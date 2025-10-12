Analogue Paneer: क्या है एनालॉग पनीर और किस चीज से बनता है? जानें- कीमत से लेकर हेल्थ पर होने वाले असर के बारे में सबकुछ
Analogue Paneer Zomato: एनालॉग पनीर देखने में रियल पनीन के जैसा ही दिखता है. लेकिन, वेजिटेबल ऑयल और स्टार्च का इस्तेमाल किया जाता है. यह रियल पनीर से कम दाम में भी मिलता है.

By: Hasnain Alam | Last Updated: October 12, 2025 2:08:53 PM IST

Analogue Paneer News: फेस्टिव सीजन में नकली पनीर बेचने का मामला बढ़ जाता है. दूसरी तरफ इन दिनों ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी Zomato Hyperpure की ओर से ‘फेक पनीर’ यानी  ‘एनालॉग पनीर’ बेचने का मामला भी गरमाया हुआ है. यही नहीं बिना किसी डिस्क्लेमर के ‘एनालॉग पनीर’ बेचने का आरोप है.

Zomato Hyperpure एनालॉग पनीर को सीधा ग्राहकों को नहीं बेचता, बल्कि यह प्लेटफॉर्म रेस्टॉरेंट सप्लाई करता है, जहां इस पनीर से डिश बनती है और फिर आपकी थाली तक आता है. FSSAI के मुताबिक एनालॉग डेयरी प्रॉडक्ट को असली डेयरी प्रॉडक्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसे मुख्यत: दूध से नहीं बनाया जाता है.

कैसे बनता है एनालॉग पनीर?

एनालॉग पनीर को बनाने के लिए पूरा या कुछ हद तक दूसरे फैट्स का इस्तेमाल करके असली पनीर की तरह बनाया जाता है. आमतौर पर इसे बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है. रियल पनीर जहां फटे हुए दूध, नींबू और/या सिरके से बनाया जाता है, वहीं एनालॉग पनीर वनस्पति तेलों और स्टार्च जैसी सामग्रियों से बनाया जाता है.

यह एक सिंथेटिक और कम पौष्टिक विकल्प है. क्योंकि इस उत्पाद में दूध की वसा के बजाय वनस्पति वसा होती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी संभावित जोखिम पैदा हो सकते हैं. रेस्टोरेंट ज्यादा लाभ कमाने के लिए एनालॉग पनीर का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसके एक किलोग्राम की कीमत असली पनीर की आधी होती है.

एनालॉग पनीर के साइड इफेक्ट्स

एनालॉग पनीर में मौजूद हाइड्रोजनीकृत वनस्पति वसा में ट्रांस वसा भी हो सकती है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और हृदय रोग, उच्च कोलेस्ट्रॉल और सूजन के जोखिम को भी बढ़ाती है. यह एक गैर-डेयरी उत्पाद है, इसलिए भारत में इसे कानूनी रूप से बेचने के लिए, इस पर ऐसा लेबल होना चाहिए, जो रेस्टोरेंट में नहीं दिखता.

एनालॉग पनीर की कीमत

एनालॉग पनीर रियल पनीर जैसा ही दिखता है. लेकिन, यह असली पनीर से आधी कीमत में मिलने की वजह से रेस्टॉरेंट में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बारे में ग्राहकों को भी कोई जानकारी नहीं होती. जोमैटो हाइपरप्यूर पर 1 किलो एनालॉग पनीर की कीमत 200 से 210 रुपये के आसपास है, जबकि असली डेयरी पनीर का दाम 400 से 450 प्रति किलो है.

