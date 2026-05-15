Jalebi In English: क्या आप जानते हैं जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इतिहास और नाम दोनों हैं बेहद दिलचस्प

Jalebi In English: भारत की सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा मिठाइयों में जलेबी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है. इसकी मिठास, खुशबू और कुरकुरापन लोगों को खूब पसंद आता है. गोल-गोल आकार में बनी सुनहरी जलेबी को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है. यही वजह है कि बच्चे हों या बड़े, लगभग हर उम्र के लोग जलेबी खाना पसंद करते हैं. जलेबी भारत की पारंपरिक मिठाइयों में शामिल है और त्योहारों से लेकर खास मौकों तक इसका स्वाद लोगों की खुशियों को दोगुना कर देता है. हालांकि जलेबी खाने वाले बहुत से लोग यह नहीं जानते कि आखिर जलेबी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है.

जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं?

जलेबी को इंग्लिश में “Sweet Pretzel” या “Coiled Funnel Cake” कहा जाता है. इसके अलावा इसे “Indian Syrup Coated Dessert” के नाम से भी जाना जाता है. दरअसल, जलेबी का आकार गोल और घुमावदार होता है, इसलिए इसे कोइल्ड फनल केक जैसा माना जाता है. वहीं इसकी मिठास और चाशनी में डूबी बनावट इसे एक खास भारतीय डिजर्ट की पहचान देती है.

मिडल ईस्ट से जुड़ा है जलेबी का इतिहास

जलेबी सिर्फ भारत की ही मिठाई नहीं मानी जाती, बल्कि इसका इतिहास मिडल ईस्ट से भी जुड़ा हुआ है. कहा जाता है कि जलेबी का उद्भव सबसे पहले मिडल ईस्ट में हुआ था. वहां इसे “जुलबिया” या “जलाबिया” के नाम से जाना जाता था. समय के साथ यह मिठाई अलग-अलग देशों में पहुंची और भारत में आकर यह बेहद लोकप्रिय हो गई. भारतीय स्वाद और पारंपरिक तरीकों के साथ जलेबी ने यहां अपनी अलग पहचान बना ली.

कब मनाया जाता है “वर्ल्ड जलेबी डे”

जलेबी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके नाम एक खास दिन भी समर्पित किया गया है. हर साल 30 जुलाई को “वर्ल्ड जलेबी डे” यानी “विश्व जलेबी दिवस” मनाया जाता है.

इस दिन जलेबी प्रेमी इस मिठाई का स्वाद लेकर और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करके इसका जश्न मनाते हैं.

कई देशों में पसंद की जाती है जलेबी

जलेबी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों में भी बड़े चाव से खाई जाती है. पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और कई अफ्रीकी देशों में भी यह मिठाई काफी मशहूर है. हर देश में इसे बनाने और खाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन इसकी मिठास हर जगह लोगों को पसंद आती है. जलेबी को कई तरह से खाया जाता है, लेकिन इसे खाने का सबसे लोकप्रिय तरीका दूध के साथ माना जाता है. गर्मागर्म जलेबी और ठंडे या गर्म दूध का स्वाद लोगों को बेहद पसंद आता है. कई लोग सुबह के नाश्ते में दूध-जलेबी खाना पसंद करते हैं, जबकि कुछ जगहों पर दही-जलेबी भी काफी लोकप्रिय है.

हर त्योहार की शान है जलेबी

भारत में त्योहार कोई भी हो, जलेबी का स्वाद लगभग हर मौके पर देखने को मिल जाता है. दीवाली, होली, दशहरा, ईद या शादी-ब्याह जैसे खास अवसर जलेबी के बिना अधूरे से लगते हैं. खासतौर पर उत्तर भारत में सुबह की गरमा-गरम जलेबी लोगों की पसंदीदा मिठाइयों में शामिल है. यही वजह है कि वर्षों बाद भी जलेबी का क्रेज कम नहीं हुआ है.