सिचुएशनशिप क्या है? जानिए आजकल क्यों हो रही चर्चा

Situationship: समय के साथ रिश्तों में भी बदलाव आ रहे है. रिश्तों की मजबूत नींव अब कैज़ुअल रिश्तों में बदल रही है. नतीजतन हम बिना नाम वाले रिश्तों के लिए नए नाम बना रहे है. पहले ‘बूटी कॉल’ शब्द आया है. फिर ‘फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स’ और अब ‘सिचुएशनशिप’ लेकिन क्या आप इन शब्दों का मतलब जानते हैं? आइए हम आपको बताते हैं कि सिचुएशनशिप क्या है और इसका क्या मतलब है? यह जानने के लिए यह आर्टिकल पढ़ें कि क्या आप भी सिचुएशनशिप में फंसे है?

सिचुएशनशिप क्या है?

यह बिना किसी इरादे के शुरू होती है. लेकिन शायद ही कभी गलती से दो लोग टाइमिंग, केमिस्ट्री, सुविधा, या सिर्फ़ इसलिए कि वे साथ काम करते हैं, एक-दूसरे की तरफ खींचे चले जाते है. मैसेज करना रोज की आदत बन जाती है. बातचीत देर रात तक चलती है, इमोशनल नजदीकी होती है, साथ में हंसी-मज़ाक होता है, और यहां तक कि प्यार भी होता है. और फिर भी इसे बताने के लिए कोई शब्द नहीं है. क्योंकि यह कोई तय रिश्ता नही है. फिर भी यह कैज़ुअल से बहुत अलग है. यही सिचुएशनशिप है.

इस तरह के रिश्ते को कैसे पहचानें (क्या आप भी सिचुएशनशिप में है)

रिश्ते में कोई ग्रोथ नहीं

अगर आप किसी रिश्ते में है और कुछ भी नया नहीं हो रहा है. जैसे एक-दूसरे के दोस्तों से मिलना छोटी-मोटी सालगिरह मनाना, या साथ में नई एक्टिविटीज करना तो शायद आपको अपने रिश्ते की सच्चाई के बारे में सोचना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि क्या आप सही तरह के रिश्ते में हैं.

कई लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट

अगर आपको पता चलता है कि आपका पार्टनर रोमांटिक या सेक्शुअली एक या ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व है तो आप सिचुएशनशिप में फंसे है.

क्या आप शॉर्ट-टर्म या आखिरी मिनट के प्लान बनाते हैं?

सीरियस रिश्तों में लोग हफ़्ते महीने, कभी-कभी तो सालों पहले से प्लान बनाते है. लेकिन सिचुएशनशिप में फंसे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है. ऐसे लोग शॉर्ट-टर्म और आखिरी मिनट के प्लान बनाते है. अगर आप अपनी डेट्स को ध्यान से देखें और पाएं कि वीकेंड पर या छुट्टी पर साथ जाने के बारे में कोई पक्का नहीं है, तो यह भी एक साफ संकेत है.

रिश्ते में कोई कंसिस्टेंसी नहीं

आप अपने पार्टनर से रेगुलर मिलने और बात करने में विश्वास रखते है. लेकिन सिचुएशनशिप में ऐसा नहीं होता है. अगर आप हफ़्ते में 2-3 बार नहीं मिल रहे हैं, तो यह सिचुएशनशिप हो सकती है.

बाहर जाने से बचने के लिए बहाने बनाना

क्या ये बहाने जाने-पहचाने लगते है. ‘मुझे काम है’ या ‘मैं बिज़ी हूं’? जब आप किसी सीरियस रिश्ते में होते है, तो आप अपने पार्टनर के लिए समय निकालते है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में और क्या चल रहा है. आप एक-दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढते है. अगर आपके रिश्ते में ऐसा नहीं है, तो आप सिचुएशनशिप में फंसे है.