रहता है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और वजन नियंत्रित रहता है. साथ ही, सुबह का नाश्ता दिनभर के लिए आवश्यक विटामिन, खनिज और फाइबर भी प्रदान करता है.

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सुबह क्या खाना चाहिए

हेल्दी और सात्विक नाश्ता दिनभर ऊर्जा बनाए रखने के लिए जरूरी है. इसमें अंकुरित अनाज या स्प्राउट्स जैसे मूंग शामिल किए जा सकते हैं, जो प्रोटीन, विटामिन C और फाइबर से भरपूर होते हैं. दलिया या मूंग दाल खिचड़ी हल्की, पचने में आसान और ऊर्जा देने वाली होती है. ताजे फल जैसे केला, सेब या मौसमी फल खाली पेट खाने से तुरंत प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है. गुनगुना दूध कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होता है और इसमें हल्दी या इलायची मिलाकर पीने से शरीर ऊर्जावान रहता है.

 बादाम और अखरोट मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बढ़ाते हैं

 भिगोए हुए बादाम और अखरोट मानसिक और शारीरिक ऊर्जा दोनों बढ़ाते हैं. पोहा या उपमा सब्जियों के साथ संतुलित नाश्ता बनाते हैं और वात व कफ दोष को संतुलित करते हैं. घी के साथ मेथी पराठा या रागी रोटी स्थायी ऊर्जा देती है. हर्बल ड्रिंक या चाय जैसे तुलसी, अदरक और दालचीनी वाली चाय मेटाबॉलिज़्म एक्टिव करती है. ट्रडिशनल नाश्ते में घी-शक्कर के साथ रोटी या चपाती तुरंत ऊर्जा देते हैं और नारियल पानी या नारियल का गूदा शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखते हैं.

 सावधानियां

खाली पेट फल खाना फायदेमंद माना जाता है, नाश्ता कभी भी स्किप न करें और हल्का लेकिन पौष्टिक नाश्ता लेना चाहिए. सुबह एनर्जी के लिए आंवला जूस, गाजर जूस, अनार जूस या लौकी का जूस पी सकते हैं. वहीं तले, भारी या मसालेदार फूड जैसे छोले-भटूरे, पराठा या प्रोसेस्ड स्नैक्स सुबह के समय नहीं खाने चाहिए.

आयुर्वेदिक उपचार और डाइट प्लान

 यदि आप या आपके किसी परिचित को शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. कर्मा आयुर्वेदा अस्पताल में भारत के बेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूरे दिन की ऊर्जा बनाए रखने के लिए सही डाइट प्लान और कंसल्टेंसी ली जा सकती है. सुबह का नाश्ता सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि पूरे दिन की ऊर्जा, मूड और फोकस बनाए रखने का सबसे अहम हिस्सा है. हेल्दी, सात्विक और आयुर्वेदिक नाश्ता लेने से शरीर और मस्तिष्क दोनों सक्रिय रहते हैं, वजन नियंत्रित रहता है और बीमारियों से बचाव होता है.

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Tags: morning breakfast tipsmorning energy
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