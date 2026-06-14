क्या है Relationship OCD, जानिए कैसे यह रिश्तों को कर देता है कमजोर?

Relatioship Problems: हर रिश्ते बेहद खास होता है, लेकिन रिलेशन में OCD का असर काफी खतरनाक साबित हो सकता है. जिसे रिलेशनशिप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है. अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि OCD आखिर क्या है? दरअसल यह एक तरह के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है. जिसके कारण व्यक्ति को काफी बुरे-बुरे विचार आने लगते हैं. इसी तरह से जब रिलेशनशिप में अलग-अलग तरह के विचार आते हैं, तो इसे R-OCD कहा जाता है. अधिकतर मामलों में हर व्यक्ति अपने रिलेशन को लेकर संदेह होता है. वह अपने पार्टनर को लेकर अधिक पोजेसिव हो जाता है, फोन चैक करता है और आने-जाने पर रोक लगता है. जिससे कभी-कभी रिश्ते के टूटने की कगार पर आ जाता है. तो आइए जानते हैं ROCD के संकेत क्या हैं?

क्या है रिलेशनशिप OCD?

दुनिया में हर व्यक्ति को कभी न कभी अपने रिलेशन पर संदेह होता होती ही है. ऐसा कोई नहीं होगा जिसे अपने रिश्ते पर कभी संदेह नहीं हुआ हो. लेकिन जब ये संदेह बढ़ने लगता है तो इसे रिलेशनशिप ओसीडी कहा जाता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, जब मन में मेंटल हेल्थ प्रोबल्म होने पर तरह-तरह का भाव आने लगते हैं, तो वह खुद को ही दोषी मानने लगता है.

रिलेशनशिप ओसीडी के संकेत

अगर कोई व्यक्ति अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है और उसकी कमियों पर ही अटका रहता है, तो यह रिलेशनशिप ओसीडी का संकेत हो सकता है.

हर समय पार्टनर में परफेक्शन ढूंढना भी इस समस्या की निशानी हो सकती है.

बार-बार भरोसे की मांग करना और इसे लगातार दोहराना भी रिलेशनशिप ओसीडी को दिखाता है.

अपने पार्टनर के प्यार पर बार-बार शक करना और लगातार आश्वासन लेना भी इसका संकेत है.

अपने रिश्ते की तुलना दूसरों के रिश्तों से करना भी रिलेशनशिप ओसीडी की ओर इशारा करता है.

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रिलेशनशिप ओसीडी से किस तरह बचें?

अगर आपको रिलेशनशिप ओसीडी है, तो खुद को दोषी या बुरा महसूस न कराएं.

अपनी भावनाएं छिपाने की बजाय अपने पार्टनर से खुलकर बात करें.

किसी भरोसेमंद व्यक्ति या एक्सपर्ट से अपनी परेशानी साझा करें.

मन की बात कहने से तनाव और मानसिक बोझ कम होता है.

शक आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत होकर सोचें.

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