What is magnesium: क्या है मैग्नीशियम, जिसकी कमी से हो सकती हैं ये गंभीर बीमारियां? इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

What is magnesium: मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज है, जो हड्डियों की मजबूती, मांसपेशियों की कार्यक्षमता और हृदय स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है. हाल के अध्ययन यह संकेत दे रहे हैं कि मैग्नीशियम की कमी से मधुमेह (डायबिटीज) और हृदय रोग का खतरा दोगुना हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक जीवनशैली और असंतुलित आहार के कारण मैग्नीशियम की कमी आम होती जा रही है.

मैग्नीशियम की भूमिका

मैग्नीशियम हमारे शरीर में लगभग 300 से अधिक जैव रासायनिक क्रियाओं में शामिल होता है. यह ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने, ब्लड प्रेशर को बनाए रखने, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के सही कामकाज के लिए जरूरी है. साथ ही, यह हड्डियों को मजबूत बनाने और हृदय की धड़कन को नियमित रखने में मदद करता है.

कमी के लक्षण

जब शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है, तो लोग थकान, मांसपेशियों में ऐंठन, अनियमित हृदय धड़कन, मानसिक तनाव और नींद की समस्या जैसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं. लंबे समय तक कमी से टाइप 2 डायबिटीज, हृदयाघात, उच्च रक्तचाप और मिर्गी जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

मैग्नीशियम युक्त आहार

आहार विशेषज्ञों के अनुसार, मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है. इसके लिए निम्नलिखित खाद्य पदार्थ विशेष रूप से फायदेमंद हैं:

हरी पत्तेदार सब्जियां – पालक, मेथी और सरसों के साग में मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है.

साबुत अनाज – जई, ब्राउन राइस, ज्वार और बाजरा मैग्नीशियम के प्राकृतिक स्रोत हैं.

नट्स और बीज – बादाम, काजू, अखरोट, कद्दू और सूरजमुखी के बीज में भी यह प्रचुर मात्रा में होता है.

दालें और फलियां – छोले, राजमा, मूंग और मसूर में मैग्नीशियम होता है.

डार्क चॉकलेट – 70% या उससे अधिक कोको सामग्री वाली डार्क चॉकलेट सीमित मात्रा में खाने से भी मैग्नीशियम मिलता है.

फिश और सीफूड – सालमन, हलीबट और सार्डिन जैसी मछलियों में मैग्नीशियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड दोनों होते हैं.

रोजाना पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम जरूरी

न्यूट्रीशनिस्ट और चिकित्सक बताते हैं कि रोजाना पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम लेना चाहिए. वयस्कों के लिए यह औसतन 310–420 मिलीग्राम प्रतिदिन होना चाहिए. यदि आहार से यह पर्याप्त नहीं मिलता, तो डॉक्टर की सलाह पर मैग्नीशियम सप्लिमेंट भी लिया जा सकता है.

जीवनशैली बदलाव भी जरूरी

सिर्फ आहार ही नहीं, बल्कि व्यायाम, तनाव नियंत्रण और पर्याप्त नींद भी मैग्नीशियम के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं. विशेषज्ञ यह भी चेतावनी देते हैं कि प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड के अत्यधिक सेवन से शरीर में मैग्नीशियम की कमी बढ़ सकती है. मैग्नीशियम केवल हड्डियों या मांसपेशियों के लिए ही नहीं, बल्कि हृदय और मधुमेह की गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए भी बेहद आवश्यक है. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वास्थ्यपूर्ण जीवनशैली अपनाकर हम इस खनिज की कमी को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं.