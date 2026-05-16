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PCOD And PCOS Difference: क्या है PCOD और PCOS, कैसे करें महिलाएं इन परेशानियों की पहचान? जानें यहां

PCOD And PCOS Difference: PCOD और PCOS महिलाओं से जुड़ी गंभीर हार्मोनल समस्याएं हैं. कई महिलाएं इनके लक्षण और अंतर नहीं समझ पातीं, जबकि समय पर पहचान और इलाज से स्वास्थ्य जोखिम कम किए जा सकते हैं.

By: Preeti Rajput | Published: May 16, 2026 2:28:25 PM IST

PCOD And PCOS Difference: क्या है PCOD और PCOS, कैसे करें महिलाएं इन परेशानियों की पहचान? जानें यहां


PCOD And PCOS Difference: महिलाओं को अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करना होता है. कई समस्याएं उनके खुद के शरीर से भी जुड़ी होती हैं. जिसके बारे में दुनिया को बहुत कम खबर रहती है. PCOD और PCOS इन्हीं बीमारियों की लिस्ट में शामिल हैं. कई महिलाएं उन बीमारियों के लक्षण और अंतर तक नहीं पहुंच पाती हैं. लेकिन ये बीमारियां सेहत को गंभीर खतरा पहुंचा सकती है. आइए जानते हैं पीसीओडी (PCOD) और पीसीओएस (PCOS) के बीच क्या अंतर है?

PCOD क्या है? 

PCOD या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, तब होता है जब ओवरीज अधूरे या आंशिक रूप से विकसित अंडे बनाती हैं, जो आखिरकार सिस्ट (गांठ) में बदल सकते हैं. इस स्थिति के कारण हार्मोनल असंतुलन होता है. इसे PCOD कहते हैं.

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PCOD के मुख्य लक्षण

  • अनियमित मासिक धर्म चक्र.
  • वजन बढना.
  • मुंहासे और तैलीय त्वचा.
  • बालों का पतला होना.
  • थकान.

PCOS क्या है?

PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, एक हार्मोनल और मेटाबॉलिक विकार है जो न केवल ओवरीज को, बल्कि शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है. इसकी मुख्य विशेषता पुरुष हार्मोन का असंतुलन है, और इसके स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

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PCOS के मुख्य लक्षण

  • मासिक धर्म में गंभीर अनियमितताएं.
  • चेहरे और शरीर पर अत्यधिक बालों का बढना.
  • लगातार मुंहासे.
  • मोटापा या वजन कम करने में कठिनाई.
  • प्रजनन संबंधी समस्याएं.
  • डायबिटीज और हृदय रोग का बढा हुआ जोखिम.

Tags: PCODPCOSwomen hormonal problems
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