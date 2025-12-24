Home > लाइफस्टाइल > सिचुएशनशिप क्या है? जानिए आजकल क्यों हो रही चर्चा

सिचुएशनशिप क्या है? जानिए आजकल क्यों हो रही चर्चा

Situationship: समय के साथ रिश्तों में भी बदलाव आ रहे है. रिश्तों की मजबूत नींव अब कैज़ुअल रिश्तों में बदल रही है. नतीजतन हम बिना नाम वाले रिश्तों के लिए नए नाम बना रहे है. पहले 'बूटी कॉल' शब्द आया है. फिर 'फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स' और अब 'सिचुएशनशिप' लेकिन क्या आप इन शब्दों का मतलब जानते हैं?

By: Mohammad Nematullah | Published: December 24, 2025 8:13:11 PM IST

What is a situationship
What is a situationship


Situationship: समय के साथ रिश्तों में भी बदलाव आ रहे है. रिश्तों की मजबूत नींव अब कैज़ुअल रिश्तों में बदल रही है. नतीजतन हम बिना नाम वाले रिश्तों के लिए नए नाम बना रहे है. पहले ‘बूटी कॉल’ शब्द आया है. फिर ‘फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स’ और अब ‘सिचुएशनशिप’ लेकिन क्या आप इन शब्दों का मतलब जानते हैं? आइए हम आपको बताते हैं कि सिचुएशनशिप क्या है और इसका क्या मतलब है? यह जानने के लिए यह आर्टिकल पढ़ें कि क्या आप भी सिचुएशनशिप में फंसे है?

You Might Be Interested In

सिचुएशनशिप क्या है?

यह बिना किसी इरादे के शुरू होती है. लेकिन शायद ही कभी गलती से दो लोग टाइमिंग, केमिस्ट्री, सुविधा, या सिर्फ़ इसलिए कि वे साथ काम करते हैं, एक-दूसरे की तरफ खींचे चले जाते है. मैसेज करना रोज की आदत बन जाती है. बातचीत देर रात तक चलती है, इमोशनल नजदीकी होती है, साथ में हंसी-मज़ाक होता है, और यहां तक कि प्यार भी होता है. और फिर भी इसे बताने के लिए कोई शब्द नहीं है. क्योंकि यह कोई तय रिश्ता नही है. फिर भी यह कैज़ुअल से बहुत अलग है. यही सिचुएशनशिप है.

इस तरह के रिश्ते को कैसे पहचानें (क्या आप भी सिचुएशनशिप में है)

You Might Be Interested In

 रिश्ते में कोई ग्रोथ नहीं

अगर आप किसी रिश्ते में है और कुछ भी नया नहीं हो रहा है. जैसे एक-दूसरे के दोस्तों से मिलना छोटी-मोटी सालगिरह मनाना, या साथ में नई एक्टिविटीज करना तो शायद आपको अपने रिश्ते की सच्चाई के बारे में सोचना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि क्या आप सही तरह के रिश्ते में हैं.

 कई लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट

अगर आपको पता चलता है कि आपका पार्टनर रोमांटिक या सेक्शुअली एक या ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व है तो आप सिचुएशनशिप में फंसे है.

 क्या आप शॉर्ट-टर्म या आखिरी मिनट के प्लान बनाते हैं?

सीरियस रिश्तों में लोग हफ़्ते महीने, कभी-कभी तो सालों पहले से प्लान बनाते है. लेकिन सिचुएशनशिप में फंसे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है. ऐसे लोग शॉर्ट-टर्म और आखिरी मिनट के प्लान बनाते है. अगर आप अपनी डेट्स को ध्यान से देखें और पाएं कि वीकेंड पर या छुट्टी पर साथ जाने के बारे में कोई पक्का नहीं है, तो यह भी एक साफ संकेत है.

रिश्ते में कोई कंसिस्टेंसी नहीं

आप अपने पार्टनर से रेगुलर मिलने और बात करने में विश्वास रखते है. लेकिन सिचुएशनशिप में ऐसा नहीं होता है. अगर आप हफ़्ते में 2-3 बार नहीं मिल रहे हैं, तो यह सिचुएशनशिप हो सकती है.

बाहर जाने से बचने के लिए बहाने बनाना

क्या ये बहाने जाने-पहचाने लगते है. ‘मुझे काम है’ या ‘मैं बिज़ी हूं’? जब आप किसी सीरियस रिश्ते में होते है, तो आप अपने पार्टनर के लिए समय निकालते है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में और क्या चल रहा है. आप एक-दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढते है. अगर आपके रिश्ते में ऐसा नहीं है, तो आप सिचुएशनशिप में फंसे है.

You Might Be Interested In
Tags: modern datingmodern dating parametersSituationshipwhat is situationship
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन सेलिब्रिटीज ने लॉन्च किए ये फेमस ब्यूटी ब्रांड

December 24, 2025

दिवाली से लेकर होली तक, यहां देखें 2026 के त्योहारों...

December 24, 2025

सेलिब्रिटी फिटनेस का आखिर क्या है राज? विदेशी या फिर...

December 24, 2025

प्रियंका चोपड़ा विश्वभर में बेहद ही प्रसिद्ध हैं. फिर चाहे...

December 24, 2025

ये हैं बॉलीवुड के 7 एजलेस स्टार्स, जो आज भी...

December 23, 2025

10 लाख लोगों के खाते में आएगी करोड़ो की रकम!...

December 23, 2025
सिचुएशनशिप क्या है? जानिए आजकल क्यों हो रही चर्चा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सिचुएशनशिप क्या है? जानिए आजकल क्यों हो रही चर्चा
सिचुएशनशिप क्या है? जानिए आजकल क्यों हो रही चर्चा
सिचुएशनशिप क्या है? जानिए आजकल क्यों हो रही चर्चा
सिचुएशनशिप क्या है? जानिए आजकल क्यों हो रही चर्चा