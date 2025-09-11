Home > लाइफस्टाइल > वजन घटाने चाहते हैं तो इन हेल्दी स्नैक्स को करें डाइट शामिल

वजन घटाने चाहते हैं तो इन हेल्दी स्नैक्स को करें डाइट शामिल

Weight loss tips: कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कैलोरी में कम और फाइबर में भरपूर होते हैं. ऐसे में आपको कुछ फूड ऑप्शन को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए जो मेटाबॉलिजम को बूस्ट करें और फेट को बर्न करने में हेल्प करें. ध्यान रखें कि वजन को घटाने के लिए खाने को छोड़ने की जगह सही खाने को चुनें.

Published By: Shivi Bajpai
Published: September 11, 2025 16:08:59 IST

weight loss tips
weight loss tips

Weight Loss: अनहेल्दी फूड हेबिट्स और बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल के कारण ज्यादातर लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं. यही वजह है कि आजकल लोग मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं. पर आपको बार-बार भूख लगती है तो कुछ अनहेल्दी खा लेते हैं जिसकी वजह से लाख कोशिश के बाद भी आपका वजन नहीं कम हो पा रहा है. तो वजन कम करने के लिए हेल्दी खाने के साथ-साथ सही समय पर खाने को खाना भी जरूरी है. 

वेट लॉस के लिए ये 5 स्नैक्स को करें डाइट में एड 

दही और बेरीज

दही में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है और बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स गुण पाएं जाते हैं जिसकी वजह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है और इसे आप मार्निंग स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं. इन दोनों ही चीजों में कैलोरी कम होती है जो वेट लॉस में हेल्प करती है. 

ड्राई फ्रूट्स को करें डाइट में शामिल 

ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, पिस्ता, बादाम को मॉर्निंग स्नैक्स के तौर पर खाया जा सकता है. अगर गर्मी के मौसम में इन्हें खा रहे हैं तो पानी में भिगोकर ही खाएं. जिससे इसकी तासीर कुछ हद तक ठंडी हो जाती है. इनमें हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और कैलोरी कम रहती है जिससे जल्दी भूख नहीं लगती है और वेट लॉस करने में भी आसानी होती है.

चिया सीड्स भी है अच्छा ऑप्शन 

चिया सीड्स में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं. इसमें फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स और प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हैं जिसकी वजह से ये सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं. चिया सीड्स को दूध या पीनी में भिगोकर खाना चाहिए. ये एक हेल्दी स्नैक्स ऑप्शन हो सकता है. 

फ्रूट्स को खाएं

गर्मी के मौसम में आप तरबूज, खरबूजा या पपीते जैसे फल खा सकते हैं. इससे भूख मिटती है और शरीर को एनर्जी मिलती है. फ्रूट्स को सुबह के समय खाना बेस्ट होता है इसे खाने से आपकी इम्युनिटी भी बूस्ट होती है. 

ओट्स 

अगर आप तेजी से वजन कम करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में ओट्स को शामिल कर सकते हैं. इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और प्रोटीन ज्यादा होता है. इसमें आप फ्रूट्स, कोको पाउडर और चॉकलेट चिप्स, सब्जियों को डालकर खा सकते हैं. ये डिश का स्वाद भी बढ़ाता है और इसे हेल्दी भी बनाता है.

Impulse buying क्या होता है?‌ जानें इससे कैसे बचा जाए

Baklava Recipe: घर पर बनाना है तुर्की का बकलावा, तो जान लें इसकी आसान रेसिपी

Tags: dietdiet planfoodfood habitssnacksweight lossweight loss dietweight loss tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
वजन घटाने चाहते हैं तो इन हेल्दी स्नैक्स को करें डाइट शामिल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

वजन घटाने चाहते हैं तो इन हेल्दी स्नैक्स को करें डाइट शामिल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

वजन घटाने चाहते हैं तो इन हेल्दी स्नैक्स को करें डाइट शामिल
वजन घटाने चाहते हैं तो इन हेल्दी स्नैक्स को करें डाइट शामिल
वजन घटाने चाहते हैं तो इन हेल्दी स्नैक्स को करें डाइट शामिल
वजन घटाने चाहते हैं तो इन हेल्दी स्नैक्स को करें डाइट शामिल