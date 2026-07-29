व्रत में खाने के लिए बेस्ट है कद्दू का हलवा, शरीर के लिए भी फायदेमंद, नोट कर लें रेसिपी

Kaddu Ka Halwa Recipe: सावन के व्रत में अगर आप कुछ मीठा, सात्विक और पौष्टिक बनाना चाहते हैं, तो कद्दू का हलवा एक बेहतरीन विकल्प है. पीले कद्दू से तैयार यह हलवा स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. इसे बनाना आसान है और व्रत के दौरान ऊर्जा बनाए रखने में भी मदद करता है. अगर आप सोमवार या किसी अन्य उपवास में फलाहारी भोजन करना चाहते हैं, तो घर पर बना कद्दू का हलवा जरूर ट्राई करें.

कद्दू का हलवा बनाने के लिए सामग्री

करीब आधा किलो पका हुआ पीला कद्दू, आधा लीटर फुल क्रीम दूध, 2 बड़े चम्मच देसी घी, स्वादानुसार चीनी, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 8–10 काजू, 8–10 बादाम, थोड़े से पिस्ता और इच्छानुसार किशमिश लेना है. आप चाहें तो ऊपर से थोड़ी केसर भी डाल सकते हैं, जिससे स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं.

कद्दू का हलवा बनाने की विधि

सबसे पहले कद्दू को छीलकर अच्छी तरह धो लें और कद्दूकस कर लें. एक पैन में दूध को धीमी आंच पर गाढ़ा होने तक पकाएं. दूसरी तरफ कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें कद्दूकस किया हुआ कद्दू डालें और धीमी आंच पर नरम होने तक भूनें. अब इसमें स्वादानुसार चीनी डालकर तब तक पकाएं, जब तक उसका पानी पूरी तरह सूख न जाए. इसके बाद गाढ़ा किया हुआ दूध इसमें मिलाएं और इलायची पाउडर डाल दें. आखिर में काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश डालकर 4–5 मिनट तक हलवे को अच्छी तरह भून लें. हल्का ठंडा होने पर इसे मेवों से सजाकर परोसें.

कद्दू का हलवा खाने के फायदे

कद्दू में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो पाचन को बेहतर रखने और लंबे समय तक पेट भरा महसूस कराने में मदद करता है. इसमें मौजूद बीटा-कैरोटीन शरीर में विटामिन A बनाने में सहायक होता है, जिससे आंखों की सेहत को लाभ मिलता है. पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं, जबकि कम कैलोरी होने के कारण यह वजन नियंत्रित रखने में भी मददगार माना जाता है. व्रत के दौरान यह हलवा शरीर को ऊर्जा देने के साथ स्वाद और पोषण का अच्छा संतुलन भी प्रदान करता है.

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