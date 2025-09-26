क्या होता है ‘OG’ का मतलब, अभी जान लें नहीं तो बच्चे भी कर देंगे बेज्जती

OG Full Form : सिनेमाघरों में कोई भी फिल्म आती है तो लोग पागल हो जाते हैं और लोग देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं और अगर फिल्म साउथ की हो तो लोगों की दीवानगी अलग ही होती है. हाल ही में पवन कल्याण की फिल्म ‘They Call Him OG’ रिलीज हुई है. ये फिल्म तब से चर्चा में है जब से इसका टीजर आया है और खासकर अब लोग फिल्म के नाम को लेकर बातें कर रहे हैं कि क्या होता है OG का मतलब, क्या आप जानते हैं, अगर नहीं तो आज ही जान लें वरना रह जाएंगे सबसे पीछे.

OG Full Form : OG का मतलब और फुल फॉर्म क्या है?

फिल्म के टाइटल में ‘OG’ शब्द का फुल फॉर्म है Original Gangster. ये एक ऐसा टर्म है जो आमतौर पर अपराध या गैंगस्टर दुनिया में उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो इस क्षेत्र के पुराने नाम होते हैं. हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है “असली गुंडा” या “मूल गैंगस्टर”.

इस लिहाज से They Call Him OG का पूरा मतलब हुआ- “उसे असली गैंगस्टर कहा जाता है.” पवन कल्याण का रोल भी फिल्म में इसी इमेज को दिखाता है- एक ऐसा शख्स जिसे पूरी अंडरवर्ल्ड दुनिया पहचानती और मानती है.

क्या है फिल्म की कहानी?

ये फिल्म एक एक्शन से भरपूर गैंगस्टर ड्रामा है, जिसे सुजीत ने लिखा और डायरेक्ट किया है.’ They Call Him OG’ पवन कल्याण की इस साल की दूसरी फिल्म है. इससे पहले उनकी फिल्म हरी हारा वीरा मल्लू रिलीज हो चुकी है.

सुजीत ने फिल्म को दमदार डायलॉग्स, स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल ड्रामा के मिश्रण के साथ पेश किया है, जिससे लोगों की एक्साइटमेंट चरम पर है.

दमदार स्टार कास्ट

फिल्म में पवन कल्याण के अलावा इमरान हाशमी भी एक अहम रोल में नजर आ रहे हैं. इनके साथ प्रियंका मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, राव रमेश, श्रीया रेड्डी और शुभलेखा सुधाकर जैसे सितारे फिल्म की स्टार कास्ट का हिस्सा हैं.

They Call Him OG सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि पवन कल्याण के फैंस के लिए एक विजुअल ट्रीट है. ‘OG’ के अर्थ से लेकर बॉक्स ऑफिस पर बवाल तक, ये फिल्म हर लिहाज से 2025 की बड़ी हिट बन सकती है.