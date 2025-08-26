Home > लाइफस्टाइल > तनाव नहीं, विटामिन की कमी भी है नींद की समस्या की बड़ी वजह

तनाव नहीं, विटामिन की कमी भी है नींद की समस्या की बड़ी वजह

Vitamin Deficiency: नींद न आने की समस्या केवल तनाव से नहीं, बल्कि विटामिन की कमी से भी जुड़ी हो सकती है। जानें कौन-से विटामिन नींद पर असर डालते हैं और कैसे सही पोषण से इंसोम्निया से राहत पाई जा सकती ह

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 26, 2025 09:23:00 IST

Vitamin Deficiency
Vitamin Deficiency

नींद की कमी या इंसोम्निया आजकल बहुत आम समस्या बन गई है। तनाव, अनियमित दिनचर्या और मोबाइल-लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल इसकी बड़ी वजह तो है ही, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे पोषण की कमी भी जिम्मेदार हो सकती है। खासकर, कुछ विटामिन्स की कमी हमारे शरीर के नींद से जुड़े हार्मोन और दिमागी गतिविधियों को सीधे प्रभावित करती है।

विटामिन D और नींद का कनेक्शन

सबसे पहले बात करें विटामिन D की। रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों के शरीर में विटामिन D की कमी होती है, उन्हें रात में नींद आने में परेशानी होती है। विटामिन D हमारे मूड और मेलाटोनिन (Melatonin) हार्मोन के स्तर को संतुलित रखता है। मेलाटोनिन ही वह हार्मोन है जो शरीर को सोने का संकेत देता है।

सब पूछेंगे सेहत और ग्लो का राज, अगर रोज करेंगे इस ड्रिंक का आगाज

विटामिन B12 का असर

इसी तरह विटामिन B12 की कमी भी नींद पर असर डालती है। यह विटामिन दिमागी स्वास्थ्य और तंत्रिका तंत्र (nervous system) को दुरुस्त रखता है। इसकी कमी से व्यक्ति को थकान, चिड़चिड़ापन और स्लीप साइकल (sleep cycle) में गड़बड़ी हो सकती है।

मैग्नीशियम और नींद की गुणवत्ता

हालांकि यह विटामिन नहीं बल्कि मिनरल है, लेकिन नींद की क्वालिटी से इसका गहरा रिश्ता है। अगर शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाए, तो मांसपेशियों में तनाव और बेचैनी बढ़ जाती है, जिससे नींद टूट-टूट कर आती है।

व्रत के बाद पैरों में दर्द और थकान? ये हो सकते हैं छिपे हुए कारण

कैसे पाएं राहत?

• धूप लें: विटामिन D के लिए रोज़ाना सुबह की धूप में 15–20 मिनट जरूर बैठें।

• संतुलित आहार: दूध, दही, अंडे, फिश, हरी सब्जियां और नट्स डाइट में शामिल करें।

• सप्लीमेंट्स: अगर कमी ज्यादा है, तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं।

• स्क्रीन टाइम कम करें और सोने से पहले रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

Tags: healthy lifestylesleep tipsVitamin B12 deficiency cure
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लंच हो या डिनर, 5 मिनट वाली टमाटर राइस रेसिपी...

August 25, 2025

पीरियड्स में तीज व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए 10...

August 25, 2025

जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

August 25, 2025

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025
तनाव नहीं, विटामिन की कमी भी है नींद की समस्या की बड़ी वजह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

तनाव नहीं, विटामिन की कमी भी है नींद की समस्या की बड़ी वजह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

तनाव नहीं, विटामिन की कमी भी है नींद की समस्या की बड़ी वजह
तनाव नहीं, विटामिन की कमी भी है नींद की समस्या की बड़ी वजह
तनाव नहीं, विटामिन की कमी भी है नींद की समस्या की बड़ी वजह
तनाव नहीं, विटामिन की कमी भी है नींद की समस्या की बड़ी वजह
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?