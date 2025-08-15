Home > लाइफस्टाइल > ये शाकाहारी सुपरफूड्स देते हैं अंडों को टक्कर, भरपूर मात्रा में देते हैं प्रोटीन और बना देते हैं मसल्स को स्ट्रांग

ये शाकाहारी सुपरफूड्स देते हैं अंडों को टक्कर, भरपूर मात्रा में देते हैं प्रोटीन और बना देते हैं मसल्स को स्ट्रांग

इनका फायदा सिर्फ प्रोटीन तक ही सीमित नहीं होता है बल्कि इनमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भी काफी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सबसे स्पेशल बात यह है कि यह वेजीटेरियन चीज हर मौसम में हमें आसानी से मिल जाती है और काफी ज्यादा किफायती भी होती है।

Published By: Anuradha Kashyap
Published: August 15, 2025 16:25:00 IST

Best Vegetarian Protein Sources
Best Vegetarian Protein Sources

Best Vegetarian Protein Sources: हमारे शरीर के लिए और हमारी मसल्स, हड्डियों और स्किन के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व होता है प्रोटीन, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि अंडा ही इसके सबसे अच्छा सोर्स हो सकता है। आपको यह नहीं पता होगा कि कुछ ऐसी वेजीटेरियन चीज भी होती है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अंडे से काफी ज्यादा होती है। इनका फायदा सिर्फ प्रोटीन तक ही सीमित नहीं होता है बल्कि इनमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भी काफी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सबसे स्पेशल बात यह है कि यह वेजीटेरियन चीज हर मौसम में हमें आसानी से मिल जाती है और काफी ज्यादा किफायती भी होती है। 

हर घर में होती है प्रोटीन की फैक्ट्री

सभी घरों में दालें, चना, राजमा और मसूर जैसे चीज हमेशा उपलब्ध होती है और हर घर प्रोटीन की फैक्ट्री होता है। यह दालें काफी ज्यादा बेहतरीन प्रोटीन का सोर्स होती है। 100 ग्राम मसूर दाल में करीब 9 ग्राम तक प्रोटीन होता है, जबकि उबले हुए अंडे में केवल 6 ग्राम ही प्रोटीन होता है।  इसके साथ-साथ दाल हमें काफी ज्यादा अन्य पोषक तत्व जैसे आयरन, फाइबर भी देती है। यह हमारे पाचन को सुधारने में और हमारे शरीर को दिनभर एनर्जेटिक रखने में हेल्पफुल होते हैं।  

सोया होता है प्रोटीन का पावर हाउस

सोयाबीन और इससे बने प्रोडक्ट्स जैसे टोफू या सोया दूध या फिर सोया चंक्स यह सब प्रोटीन के मामले में अंडे को काफी हद तक पछाड़ देते हैं। 100  ग्राम सोयाबीन में लगभग 36 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है। सोया हमारी मांसपेशियों की मरम्मत करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है, यह हमारी ग्रोथ के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। अगर हम सोया को अपनी डेली डाइट में शामिल कर लेते हैं तो प्रोटीन की मात्रा तो पूरी होगी साथ ही साथ यह कोलेस्ट्रोल फ्री होने के कारण हमारे हार्ट को भी मजबूत बनाएगा और फायदेमंद साबित होता है। 

ड्राई फ्रूट्स और बीच देखने में होते हैं छोटे लेकिन उनकी ताकत होती है काफी बड़ी

ड्राई फ्रूट्स और बीज जैसे बादाम, मूंगफली या अलसी सीड्स या चिया सीड्स या फिर कद्दू के बीज यह देखने में केवल छोटे दिखते हैं लेकिन इनमें पोषक तत्व काफी ज्यादा मात्रा में होते है। 30 ग्राम बादाम में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है और इसके अंदर हमें काफी सारे हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं। बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है जो कि हमारे दिमाग और हार्ट के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर हम इन्हें सलाद या स्मूदी के रूप में डेली रूटीन में शामिल करें तो यह हमारे प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं और हमारे शरीर को पूरे दिन एनर्जेटिक बनाए रखते हैं। 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Tags: Best Vegetarian Protein Sourcesegg free protein foodhigh protein vegetarian foodsProtein-Rich Vegetarian Dietvegetarian foods for strength
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लड्डू गोपाल को कितनी देर सुलाना चाहिए? जानें

August 15, 2025

जन्माष्टमी के दिन तुलसी की मंजरी से कर दे ये...

August 15, 2025

जन्माष्टमी के अगले ही दिन इन 3 राशियों का खुलेगा...

August 15, 2025

जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को करना चाहते है खुश तो...

August 15, 2025

Krishna janmashtami के दिन घर की इस दिशा में रखें...

August 15, 2025

क्या आपको भी है अमला खाने का शौक तो, ये...

August 14, 2025
ये शाकाहारी सुपरफूड्स देते हैं अंडों को टक्कर, भरपूर मात्रा में देते हैं प्रोटीन और बना देते हैं मसल्स को स्ट्रांग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ये शाकाहारी सुपरफूड्स देते हैं अंडों को टक्कर, भरपूर मात्रा में देते हैं प्रोटीन और बना देते हैं मसल्स को स्ट्रांग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ये शाकाहारी सुपरफूड्स देते हैं अंडों को टक्कर, भरपूर मात्रा में देते हैं प्रोटीन और बना देते हैं मसल्स को स्ट्रांग
ये शाकाहारी सुपरफूड्स देते हैं अंडों को टक्कर, भरपूर मात्रा में देते हैं प्रोटीन और बना देते हैं मसल्स को स्ट्रांग
ये शाकाहारी सुपरफूड्स देते हैं अंडों को टक्कर, भरपूर मात्रा में देते हैं प्रोटीन और बना देते हैं मसल्स को स्ट्रांग
ये शाकाहारी सुपरफूड्स देते हैं अंडों को टक्कर, भरपूर मात्रा में देते हैं प्रोटीन और बना देते हैं मसल्स को स्ट्रांग
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?