Vasant Panchami 2026: अबूझ मुहूर्त वसंत पंचमी को शादी के लिए क्यों माना जाता है सबसे शुभ? लेकिन 2026 में नहीं होंगे विवाह

Vasant Panchami 2026: वसंत पंचमी का दिन बहुत शुभ माना जाता है. इस दिन ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती की पूजा-अर्चना की जाती है. यह दिन बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है. साल 2026 में बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी , शुक्रवार के दिन पड़ रहा गै. इस दिन शुभ और मांगलिक और शुभ कार्य किए जाते हैं, जासे विवाह ,गृह प्रवेश, मुंडन, सगाई, नई दुकान का मुहूर्त.

वसंत पंचमी के दिन को इतना शुभ माना जाता है किन इस दिन को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है इस दिन आप किसी भी समय विवाह कर सकते हैं. जानते हैं आखिर क्यों वसंत पंचमी के दिन को खास और शुभ माना जाता है.

अबूझ मुहूर्त

वसंत पंचमी के दिन का संबंध कामदेव और रति से भी है. इस दिन कामदेव की पूजा करते हैं. शादीशुदा जीवन में सुख के लिए कामदेव की कृपा का होना जरूरी है. पति और पत्नी के बीच प्रेमपूर्ण संबंध होना आवश्यक होता है.

कथा के अनुसार-

पौराणिक कथा के अनुसार वसंत पंचमी के दिन ही कामदेव और रति ने पहली बार मनुष्यों के हृदय में प्रेम और सौंदर्य के प्रति आर्कषण उत्पन्न​ किया किया था. ऐसे में वसंत पंचमी पर जो विवाह करते हैं, उनका दांपत्य जीवन प्रेम पूर्ण होता है. वसंत पंचमी पर पूरे दिन यानि 24 घंटे अबूझ मुहूर्त है तो आप उस दिन किसी भी समय पूरे विधि विधान से शादी कर सकते हैं.

लेकिन साल 2026 में पड़ने वाली बसंत पंचमी के दिन शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे क्योंकि इस बार बसंत पंचमी पर विवाह का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा है. इस बार शुक्र अस्त होने के कारण इस दिन कोई शुभ मुहूर्त नहीं है.

