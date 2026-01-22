Home > लाइफस्टाइल > क्या शादीशुदा औरतें भी लगवा सकती हैं HPV Vaccine? जानें किस उम्र में लगवा लेना चाहिए ये टीका?

क्या शादीशुदा औरतें भी लगवा सकती हैं HPV Vaccine? जानें किस उम्र में लगवा लेना चाहिए ये टीका?

HPV Vaccine: आज-कल कैंसर जैसी बीमारी काफी चल रही है. ऐसे में अगर आप पहले से HPV Vaccine लगवा लें तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी. आइए ानते हैं कि इसे कौन और कब लगवा सकता है?

By: sanskritij jaipuria | Published: January 22, 2026 11:17:57 AM IST

cervical cancer
cervical cancer


HPV Vaccine: अक्सर हमे जब किसी तरह की बीमारी होती है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है. ऐसा करने से हम किसी बड़ी बीमारी को बुलावा दे सकते हैं जैसे कि सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer). आपको बता दें कि इस खतरनाक बीमारी का एक ही कारण है HPV वायरल. ये बीमारी महिलाओं में दूसरी सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती है, आज-कल ये काफी फैल रही है. इस बीमारी से बचने के लिए एक टीका है जिसे आप लगा सकते हैं उसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी). अब लोग सोच रहे होंगे की ये है क्या? कैसे काम करती है और कब लगवानी चाहिए, तो आज हम आपको सब बताएंगे.

क्या है एचपीवी वैक्सीन ? What is HPV Vaccine

News18 से बातचीत में नोएडा की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट मीरा पाठक बताती है कि एचपीवी वैक्सीन एक टीका है जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस (Human Papilloma Virus) से बचाने में मदद करता है. ये ऐसा वायरल है कि इसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है. डॉक्टर की माने तो एचपीवी वायरस कई टाइप का होता है. ये हमारे शरीर को तैयार करता है ताकि अगर आगे कभी कुछ हो तो ये उससे लड़ सके. इस वैक्सीन से  गर्भाशय ग्रीवा, योनि, लिंग, गुदा और गले के कैंसर को भी रोकने में मदद मिलती है.

कब लगवानी चाहिए एचपीवी वैक्सीन ?

डॉक्टर का कहना है कि 9 से लेकर 14 साल की उम्र में ये लगवा लेनी चाहिए. इस वैक्सीन की वजह से आगे चलकर कैंसर जैसी बीमारी से बचने में मदद मिलती है.  साथ ही ये गर्भाशय ग्रीवा (Cervix) में होने वाले एचपीवी वायरस (Human Papilloma Virus) के इंफेक्शन से भी बचाती है.

शादीशुदा औरतें लगवा सकती है?

लोगों का मानना है कि शादी के बाद महिलाएं ये वैक्सीन नहीं लगवा सकती है क्योंकि तब तक लोग सेक्शु्अल एक्टिव हो जाते हैं. लेकिन डॉक्टर का कहना है कि महिलाएं शादी के बाद भी वैक्सीन लगवा सकती है. तो आपको बता दें कि एचपीवी वैक्सीन 9 से 14, 14 से 25 और 25 से 45 साल तक की महिलाएं लगवा सकती हैं. इससे कैंसर जैसी बीमारी से बचा जा सकता है.

कितनी सेफ है ये वैक्सीन?

ये वैक्सीन काफी सेफ और इफैक्टिव है. इसे दो बार में लगाया जाता है और इससे कोई दिक्कत नहीं होती हैं. इस टीके के साथ बस हर किसी को अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल रखना होगा. सबकुछ देखकर करना होगा.

