Water Mango Pickle: गर्मियों में बनाएं स्टाइल पानी वाला आम का अचार, स्वाद के साथ मिलेगा डाइजेशन का फायदा

Water Mango Pickle: गर्मियों का मौसम आते ही भारतीय रसोई में कच्चे आम यानी कैरी की खुशबू फैलने लगती है. इस मौसम में दाल-चावल, पराठे या सादी रोटी के साथ अगर तीखा-चटपटा आम का अचार मिल जाए तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है. हालांकि, आमतौर पर अचार बनाने का नाम सुनते ही लोगों के मन में ढेर सारा तेल, कई दिनों तक धूप में सुखाने की मेहनत और लंबे इंतजार की तस्वीर सामने आ जाती है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास इतना समय नहीं होता. वहीं, सेहत को लेकर जागरूक लोग ज्यादा तेल और मसालों वाले अचार खाने से भी बचते हैं. अगर आप भी बिना ज्यादा झंझट के झटपट तैयार होने वाला अचार बनाना चाहते हैं, तो पानी वाला आम का अचार आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है. यह पारंपरिक रेसिपी स्वादिष्ट होने के साथ हल्की भी मानी जाती है.

बिना ज्यादा तेल के तैयार होता है ये खास अचार

पानी वाले आम के अचार की खास बात यह है कि इसमें बहुत ज्यादा तेल की जरूरत नहीं पड़ती. इसे बनाने के लिए न तो लंबे समय तक धूप में सुखाना पड़ता है और न ही घंटों मेहनत करनी पड़ती है. इसका खट्टा-तीखा स्वाद गर्मियों में खाने का मजा बढ़ा देता है. कई लोग इसे डाइजेशन के लिए भी फायदेमंद मानते हैं, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं.

पानी वाला आम का अचार बनाने के लिए जरूरी सामग्री

1/2 छोटा चम्मच पीली सरसों

1/2 छोटा चम्मच काली सरसों (राई)

1/2 छोटा चम्मच सौंफ

1/2 छोटा चम्मच मेथी दाना

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

2 छोटे चम्मच नमक

1 जार पानी

2 बड़े चम्मच सरसों का तेल

ऐसे तैयार करें पानी वाला आम का अचार

आम में मसाले मिलाएं: सबसे पहले कच्चे आम के टुकड़ों में सरसों का तेल, थोड़ा नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें.

सबसे पहले कच्चे आम के टुकड़ों में सरसों का तेल, थोड़ा नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें. कुछ देर धूप में रखें: अब मसाले लगे आम को आधे दिन के लिए धूप में रख दें ताकि मसालों का स्वाद अच्छी तरह आम में समा जाए.

अब मसाले लगे आम को आधे दिन के लिए धूप में रख दें ताकि मसालों का स्वाद अच्छी तरह आम में समा जाए. पानी और मसाले तैयार करें: इसके बाद थोड़ा गर्म पानी लें और उसमें पीली सरसों, काली सरसों, सौंफ, मेथी दाना और नमक डाल दें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें.

इसके बाद थोड़ा गर्म पानी लें और उसमें पीली सरसों, काली सरसों, सौंफ, मेथी दाना और नमक डाल दें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. आम को पानी में डालें; अब मसालेदार पानी में आम के टुकड़े डाल दें और इसे अच्छी तरह मिक्स करें ताकि सभी टुकड़ों पर मसालों का स्वाद चढ़ जाए.

अब मसालेदार पानी में आम के टुकड़े डाल दें और इसे अच्छी तरह मिक्स करें ताकि सभी टुकड़ों पर मसालों का स्वाद चढ़ जाए. जार को सही तरीके से ढकें: अचार वाले जार का मुंह मलमल के कपड़े से ढक दें. इससे हवा आती-जाती रहेगी और अचार खराब भी नहीं होगा.

अचार वाले जार का मुंह मलमल के कपड़े से ढक दें. इससे हवा आती-जाती रहेगी और अचार खराब भी नहीं होगा. एक हफ्ते बाद होगा तैयार: जार को करीब एक हफ्ते तक धूप में रखें. कुछ दिनों बाद आम का पानी वाला अचार पूरी तरह तैयार हो जाएगा.

खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ डाइजेशन में भी मददगार

यह पानी वाला आम का अचार खाने में खट्टा-तीखा और बेहद स्वादिष्ट लगता है. गर्मियों में इसे दाल-चावल, खिचड़ी, पराठे या रोटी के साथ खाया जा सकता है. कई लोग मानते हैं कि इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले पाचन को बेहतर रखने में मदद करते हैं. यही वजह है कि यह अचार स्वाद के साथ-साथ डाइजेशन के लिए भी अच्छा माना जाता है.