 Raksha Bandhan 2025: इस राखी पाना हैं ट्रेडिशनल लुक, तो शिवांगी जोशी से इंस्पायर ये ऑउटफिट करे ट्राई, जो देंगे अट्रैक्टिव लुक

रक्षाबंधन भाई- बहन के प्यार और पवित्र रिश्ते का फेस्टिवल हैं। इस खास दिन पर हर बहन चाहती है कि वह कुछ खास दिखे या कुछ ऐसा ट्रेडिशनल पहने जो उसके लुक को ट्रेंडी और कूल भी दिखाएं।

Published: August 7, 2025 18:47:24 IST

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन भाई- बहन के प्यार और पवित्र रिश्ते का फेस्टिवल हैं। इस खास दिन पर हर बहन चाहती है कि वह कुछ खास दिखे या कुछ ऐसा ट्रेडिशनल पहने जो उसके लुक को ट्रेंडी और कूल भी दिखाएं। ऐसे में आप टीवी की पापुलर एक्ट्रेस शिवांगी जोशी के कुछ लेटेस्ट ट्रेडीशनल आउटफिट को चुन सकते हैं जो रक्षाबंधन पर हर एक लड़की के लिए काफी ज्यादा फैशनेबल और खूबसूरत आउटफिट होते हैं। आप चाहे घर पर राखी बांधने वाली हो या फिर आप किसी गेट टुगेदर में जाएँ  तो यह ऑउटफिट आपके हर एक फंक्शन की जान बन सकता हैं।  

 

शिवांगी जोशी का ट्रेडिशनल लुक ग्रेस और ग्लैमर का परफेक्ट कांबिनेशन

शिवांगी जोशी टेलीविजन इंडस्ट्री की काफी फेमस एक्ट्रेस में से एक है और वह अक्सर अपने ट्रेडिशनल लुक्स को लेकर फैंस के बीच फेमस रहती है। उनके कुछ ऐसे आउटफिट्स हैं जो इस बार आप भी  रक्षाबंधन पर सेलेक्ट कर सकते हैं फिर वह चाहे लाइट पिंक कलर का अनारकली सूट हो जिसे पहनकर आप मेन करेक्टर वाली फुल वाइब फील करेंगे।  उनके कुछ और फिर ऐसे ऑउटफिट है जो सिर्फ कंफर्टेबल ही नहीं बल्कि फैशनेबल भी होते हैं और यह आपके इस त्यौहार में जान डाल सकते हैं।अगर आपको भी शिवांगी जोशी जितना ही फैशनेबल और अट्रैक्टिव लगना है तो आप उनके ये कुछ ऑउटफिट से अपने ऑउटफिट  का आईडिया ले सकते हैं। 

शिवांगी जोशी जैसे लाल सूट में करें कमाल (Embroidery Suit Designs)

आप भी शिवांगी जोशी के इस फोटो की तरह लाल और गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाले ट्रेडिशनल आउटफिट को सेलेक्ट कर सकते  हैं। उनका यह सूट बेहद स्टाइलिश और क्लासी है, जिसमें  खूबसूरत एंब्रॉयडरी है। यह ड्रेस रक्षाबंधन के लिए परफेक्ट है, जो आपकी भी खूबसूरती में चार चाँद लगा  सकता हैं निखारती है।

ग्रीन कलर की खूबसूरत एथनिक ड्रेस (ethnic wear for women)

इस रक्षाबंधन पर आप भी ग्रीन कलर की खूबसूरत एथनिक ड्रेस में को पसंद कर सकते हैं, जो ट्रेडिशन और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इस ऑउटफिट का प्यारा  पिंक और व्हाइट एम्ब्रॉयडरी डिटेल्स इसे बेहद ट्रेंडी बनाती हैं। ये ड्रेस भाई-बहन के प्यार वाले त्योहार के लिए परफेक्ट चॉइस है, जो आपको एक सॉफ्ट और फ्रेश लुक देगी।

रक्षाबंधन के लिए स्टाइलिश पिंक सूट वाला लुक (stylish pink suit for women)

आप भी शिवांगी जोशी की तरह इस रक्षाबंधन पिंक कलर की खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाला सूट पहन सकते हैं जो आपको  परफेक्ट ट्रेडीशनल लुक देंगे। हल्की कढ़ाई और लेस वर्क इस ड्रेस को बहुत ही एलिगेंट और फ्रेश बनाते हैं। यह कम्फर्टेबले , स्टाइलिश और फेस्टिवल के लिए एकदम परफेक्ट है। आप इसके साथ कोई भी मिनिमल ज्वेलरी स्टाइल कर  सकते हैं।

खूबसूरत शरारा (Sharara suit for women)

आप भी इस रक्षाबंधन पर ये खूबसूरत शरारा जिसपर हाथों से कढ़ाई की गई है पहन सकते हैं । इसके साथ आप गुलाबी दुपट्टे का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं जो इसे और भी  खास बना देता है। आप अपने बालों में बन बनाकर उसमे गजरा लगा सकते है और  झुमके पहन सकते हैं जो  इस लुक को परफेक्ट बना देते है। 

फ्रिल्ल दुप्पटे के साथ खूबसूरत लहंगा (lehenga for women)

अगर आप भी इस रक्षाबंधन पर एकदम परफेक्ट लुक पाना चाहते हैं, जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न का शानदार कॉम्बिनेशन है, तो आप इस  इस पीच और ओरेंज रंग के लहंगे को सेलेक्ट कर सकते हैं।  जिसको  मिरर वर्क और खूबसूरत कढ़ाई ने  एक ग्लैमरस टच दिया है। फ्लोई वॉल्व्स वाली स्लीव्स इसे रक्षाबंधन के त्योहार के लिए एकदम परफेक्ट बनाती हैं।

