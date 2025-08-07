Home > लाइफस्टाइल > तो इस वजह से पहाड़ो पर हो रही तबाही, जान लें आखिर क्या होता है ये GLOF और LLOF?

तो इस वजह से पहाड़ो पर हो रही तबाही, जान लें आखिर क्या होता है ये GLOF और LLOF?

GLOF और LLOF जैसे शब्द शियरों और झीलों से जुड़े खतरों के बारे में बताते हैं। आईए बताते हैं कि दोनों के बीच आखिर अंतर क्या है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 7, 2025 13:20:00 IST

GLOF And LLOF
GLOF And LLOF

GLOF And LLOF : हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों से जुड़ी कई आपदाएं आती रहती है। इस दौरान  GLOF और LLOF जैसे शब्द अक्सर लोगों को सुनने के लिए मिलते रहते हैं। यह शब्द ग्लेशियरों और झीलों से जुड़े खतरों के बारे में बताते हैं। आईए बताते हैं कि दोनों के बीच आखिर अंतर क्या है।

GLOF क्या है? 

ग्लेशियरों से बनी झीलों का प्राकृतिक बांध  जब टूट जाता है, तो झीलों में जमा पानी नीचे की तरफ तेजी से बहने लगता है। जिससे बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। ग्लेशियर पिघलने से झील बनती है और भूकंप जैसी घटनाओं के कारण इसके बांध टूट जाते हैं। तो पानी का सैलाब तेजी से नीचे की तरफ बहता है। यह बाढ़ दूर-दूर तक तबाही मचाती है। यह बाढ़ तबाही लेकर आती है। 

थाइलैंड नहीं बल्कि अजरबैजान बना भारतीयों की मनपसंद घूमने वाली जगह! जाने ऐसा क्या है, जो पर्यटकों दूसरी जगहों तो छोड़ वहां का करवा रहे…

LLOF (Landslide Lake Outburst Flood) क्या है? 

भूस्खलन (लैंडस्लाइड) से  नदी या अस्थायी झील का निर्माण होता है। बांध टूटने के कारण पानी तेजी से बहने लगता है। पहाड़ों का फिसलने से नदी रुक जाती है और पानी जमा हो जाती है। फिर कमजोर बांध के कारण भारी बारिश से भी यह टूट जाता है। इससे स्थानीय लोगों को काफी नुकसान होता है। इस दौरान तेजी गति से पानी के साथ-साथ मलबा भी आता है। 

 

Tags: glofllof
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025

लीची जैसे स्वाद वाले इस फल में छिपा है सेहत...

August 7, 2025

पीली ततैया के काटने पर करें ये उपाय, मिनटों में...

August 7, 2025

क्या आप भी पीरियड्स के दर्द से है परेशान, इन...

August 7, 2025

अंडरआर्म्स के कालेपन हो हटाएं इन घरेलू नुस्खों से

August 6, 2025

अगर आप भी है हाउसवाइफ तो कभी ना कहीं अपने...

August 6, 2025
तो इस वजह से पहाड़ो पर हो रही तबाही, जान लें आखिर क्या होता है ये GLOF और LLOF?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

तो इस वजह से पहाड़ो पर हो रही तबाही, जान लें आखिर क्या होता है ये GLOF और LLOF?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

तो इस वजह से पहाड़ो पर हो रही तबाही, जान लें आखिर क्या होता है ये GLOF और LLOF?
तो इस वजह से पहाड़ो पर हो रही तबाही, जान लें आखिर क्या होता है ये GLOF और LLOF?
तो इस वजह से पहाड़ो पर हो रही तबाही, जान लें आखिर क्या होता है ये GLOF और LLOF?
तो इस वजह से पहाड़ो पर हो रही तबाही, जान लें आखिर क्या होता है ये GLOF और LLOF?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?