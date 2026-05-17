पार्लर में पैसे फूंकना बंद! एक्सपर्ट से जानिए क्यों वैक्सिंग से बेहतर है शेविंग और क्या लेज़र ट्रीटमेंट सच में सेफ है?

Waxing vs Shaving: एक क्लियर और चमकदार स्किन पाने के लिए महिलाओं को न जाने कितनी मशक्कत करनी पड़ती है. महंगे कॉस्मेटिक, स्किन केयर और हेयर रिमूवल, लेकिन त्वचा फिर भी वैसी की वैसी. बालों को हटाना तो अपने आप में एक टास्क है, जिसके लिए कुछ महिलाएं पार्लर जाकर वैक्सिंग कराती हैं तो कुछ लेजर ट्रींटमेंट. कई महिलाएं घर पर ही हेयर रिमूववल क्रीम या रेजर से शेविंग कर लेती हैं, लेकिन कभी सोचा है आपने कि बालों को हटाने का सबसे आसान और सुविधाजनक तरीका क्या है? जिससे बालों की ग्रोथ जल्दी न हो और त्वचा के लिए सेफ रहे. इस मामले में हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट डॉ. जवेरिया आतिफ ने कुछ टिप्स शेयर की हैं और बताया है कि आपकी स्किन के लिए कौन-सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा. यहां जानिए-

क्या वैक्सिंग सेफ ऑप्शन है?

अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट के जरिए डॉ. जवेरिया आतिफ बताती हैं कि महिलाओं को अपनी स्किन पर हॉट वैक्सिंग नहीं करानी चाहिए. ये त्वचा पर इनग्रोन हेयर की प्रॉबलम खड़ी कर सकते हैं. साथ ही कुछ महिलाओं की त्वचा इतनी संवेदनशील होती है कि वैक्सिंग के बाद एक्ने-पिंपल तक निकल सकते हैं.

हेयर रिमूविंग क्रीम सही रहेगी?

हम महिलाएं हेयर रिमूविंग क्रीम्स को सस्ता, सुंदर और टिकाऊ ऑप्शन समझती हैं, जिससे त्वचा सिल्की सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन इनमें मौजूद हार्श कैमिकल से हार्क, स्पॉट, एलर्जी, इंफेक्शन और यहां तक कि मेलास्मा की समस्या भी हो सकती है, इसलिए इन्हें जितना हो सके, अवॉइड करना चाहिए.

थ्रेडिंग तो करा ही सकते हैं?

आईब्रो और अपर लिप्स पर थ्रेडिंग से बाल हटाने का चलन है, लेकिन कुछ महिलाएं थ्रेड से फेशियल हेयर भी रिमूव कराती हैं तो ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म रेडनेस और जलन का कारण बन सकती है. इससे आपकी त्वचा पर पिंपल निकलने का रिस्क भी बना रहता है.

शेविंग करना ठीक रहेगा?

डॉ. जवेरिया आतिफ बताती हैं कि आप फेशियल हेयर बॉडी से बालों को हटाने के लिए शेविंग कर सकते हैं. ये मिथ है कि रेजर यूज करने से हेयर थिक हो जाते हैं, लेकिन फेशियल रेजर और ट्रिमर्स आपके बालों को आसानी से निकाल देते हैं, जिससे आपकी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते

सबसे अच्छा तरीका कौन-सा है?

अपनी वीडियों में डॉ. जवेरिया आतिफ क्लीयर करती हैं कि लेजर हेयर रिमूवल एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ट्रीटमेंट साबित हो सकता है. वो बताती हैं कि लेज़र ट्रीटमेंट के कोई साइड इफेक्ट नहीं हैं. न ही इससे कैंसर होता है और न ही कोई स्किन प्रॉब्लम. ये इतना अमेजिंग है कि कुछ ही सेशन में हेयर ग्रोथ न के बराबर हो जाती है.

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