Longest Train Journey: भारत के सबसे लंबे रेल मार्ग का करें वर्चुअल टूर, 75 घंटों में कवर करते हैं 9 राज्य

Virtual Train Journey: वास्तव में कितना लंबा होता है? पटरियों से जुड़े छोटे रास्तों की तुलना में लंबी रेल यात्राओं का हमेशा एक अलग प्रशंसक वर्ग रहा है. ये यात्राएं जीवन में एक नया अनुभव तय कर जाती हैं. ये यात्राएं जीवन में एक बार मिलने वाले विविध परिदृश्यों को देखने, रास्ते में संस्कृतियों का अनुभव करने और अनजान चेहरों से मिलने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती हैं. भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी ही रोमांचक यात्रा है विवेक एक्सप्रेस, जिसे भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग माना जाता है. यह असम के डिब्रूगढ़ से देश के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तक और वापस जाती है.
इंस्टाग्राम पर ‘डेलीजियोमैप‘ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो इस असाधारण यात्रा का एक वर्चुअल टूर प्रस्तुत करता है, जो यात्रा प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देता है. कैप्शन में लिखा है, “डिब्रूगढ़-कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है.”
आइये भारत के सबसे लम्बे रेल मार्ग की यात्रा करें-
विवेक एक्सप्रेस असम के डिब्रूगढ़ से अपनी यात्रा शुरू करती है और न्यू तिनसुकिया, नाहरकटिया, सिमालुगुरी, मारियानी और फुर्केटिंग से होकर गुजरती है. फिर, यह नागालैंड के दीमापुर में प्रवेश करती है और असम के दीफू, लुमडिंग, होजई, जगीरोड, गुवाहाटी, गोलपारा, न्यू बोंगाईगांव और कोकराझार में फिर से प्रवेश करती है.
इसके बाद, विवेक एक्सप्रेस न्यू अलीपुरद्वार, न्यू कूच बिहार, माथाभांगा, जलपाईगुड़ी रोड, न्यू जलपाईगुड़ी और बिहार के किशनगंज से होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है. इसके बाद यह पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन, रामपुरहाट, बर्धमान और दनकुनी से होकर कोलकाता और खड़गपुर तक जाती है.
यात्रा ओडिशा के बालासोर, भद्रक, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड और ब्रह्मपुर से होकर जारी है. फिर, यह पलासा, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, दुव्वाडा, समरलाकोटा, राजमुंदरी, एलुरु, विजयवाड़ा, ओंगोल, नेल्लोर और रेनिगुंटा से होते हुए आंध्र प्रदेश के समुद्र तट के साथ आगे बढ़ती है.
इसके बाद, ट्रेन कट्पडी, सलेम, इरोड और कोयंबटूर होते हुए तमिलनाडु में प्रवेश करती है. इसके बाद यह केरल के पलक्कड़, त्रिशूर, अलुवा, एर्नाकुलम, कोट्टायम, चेंगन्नूर, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम से होकर गुज़रती है.
