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गर्मियों में गर्म हो जाता है टंकी का पानी! इन ट्रिक्स से रखें ठंडा, बर्फ की भी नहीं पड़ेगी जरूरत

Water Tank Cool in Summer: गर्मियों के मौसम में छत पर रखी टंकी का पानी इतना गर्म हो जाता है कि इसका इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल कर आप पानी को ठंडा रख सकते हैं.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 8, 2026 3:59:35 PM IST

Water Tank Cooling Tips
Water Tank Cooling Tips


Water Tank Cool in Summer: गर्मियों के मौसम में दिन में पारा चढ़कर 40 से भी ऊपर पहुंच जाता है. ऐसे में घर की छत पर रखी टंकी का पानी काफी ज्यादा गर्म हो जाता है. इससे नहाना, कपड़े धोना तो दूर, घर के काम करना भी काफी मुश्किल हो जाता है. बहुत से शहरों में उसी पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है. अगर आप भी गर्मी के मौसम में गर्म पानी से काम नहीं करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी टंकी में पानी ज्यादा गर्म न हो, तो हम आपको कुछ देसी जुगाड़ बताने जा रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से आप पानी को काफी हद तक ठंडा रख सकते हैं और आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकेंगे.

टंकी का पानी ठंडा रखने के उपाय

  • बता दें कि पानी की टंकी पर सीधी धूप पड़ने के कारण पानी गर्म रहता है. कोशिश करें कि पानी की टंकी के ऊपर किसी तरह का शेड हो सके. इससे पानी थोड़ा ठंडा रह सकता है. 
  • इसके अलावा पानी की टंकी को सफेद कपड़े, टारपोलिन या थर्मल शीट से कवर कर सकते हैं. ये भी पानी को काफी हद तक ठंडा रखने में मदद कर सकता है.
  • थर्माकोल की शीट्स को टंकी के चारों तरफ और ऊपर की तरफ लगा दें. इससे बाहरी गर्मी पानी तक नहीं पहुंच पाएगी और पानी काफी हद तक सामान्य तापमान में रहेगा.
  • टंकी पर सफेद रंग या रिफ्लेक्टिव पेंट का इस्तेमाल करें. सफेद रंग सूर्य की किरणों को परावर्तित करता है. इससे टंकी कम होती है.
  • टंकी को जूट की बोरियों या टाट की गीली बोरी से ढककर रखने से भी पानी ठंडा रह सकता है. वाष्पीकरण के कारण पानी ठंडा रहेगा.
  • इसके अलावा ढक्कन के अंदर की तरफ थर्माकोल का टुकड़ा लगा दें. इससे गर्म हवा पानी के पास तक नहीं पहुंच सकेगी.

इन चीजों का भी रखें ध्यान

इसके अलावा आपको ध्यान रखना चाहिए कि टंकी में सुबह या शाम के समय पानी भरें. इस समय पर सूरज की तपिश कम हो जाती है और पानी सामान्य तापमान में रहता है. साथ ही अगर पानी की टंकी सीधे छत या फर्श पर रखी है, तो उसे ईंटों के सहारे थोड़ा ऊपर उठाकर रखें. इससे पानी ज्यादा गर्म नहीं होगा. अगर संभव हो सके, तो टंकी के चारों तरफ ईंटें लगाकर एक पतली सी दीवार बना दें.

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Tags: home-hero-pos-7Water Tank Cooling Tips
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