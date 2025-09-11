वजन घटाने चाहते हैं तो इन हेल्दी स्नैक्स को करें डाइट शामिल

Weight Loss: अनहेल्दी फूड हेबिट्स और बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल के कारण ज्यादातर लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं. यही वजह है कि आजकल लोग मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं. पर आपको बार-बार भूख लगती है तो कुछ अनहेल्दी खा लेते हैं जिसकी वजह से लाख कोशिश के बाद भी आपका वजन नहीं कम हो पा रहा है. तो वजन कम करने के लिए हेल्दी खाने के साथ-साथ सही समय पर खाने को खाना भी जरूरी है.

वेट लॉस के लिए ये 5 स्नैक्स को करें डाइट में एड

दही और बेरीज

दही में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है और बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स गुण पाएं जाते हैं जिसकी वजह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है और इसे आप मार्निंग स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं. इन दोनों ही चीजों में कैलोरी कम होती है जो वेट लॉस में हेल्प करती है.

ड्राई फ्रूट्स को करें डाइट में शामिल

ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, पिस्ता, बादाम को मॉर्निंग स्नैक्स के तौर पर खाया जा सकता है. अगर गर्मी के मौसम में इन्हें खा रहे हैं तो पानी में भिगोकर ही खाएं. जिससे इसकी तासीर कुछ हद तक ठंडी हो जाती है. इनमें हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और कैलोरी कम रहती है जिससे जल्दी भूख नहीं लगती है और वेट लॉस करने में भी आसानी होती है.

चिया सीड्स भी है अच्छा ऑप्शन

चिया सीड्स में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं. इसमें फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स और प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हैं जिसकी वजह से ये सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं. चिया सीड्स को दूध या पीनी में भिगोकर खाना चाहिए. ये एक हेल्दी स्नैक्स ऑप्शन हो सकता है.

फ्रूट्स को खाएं

गर्मी के मौसम में आप तरबूज, खरबूजा या पपीते जैसे फल खा सकते हैं. इससे भूख मिटती है और शरीर को एनर्जी मिलती है. फ्रूट्स को सुबह के समय खाना बेस्ट होता है इसे खाने से आपकी इम्युनिटी भी बूस्ट होती है.

ओट्स

अगर आप तेजी से वजन कम करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में ओट्स को शामिल कर सकते हैं. इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और प्रोटीन ज्यादा होता है. इसमें आप फ्रूट्स, कोको पाउडर और चॉकलेट चिप्स, सब्जियों को डालकर खा सकते हैं. ये डिश का स्वाद भी बढ़ाता है और इसे हेल्दी भी बनाता है.