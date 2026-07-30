Retro Return: 90 के दशक का ‘विंटेज डेनिम’ फैशन फिर लौटा, बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर कॉलेज गोअर्स तक अपना रहे कूल लुक

Retro Fashion Return: फैशन की दुनिया में एक बार फिर 90 के दशक की यादें ताजा हो रही हैं. कभी बॉलीवुड सितारों की पहचान रहा विंटेज डेनिम अब Gen-Z और मिलेनियल्स की पहली पसंद बन चुका है. ढीली फिटिंग वाली जींस, डेनिम जैकेट, कार्गो स्टाइल और ओवरसाइज शर्ट्स का ट्रेंड सोशल मीडिया से लेकर कॉलेज कैंपस तक छाया हुआ है. खास बात यह है कि, पुराने डेनिम आउटफिट्स को नए अंदाज में स्टाइल कर लोग फैशन के साथ-साथ सस्टेनेबिलिटी को भी बढ़ावा दे रहे हैं. अगर आप भी इस सीजन ट्रेंडी और कम्फर्टेबल लुक चाहते हैं, तो विंटेज डेनिम आपके वॉर्डरोब का सबसे स्टाइलिश हिस्सा बन सकता है.

बता दें कि, 90 के दशक में डेनिम फैशन का पर्याय माना जाता था. उस दौर में ढीली फिटिंग वाली जींस, डेनिम जैकेट और हाई-वेस्ट पैंट्स युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय थीं. अब यही फैशन नए ट्विस्ट के साथ दोबारा लौट आया है. फैशन एक्सपर्ट्स की मानें तो, आज की युवा पीढ़ी सिर्फ नए कपड़े खरीदने पर ही जोर नहीं दे रही, बल्कि पुराने डेनिम आउटफिट्स को नए तरीके से स्टाइल कर रही है. यही वजह है कि विंटेज डेनिम एक बार फिर ट्रेंडिंग फैशन कैटेगरी में शामिल हो गया है.

बॉलीवुड सेलेब्स भी कर रहे हैं फॉलो

बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां और अभिनेता इन दिनों विंटेज डेनिम लुक में नजर आ रहे हैं. ओवरसाइज डेनिम जैकेट, बैगी जींस, डेनिम-ऑन-डेनिम स्टाइल और रेट्रो ब्लू शेड्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. इन लुक्स को देखकर युवा भी इन्हें तेजी से अपना रहे हैं.

क्यों बढ़ रही है इसकी लोकप्रियता?

विंटेज डेनिम की सबसे बड़ी खासियत इसका कंफर्ट और वर्सेटिलिटी है. इसे टी-शर्ट, क्रॉप टॉप, शर्ट, कुर्ती या स्नीकर्स के साथ आसानी से स्टाइल किया जा सकता है. यह कैजुअल आउटिंग, कॉलेज, ट्रैवल और वीकेंड पार्टी हर मौके पर शानदार लुक देता है.

पुराने डेनिम को दें नया लुक

जींस का हेम फोल्ड कर एंकल-लेंथ स्टाइल दें.

पैचवर्क या एम्ब्रॉयडरी से नया डिजाइन तैयार करें.

ओवरसाइज डेनिम जैकेट को बेसिक टी-शर्ट के साथ पहनें.

बेल्ट, स्नीकर्स और स्टेटमेंट बैग से लुक को कंप्लीट करें.

डेनिम-ऑन-डेनिम स्टाइल अपनाते समय अलग-अलग ब्लू शेड्स का चुनाव करें.

सस्टेनेबल फैशन को भी मिल रहा बढ़ावा

फैशन इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी पर जोर बढ़ने के साथ लोग पुराने कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं. विंटेज डेनिम इसी सोच का हिस्सा है. इससे न सिर्फ फैशन स्टाइलिश बनता है, बल्कि नए कपड़ों की जरूरत कम होने से पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ता है.