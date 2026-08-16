Home > लाइफस्टाइल > What Is Vampire Facial: चेहरे पर छोटी सुइयों से ट्रीटमेंट, Shahrukh का भी फेवरेट; आखिर क्या है ये वैम्पायर फेशियल?

What Is Vampire Facial: चेहरे पर छोटी सुइयों से ट्रीटमेंट, Shahrukh का भी फेवरेट; आखिर क्या है ये वैम्पायर फेशियल?

What Is Vampire Facial: एक्ट्रेस और ट्रैवल होस्ट शेनाज ट्रेजरी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को एक अनोखे ब्यूटी ट्रीटमेंट वैम्पायर फेशियल की झलक दिखाई. इस प्रोसेस को स्टेप-बाय-स्टेप बताते हुए उन्होंने कहा, 'किम कार्दशियन और शाहरुख खान दोनों को यह फेशियल बहुत पसंद है.

By: Heena Khan | Published: August 16, 2026 1:35:01 PM IST

what is Vampire Facial
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What Is Vampire Facial: एक्ट्रेस और ट्रैवल होस्ट शेनाज ट्रेजरी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को एक अनोखे ब्यूटी ट्रीटमेंट वैम्पायर फेशियल की झलक दिखाई. इस प्रोसेस को स्टेप-बाय-स्टेप बताते हुए उन्होंने कहा, ‘किम कार्दशियन और शाहरुख खान दोनों को यह फेशियल बहुत पसंद है.’ इसके बाद उन्होंने दिखाया कि कैसे खून निकाला जाता है, चेहरे पर छोटी सुइयों से ट्रीटमेंट किया जाता है और स्किन पर प्लाज्मा लगाया जाता है.

इसके ड्रामेटिक नाम के बावजूद, वैम्पायर फेशियल का मतलब चेहरे पर सीधे खून लगाना नहीं है, जैसा कि आम स्किनकेयर में होता है. यह एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जिसमें व्यक्ति के अपने खून से निकले प्लेटलेट-रिच प्लाज्मा (PRP) का इस्तेमाल होता है, जिसे अक्सर माइक्रोनीडलिंग के साथ मिलाया जाता है. स्किन को फिर से जवान बनाने वाले ट्रीटमेंट के तौर पर इसने काफी लोकप्रियता हासिल की है, लेकिन इसके फायदे उतने पक्के तौर पर साबित नहीं हुए हैं जितना कि सेलिब्रिटीज़ के बीच इसकी चर्चा से लगता है. तो, वैम्पायर फेशियल के दौरान क्या होता है, इसका मकसद क्या है और इसमें कितना खर्च आ सकता है? यहाँ एक आसान गाइड दी गई है.

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वैम्पायर फेशियल क्या है?

वैम्पायर फेशियल में आमतौर पर PRP और माइक्रोनीडलिंग को मिलाया जाता है. PRP मरीज़ के अपने खून की थोड़ी मात्रा से तैयार किया जाता है और इसमें प्लेटलेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है. प्लेटलेट्स मुख्य रूप से खून का थक्का जमाने में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं जो घाव भरने और टिश्यू की मरम्मत में मदद करते हैं. यही वजह है कि PRP का इस्तेमाल मेडिकल और कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी, दोनों क्षेत्रों में किया जा रहा है. वैम्पायर फेशियल शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर तब किया जाता है जब PRP को माइक्रोनीडलिंग के साथ मिलाया जाता है, हालांकि कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर में PRP को सीधे स्किन में इंजेक्ट भी किया जा सकता है.

वैम्पायर फेशियल कैसे काम करता है?

यह ट्रीटमेंट आमतौर पर रूटीन ब्लड टेस्ट की तरह ही शुरू होता है. हाथ से थोड़ी मात्रा में खून निकाला जाता है और उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा जाता है, जो उसे घुमाकर उसके अलग-अलग हिस्सों को अलग करती है और प्लेटलेट-रिच प्लाज्मा बनाती है. चेहरे को साफ किया जाता है और उस पर सुन्न करने वाली क्रीम (टॉपिकल नमिंग क्रीम) लगाई जा सकती है. इसके बाद, बहुत बारीक सुइयों वाले माइक्रोनीडलिंग डिवाइस को स्किन पर घुमाया जाता है, जिससे स्किन में बहुत छोटे-छोटे छेद (माइक्रोस्कोपिक चैनल) बन जाते हैं.

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भारत में वैम्पायर फेशियल का खर्च कितना आता है?

इसकी कोई तय राष्ट्रीय कीमत नहीं है क्योंकि खर्च शहर, क्लिनिक, डॉक्टर की विशेषज्ञता, ट्रीटमेंट वाले हिस्से और इस बात पर निर्भर करता है कि PRP को इंजेक्ट किया जा रहा है, माइक्रोनीडलिंग के साथ मिलाया जा रहा है या किसी दूसरे प्रोसीजर के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी क्लीनिक में फुल-फेस वैम्पायर फेशियल की कीमत लगभग ₹6,000 से ₹15,000 प्रति सेशन है, जबकि PRP और माइक्रोनीडलिंग के कॉम्बिनेशन का खर्च लगभग ₹8,000 से ₹18,000 प्रति सेशन हो सकता है. चूंकि कुछ ट्रीटमेंट प्लान में कई सेशन होते हैं, इसलिए सिर्फ़ एक अपॉइंटमेंट की कीमत देखने के बजाय, ट्रीटमेंट के कुल संभावित खर्च के बारे में पूछना बेहतर है.

Tags: bollywoodfacialshahrukh khanskin care
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