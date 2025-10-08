क्या है Open Relationship? जिसका नाम सुनकर आलिया भट्ट भी हुईं हैरान, क्यों बढ़ रहा ये ट्रेंड?

What Is Open relationships: ये शब्द सुनते ही दिमाग में कई सवाल आ जाते हैं. आखिर इसका मतलब क्या है? क्यों आज के समय में कई लोग पारंपरिक रिश्तों से अलग इस तरह के रिलेशनशिप्स को चुन रहे हैं? हाल ही में Kajol और Twinkle Khanna के शो Two Much में ये चर्चा सुर्खियों में आई.

Kajol का बयान, Varun और Alia की अलग राय

शो के दौरान Kajol ने कहा कि “Open relationships are the future.” इस पर वरुण धवन और आलिया भट्ट की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल अलग थीं.

• Varun Dhawan ने इसे आज के दौर की हकीकत मानते हुए हामी भरी.

• वहीं, Alia Bhatt इस विचार को सुनकर हैरान भी दिखीं और थोड़ी नाखुश भी.

Twinkle Khanna का जवाब काफ़ी दिलचस्प था- “Intellectually, I agree. Emotionally, I don’t want to.”

आखिर open relationship है क्या?

रिलेशनशिप एक्सपर्ट रुचि रूह के मुताबिक, “Open relationship वो होता है जहां दोनों पार्टनर्स आपसी सहमति से ये मानते हैं कि वे अपने प्राइमरी रिश्ते के बाहर भी रोमांटिक या शारीरिक रिश्ते बना सकते हैं.”

लेकिन इस रिश्ते की बुनियाद होती है-

• साफ-साफ communication

• consent

• Transparency

क्यों बढ़ रहा है ये ट्रेंड?

आजकल कई लोग शादी और पारंपरिक रिश्तों को लेकर उलझन में हैं.

• किसी को लगता है शादी अब जरूरी नहीं रही.

• किसी के लिए शादी सिर्फ़ जटिलताएं बढ़ाती है.

• वहीं, परिवार और समाज का दबाव भी कई बार लोगों को शादी करने पर मजबूर कर देता है, और फिर बाद में रिश्ते बोझिल लगने लगते हैं.

ऐसे में open relationship लोगों को एक ऐसा रास्ता देता है जहां वो अपनी मर्ज़ी से दूसरों से मिल सकते हैं और साथ ही शादी या ‘settling down’ के दबाव से भी बच सकते हैं.

लेकिन खतरे भी हैं…

कई बार एक पार्टनर बाहर के रिश्ते में ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है. वहीं से दिक्कत शुरू होती है. ईर्ष्या, असुरक्षा और रिप्लेस होने का डर रिश्ते को बिगाड़ सकता है.