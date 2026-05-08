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इसलिए जापानी जीते हैं इतनी लंबी उम्र! ‘रेडियो ताइसो’ है अच्छी सेहत और दीर्घायु का राज, सिर्फ 10 मिनट करना है अभ्यास

जापान में ज्यादातर लोग 90 से 100 साल की आयु पूरी करते हैं. 'रेडियो ताइसो' नाम का एक 100 साल पुराना ग्रुप एक्सरसाइज रिचुअल जापानियों को लंबी उम्र और अच्छी सेहत का आधार प्रदान करता है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 8, 2026 2:22:48 PM IST

रेडियो ताइसो
रेडियो ताइसो


जापान में ज्यादातर लोग बुढ़ापे में भी काफी फिट और एक्टिव रहते हैं. ज्यादातर जापानियों की औसत आयु लगभग 100 साल है, इसके पीछे एक 100 साल पुराने रिचुअल की महत्वपूर्ण भूमिका है. 

जापान में हर सुबह 6:30 बजे घर-घर, दफ्तरों और पार्कों में बजने वाली एक खास पियानो धुन या कोई रेडियो धुन बजती है. रेडियो या मोबाइल पर म्यूजिक बजते ही लोग अपनी कसरत शुरू कर देते हैं, इसी नियम को रेडियो ताइसो कहते हैं.

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100 साल से चली आ रही परंपरा 

साल 1928 से जापान के हर छोटे-बड़े गाँव और शहर में ये परंपरा चली आ रही है. इस सामूहिक योग और व्यायाम का तरीका बेहद सीधा और सरल है. इसके लिए किसी भी तरह के भारी-भरकम एक्सरसाइज या जिम उपकरणों की जरूरत नहीं है. बस म्यूजिक की धुन सुनते ही लोग पार्क या सड़क के किनारे इकट्ठे हो जाते हैं और कसरत करने लगते हैं, जिसे रेडियो ताइसो की परंपरा के नाम से जाना जाता है.

यह पूरा प्रोसेस सिर्फ 10 मिनट का होता है, जिसमें स्ट्रेचिंग, कमर को घुमाना और हाथों के मूवमेंट जैसे 12 बहुत ही आसान स्टेप्स व्यायाम शामिल होते हैं. ‘रेडियो ताइसो’ की सबसे दिलचस्प बात ये है कि इसे छोटे बच्चों से लेकर व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्तियों तक कोई भी आसानी से कर सकता है.

लंबी उम्र का राज 

आंकड़ों के अनुसार जापान में 99,763 लोग ऐसे हैं जो 100 साल की उम्र का आंकड़ा पार कर चुके हैं. एक तरह से कहा जाये तो जापान दुनिया की सबसे ज्यादा स्वस्थ बुजुर्ग आबादी वाला देश है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ‘रेडियो ताइसो’ बुजुर्गों को घर की चारदीवारी से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वो बाहर आकर लोगों से मिलते जुलते हैं और इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य भी काफी अच्छा रहता है.

परंपरा की शुरुआत  

इस परंपरा की शुरुआत 1928 में जापान के सम्राट हिरोहितो के राज्याभिषेक के दौरान हुई थी. इंट्रेस्टिंग बात ये है कि इसका मूल विचार अमेरिका के एक बीमा कार्यक्रम से प्रेरित था. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की हार के बाद अमेरिका ने इस परंपरा पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी. लेकिन जापानी जनता को इस कसरत और परंपरा से इतना लगाव था कि जापान की सरकार ने साल 1951 में इसे फिर से बहाल कर दिया. 

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