मैरिज ग्रेजुएशन क्या… जो मैरीड कपल्स के बीच तेजी से हो रहा है पापुलर, जानिए कहां से आया यह ट्रेंड

Marriage Graduation Kya Hai: रिश्ते बनाना और फिर उनको निभाना इतना आसान काम नहीं है. जिसने पार्टनर को समझ लिया वो पास हो गया, नहीं तो फेल. इसी के फेर में अक्सर रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं. फिर शुरू होता है गलतियों की भरपाई करने का दौर. लेकिन, एक बात बता दूं कि, बिगड़े रिश्ते को सुधारने और किसी की जिंदगी में अपनी जगह बनाने में सालों लग जाते हैं. इसलिए रिश्ते को संभालकर रखने के लिए लोग तमाम तरीके अपनाते हैं. आजकल सोशल मीडिया पर भी आए दिन नए-नए ट्रेंड वायरल होते रहते हैं. हाल ही में एक ट्रेंड में तेजी देखी जा रही है, जोकि शादीशुदा कपल्स के रिश्तों से जोड़कर देखा जा रहा है. जी हां, इस पापुलर जापानी ट्रेंड का नाम मैरिज ग्रेजुएशन (Marriage Graduation) है. अब सवाल है कि आखिर, Marriage Graduation क्या है? यह जापानी ट्रेंड शादीशुदा जोड़ों के बीच क्यों हो रहा पापुलर? आइए जानते हैं इस बारे में-

‘मैरिज ग्रेजुएशन’ क्या है और कहां से आया?

‘मैरिज ग्रेजुएशन’ रिलेशनशिप का एक ट्रेंड है, जो जापान से आया है. यह जापान में एक नया और लोकप्रिय ट्रेंड बन चुका है. जापानी भाषा में इसे सत्सुकॉन (Sotsukon) कहते हैं. इसमें पति-पत्नी कानूनी तौर पर शादीशुदा (unique marriage ideas) रहते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं. असल में, यह ट्रेंड उन शादीशुदा जोड़ों के लिए एक खास तरह का विकल्प है, जो तलाक नहीं करना चाहते हैं. लेकिन अपनी व्यक्तिगत आजादी चाहते हैं. कुछ कपल्स ऐसे होते हैं, जिन्हें बिना तलाक के कुछ समय तक डिस्टेंस बनाने की इच्छा होती है, ताकि वह एक दूसरे से थोड़ा फ्रीडम पा सके और इंडिपेंडेंट हो सके. ऐसे में जो कपल तलाक नहीं लेना चाहते हैं, वह ‘मैरिज ग्रेजुएशन’ ट्रेंड को आजमा सकते हैं. यह ट्रेंड ऐसे कपल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

‘मैरिज ग्रेजुएशन’ क्यों हो रहा है पॉपुलर?

जापान में लंबे समय तक शादी का मतलब था…पुरुष बाहर काम करें और महिलाएं घर संभालें, लेकिन जब पति रिटायर होते हैं, तब महिलाओं को चौबीसों घंटे उनकी देखभाल करनी पड़ती थी. इससे कई पत्नियां परेशान थीं. 200 महिलाओं पर हुए सर्वे में आधी से ज्यादा ने कहा कि, वे रिटायरमेंट (retirement ke baad couples ka naya trend) के बाद Sotsukon चाहती हैं. महिलाएं चाहती हैं कि वे अधूरे सपने पूरे कर सकें, निजी समय पा सकें और लगातार घरेलू कामों से राहत मिले.

मैरिज ग्रेजुएशन तलाक से अलग कैसे?

‘मैरिज ग्रेजुएशन’ ट्रेंड को फॉलो करने से इसमें कानूनी प्रक्रिया शामिल नहीं होती है और न ही कानूनी रूप से आपके रिश्ते का अंत होता है. इस ट्रेंड के जरिए आप कानूनी प्रक्रिया से बच जाते हैं और यह पति-पत्नी के बीच आपसी समझौता होता है. इस ट्रेंड के चलते पति-पत्नी अपनी आपसी सहमति से अलग हो सकते हैं, लेकिन यह उनका तलाक नहीं माना जाएगा. ‘मैरिज ग्रेजुएशन’ ट्रेंड में कुछ कपल्स एक ही छत के नीचे रहते हैं, पर उनके सभी कामकाज अलग-अलग होते हैं, तो वहीं कुछ कपल अलग-अलग घरों में भी रहना पसंद करते हैं.

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