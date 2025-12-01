Cyber Monday: क्या होता है ‘Cyber Monday’ क्यों यह दिन है शॉपिंग के लिए खास?

What is Cyber Monday: साइबर मंडे थैंक्सगिविंग वीकेंड के बाद आने वाला पहला सोमवार है. इसे Cyber Monday के नाम से जाना जाता है. Black Friday के बाद Cyber Monday ट्रेंड कर रहा है.

Cyber Monday को ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था ताकि लोग ब्लैक फ्राइडे की दुकानों वाली भीड़ के बजाय इंटरनेट पर भी शानदार डील्स का फायदा उठा सकें. ब्लैक फ्राइडे की ही तरह cyber monday के दौरान भी विशेष डील निकाली जाती है और लोग दिल खोल कर शापिंग करते हैं.

शुरुआत में यह दिन सिर्फ टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की भारी छूट के लिए मशहूर था लेकिन समय के साथ इसमें फैशन, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज़ और अन्य कैटेगरीज भी शामिल हो गईं.

साइबर सोमवार और ब्लैक फ्राइडे

अभी भी कुछ लोग साइबर मंडे और ब्लैक फ्राइडे के बीच भ्रमित हो जाते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों एक-दूसरे के बहुत करीब हैं. साइबर मंडे थैंक्सगिविंग के बाद आने वाला पहला सोमवार होता है, जबकि ब्लैक फ्राइडे निकटतम शुक्रवार को होता है.

भारत में भी Cyber Monday के दौरान यानि आज 1 दिसंबर को बहुत से ब्रैड्स पर भारी सेल चल रही है. जो लोग ब्लैक फ्राइडे सेल का लुत्फ नहीं उठा पाए वो लोग साइबर सोमवार या साइबर मंडे के दौरान शॉपिंग का मजा ले सकते हैं.

