Home > लाइफस्टाइल > गर्भ संस्कार आखिर क्या होता है? महाभारत के किस पात्र से है इसका खास कनेक्शन; जानिए नियम और महत्व

गर्भ संस्कार आखिर क्या होता है? महाभारत के किस पात्र से है इसका खास कनेक्शन; जानिए नियम और महत्व

Garbh Sanskar: गर्भ संस्कार का अर्थ है गर्भावस्था में मां के विचार, भावनाएं और जीवनशैली के ज़रिए बच्चे के मानसिक व भावनात्मक विकास पर ध्यान देना. मां की शांति और सकारात्मकता बच्चे को प्रभावित करती है.

By: sanskritij jaipuria | Published: February 9, 2026 11:47:46 AM IST

क्या होता है गर्भ संस्कार
क्या होता है गर्भ संस्कार


Garbh Sanskar: गर्भ संस्कार का मतलब है गर्भ में पल रहे बच्चे की देखभाल सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि मन और भावनाओं से भी करना. हमारे यहां पहले से ये माना जाता रहा है कि बच्चे की परवरिश जन्म के बाद नहीं, बल्कि मां के गर्भ में ही शुरू हो जाती है. मां जो सोचती है, महसूस करती है, खाती है और जिस माहौल में रहती है, उसका असर बच्चे पर पड़ता है.

You Might Be Interested In

ये विचार हमारे पुराने ग्रंथों और आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है. उस समय लोग मानते थे कि अगर गर्भवती महिला शांत, खुश और सकारात्मक रहे, तो बच्चा भी उसी तरह का स्वभाव लेकर जन्म लेता है. इसका मतलब ये नहीं कि कोई नियम या दबाव है, बल्कि ये एक समझ है मां खुश तो बच्चा सुरक्षित.

गर्भ संस्कार में क्या किया जाता है

गर्भ संस्कार कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है. इसमें छोटी-छोटी बातें आती हैं, जैसे-

You Might Be Interested In

 अच्छा और हल्का भोजन करना
 ज्यादा तनाव न लेना
 मन को शांत रखने की कोशिश करना
 अच्छा संगीत सुनना
 अच्छी बातें पढ़ना या सुनना

इन सबका मकसद बस इतना है कि मां का मन स्थिर और खुश रहे.

 क्या बच्चा गर्भ में सुन और समझ सकता है

आज विज्ञान भी मानता है कि गर्भ में बच्चा आवाजें सुन सकता है, खासकर गर्भावस्था के आखिरी महीनों में. वो मां की धड़कन, आवाज और भावनाओं को महसूस करता है.

जब मां डर, गुस्सा या चिंता में रहती है, तो बच्चा भी बेचैनी महसूस कर सकता है. वहीं, जब मां शांत और खुश होती है, तो उसका असर बच्चे पर भी अच्छा पड़ता है.

 मां की भावनाओं का असर

गर्भावस्था के समय मां और बच्चे के बीच एक गहरा जुड़ाव होता है. मां का हर भाव किसी न किसी रूप में बच्चे तक पहुंचता है. इसीलिए कहा जाता है कि इस समय मां को खुद का ध्यान रखना चाहिए न सिर्फ शरीर का, बल्कि मन का भी.

 अभिमन्यु की कहानी और गर्भ संस्कार

गर्भ संस्कार की सबसे मशहूर कहानी महाभारत से जुड़ी है. कहा जाता है कि अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को युद्ध की एक खास रणनीति, चक्रव्यूह, समझा रहे थे. उस समय उनका बेटा अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में था. अभिमन्यु ने गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह में घुसने का तरीका सुन लिया. लेकिन सुभद्रा बीच में सो गईं, इसलिए बाहर निकलने का तरीका वह नहीं सुन सका.

बाद में युद्ध में यही अधूरा ज्ञान उसके लिए घातक बन गया. ये कहानी इस विश्वास को दिखाती है कि बच्चा गर्भ में रहते हुए भी सुन सकता है और सीख सकता है.

गर्भ संस्कार से क्या फायदा माना जाता है

लोग मानते हैं कि गर्भ संस्कार से मां और बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है, मां मानसिक रूप से ज्यादा संतुलित रहती है, बच्चे का स्वभाव शांत और समझदार हो सकता है. हालांकि हर बच्चा अलग होता है, लेकिन सकारात्मक माहौल हमेशा फायदेमंद होता है.

गर्भ संस्कार कोई नियमों वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक समझ है. ये हमें याद दिलाता है कि गर्भावस्था के समय मां का खुश और शांत रहना कितना जरूरी है. जब मां खुद का ध्यान रखती है, तो वही देखभाल अपने आप बच्चे तक पहुंच जाती है. यही गर्भ संस्कार की असली भावना है.

You Might Be Interested In
Tags: Garbh SanskarPrenatal education
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026

खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं ‘महाकुंभ...

February 6, 2026

महाशिवरात्रि कब है? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

February 5, 2026
गर्भ संस्कार आखिर क्या होता है? महाभारत के किस पात्र से है इसका खास कनेक्शन; जानिए नियम और महत्व

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गर्भ संस्कार आखिर क्या होता है? महाभारत के किस पात्र से है इसका खास कनेक्शन; जानिए नियम और महत्व
गर्भ संस्कार आखिर क्या होता है? महाभारत के किस पात्र से है इसका खास कनेक्शन; जानिए नियम और महत्व
गर्भ संस्कार आखिर क्या होता है? महाभारत के किस पात्र से है इसका खास कनेक्शन; जानिए नियम और महत्व
गर्भ संस्कार आखिर क्या होता है? महाभारत के किस पात्र से है इसका खास कनेक्शन; जानिए नियम और महत्व