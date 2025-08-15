ये शाकाहारी सुपरफूड्स देते हैं अंडों को टक्कर, भरपूर मात्रा में देते हैं प्रोटीन और बना देते हैं मसल्स को स्ट्रांग

Best Vegetarian Protein Sources: हमारे शरीर के लिए और हमारी मसल्स, हड्डियों और स्किन के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व होता है प्रोटीन, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि अंडा ही इसके सबसे अच्छा सोर्स हो सकता है। आपको यह नहीं पता होगा कि कुछ ऐसी वेजीटेरियन चीज भी होती है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अंडे से काफी ज्यादा होती है। इनका फायदा सिर्फ प्रोटीन तक ही सीमित नहीं होता है बल्कि इनमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भी काफी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सबसे स्पेशल बात यह है कि यह वेजीटेरियन चीज हर मौसम में हमें आसानी से मिल जाती है और काफी ज्यादा किफायती भी होती है।

हर घर में होती है प्रोटीन की फैक्ट्री

सभी घरों में दालें, चना, राजमा और मसूर जैसे चीज हमेशा उपलब्ध होती है और हर घर प्रोटीन की फैक्ट्री होता है। यह दालें काफी ज्यादा बेहतरीन प्रोटीन का सोर्स होती है। 100 ग्राम मसूर दाल में करीब 9 ग्राम तक प्रोटीन होता है, जबकि उबले हुए अंडे में केवल 6 ग्राम ही प्रोटीन होता है। इसके साथ-साथ दाल हमें काफी ज्यादा अन्य पोषक तत्व जैसे आयरन, फाइबर भी देती है। यह हमारे पाचन को सुधारने में और हमारे शरीर को दिनभर एनर्जेटिक रखने में हेल्पफुल होते हैं।

सोया होता है प्रोटीन का पावर हाउस

सोयाबीन और इससे बने प्रोडक्ट्स जैसे टोफू या सोया दूध या फिर सोया चंक्स यह सब प्रोटीन के मामले में अंडे को काफी हद तक पछाड़ देते हैं। 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 36 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है। सोया हमारी मांसपेशियों की मरम्मत करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है, यह हमारी ग्रोथ के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। अगर हम सोया को अपनी डेली डाइट में शामिल कर लेते हैं तो प्रोटीन की मात्रा तो पूरी होगी साथ ही साथ यह कोलेस्ट्रोल फ्री होने के कारण हमारे हार्ट को भी मजबूत बनाएगा और फायदेमंद साबित होता है।

ड्राई फ्रूट्स और बीच देखने में होते हैं छोटे लेकिन उनकी ताकत होती है काफी बड़ी

ड्राई फ्रूट्स और बीज जैसे बादाम, मूंगफली या अलसी सीड्स या चिया सीड्स या फिर कद्दू के बीज यह देखने में केवल छोटे दिखते हैं लेकिन इनमें पोषक तत्व काफी ज्यादा मात्रा में होते है। 30 ग्राम बादाम में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है और इसके अंदर हमें काफी सारे हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं। बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है जो कि हमारे दिमाग और हार्ट के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर हम इन्हें सलाद या स्मूदी के रूप में डेली रूटीन में शामिल करें तो यह हमारे प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं और हमारे शरीर को पूरे दिन एनर्जेटिक बनाए रखते हैं।

