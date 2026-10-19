How to build strong relationship with your child: ये सच है कि, बच्‍चे के लिए मां-पिता ही उसकी जिंदगी होते हैं. बचपन का मिला प्‍यार, उन्‍हें जीवनभर कॉन्फिडेंट और मजबूत बनाने का काम करता है. अगर बच्‍चे का अपने माता-पिता के साथ स्‍ट्रांग बॉन्डिंग है तो वह बेहतर तरीके से जीवन में आगे बढ़ पाता है. लेकिन, कई बच्‍चे अपने मां-पिता से उतने कनेक्‍ट नहीं हो पाते और समय के साथ उनके बीच की दूरियां बढ़ती चली जाती हैं. दरअसल, बच्चों की जिंदगी में माता-पिता की बातें बहुत गहरा असर डालती हैं. पैरेंट्स की छोटी-छोटी बातें भी उनके लिए बड़ा असर कर जाती हैं.

इसको लेकर पैरेंटिंग कोच संदीप ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इसमें वे रोज रात को सोने से पहले अपने बच्चे से 6 सवाल करने की सलाह देते हैं. इस सवालों करने से बच्चे और पैरेंट्स के रिश्ता में मजबूती आएगी. साथ ही, बच्चा भावनात्मक रूप से समझदार और खुश रहेगा. तो आइए जातने हैं कि बच्चे के साथ एक अनब्रेकेबल बांड (अटूट संबंध) बनाने के खास तरीके.

रात सोने से पहले बच्चे से कौन से सवाल पूछें

सवाल 1- बेटे आज तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात से खुशी मिली?

यह सवाल बच्चे को छोटी-छोटी खुशियों को पहचानना सिखाता है. बच्चा समझता है कि खुशी हमेशा बड़ी चीजों से नहीं, बल्कि छोटे-छोटे अच्छे अनुभवों से भी मिलती है. इससे बच्चे की सोच पॉजिटिव होती है और वो ज्यादा खुश रहना शुरू कर देता है.

नंबर 2- आज स्कूल या दिन भर में कोई मुश्किल आई? अगर हां, तो तुमने उसे कैसे संभाला?

इससे बच्चा चुनौतियों का सामना करना सीखता है. उसे लगता है कि गलती करना या परेशानी आना गलत नहीं है, बल्कि उनसे सीखना जरूरी है. इससे उसका आत्मविश्वास और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ती है.

नंबर 3- क्या आज किसी ने तुम्हारी मदद की या तुमने किसी की मदद की?

यह सवाल बच्चे में दयालुता और सहानुभूति जैसी अच्छी भावनाएं जगाता है. बच्चा सीखता है कि मदद करना और धन्यवाद कहना दोनों बहुत जरूरी हैं.

नंबर 4- आज ऐसा क्या था जो तुम्हें पसंद नहीं आया?

इससे बच्चा अपनी नकारात्मक भावनाओं को दबाने के बजाय खुलकर बोलना सीखता है. उसके मन में डर या दबाव नहीं बनता और वह ईमानदारी से अपनी बात कह पाता है.

नंबर 5- आज तुम्हें खुद पर किस बात का गर्व हुआ?

इस सवाल से बच्चे का आत्मसम्मान बढ़ता है. वह अपनी अच्छी आदतों और सफलताओं को पहचानता है और खुद को महत्व देना सीखता है.

नंबर 6- कल के लिए तुम्हारा क्या प्लान है? कल तुम क्या अच्छा करना चाहते हो?

इस सवाल से बच्चे में चीजों को प्लान करने की आदत बनती है. वह अपने कल के बारे में सोचता है और अपनी जिम्मेदारी को समझता है.